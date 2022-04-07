Невероятные приключения в горах? Это вполне возможно, если вы выбираете Скайпарк. Название хорошо известно многим туристам, ведь этот парк специально был создан для поклонников адреналиновых развлечений. Находится Скайпарк неподалеку от Адлера, а точнее в Ахштырском ущелье. Скучать здесь уж точно не придется: банджи-джампинг, самый длинный в стране подвесной мост, самые высокие в мире качели и многое другое. Все это – развлечения, захватывающие дух, но при этом безопасные.

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