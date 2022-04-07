Парк водопадов Менделиха и Роза Хутор

Смешанная: автобусная и пешеходная, с подъемом по канатной дороге

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная, с подъемом по канатной дороге.

Экскурсия проводится в сопровождении профессионального гида.

Рекомендуем взять с собой удобную одежду и обувь, средства защиты от солнца.
Парк водопадов Менделиха и Роза Хутор
Парк водопадов Менделиха и Роза Хутор
Парк водопадов Менделиха и Роза Хутор
Парк водопадов Менделиха и Роза Хутор
Парк водопадов Менделиха и Роза Хутор
Парк водопадов Менделиха и Роза Хутор
Парк водопадов Менделиха и Роза Хутор
Парк водопадов Менделиха и Роза Хутор

Что вас ожидает 🤩

  • Парк водопадов Менделиха
  • Водопад Менделя
  • Водопад Чара
  • Водопад Червонный
  • Водопад Мишкин грот
  • Водопад Айа
  • Водопад Снежный грот
  • Водопад Золотой
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Устройте себе увлекательную прогулку по парку водопадов Менделиха! Этот маршрут по праву считается самым красивым среди сочинских экскурсионных направлений. Вы увидите лес под Сочи, поражающий воображение своими ландшафтами, полюбуетесь видами на долину и невероятно красивыми горными пиками. А еще вас ждет курорт Роза Хутор и ее знаменитая канатная дорога открытого типа. Отправиться на такую прогулку стоит хотя бы ради того, чтобы насладиться зрелищем семи водопадов, ни один из которых не похож на другой.

Канатная дорога «Эдельвейс» от Роза Пик приведет вас в горную долину, затем ждет спуск в парк водопадов. Можете выбрать один из трех «водопадных» маршрутов для всей семьи – Малое (900 м), Среднее и Большое кольцо (1,5 км). Вы увидите: водопады Менделя на Малом кольце, Чара и Червонный на Среднем. На Большом кольце вы познакомитесь с очарованием водопадов Мишкин грот, Айа, Снежный грот. Наконец, дорога приведет вас Золотому водопаду 77 метров в высоту. Это самый потрясающий и высокий водопад в районе Сочи. Любоваться им лучше со специальной смотровой площадки, вид с которой заставляет восторженно замирать даже самого искушенного туриста. Маршрут заканчивается около моста под названием Конный брод. На протяжении всей прогулки вас будет сопровождать опытный гид, который расскажет вам немало интересных сведений о событиях, некогда происходивших в этих местах и связанных с водопадами.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Подъем по канатной дороге
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Суббота в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, Суббота в 09:00

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