Парк приключений Skypark (из Красной Поляны)

Смешанная - автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная - автомобильная и пешеходная.

Рекомендуем взять с собой удобную одежду и обувь (запрещено ношение обуви на каблуках), средства защиты от солнца.
Парк приключений Skypark (из Красной Поляны)
Парк приключений Skypark (из Красной Поляны)
Парк приключений Skypark (из Красной Поляны)
Парк приключений Skypark (из Красной Поляны)

Что вас ожидает 🤩

  • Парк приключений Skypark
  • Вид на Ахштырское ущелье и реку Мзымта
  • Вид на Черное море и Кавказские горы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Невероятные приключения в горах? Это вполне возможно, если вы выбираете Скайпарк. Название хорошо известно многим туристам, ведь этот парк специально был создан для поклонников адреналиновых развлечений. Находится Скайпарк неподалеку от Адлера, а точнее в Ахштырском ущелье. Скучать здесь уж точно не придется: банджи-джампинг, самый длинный в стране подвесной мост, самые высокие в мире качели и многое другое. Все это – развлечения, захватывающие дух, но при этом безопасные.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входной билет в парк: взрослый билет - 1700 руб. /чел. детский билет (6-14 лет) - 800 руб. /чел. Платные аттракционы парка
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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