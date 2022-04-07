Устройте себе увлекательную прогулку по парку водопадов Менделиха! Этот маршрут по праву считается самым красивым среди сочинских экскурсионных направлений. Вы увидите лес под Сочи, поражающий воображение своими ландшафтами, полюбуетесь видами на долину и невероятно красивыми горными пиками. А еще вас ждет курорт Роза Хутор и ее знаменитая канатная дорога открытого типа. Отправиться на такую прогулку стоит хотя бы ради того, чтобы насладиться зрелищем семи водопадов, ни один из которых не похож на другой.

Канатная дорога «Эдельвейс» от Роза Пик приведет вас в горную долину, затем ждет спуск в парк водопадов. Можете выбрать один из трех «водопадных» маршрутов для всей семьи – Малое (900 м), Среднее и Большое кольцо (1,5 км). Вы увидите: водопады Менделя на Малом кольце, Чара и Червонный на Среднем. На Большом кольце вы познакомитесь с очарованием водопадов Мишкин грот, Айа, Снежный грот. Наконец, дорога приведет вас Золотому водопаду 77 метров в высоту. Это самый потрясающий и высокий водопад в районе Сочи. Любоваться им лучше со специальной смотровой площадки, вид с которой заставляет восторженно замирать даже самого искушенного туриста. Маршрут заканчивается около моста под названием Конный брод. На протяжении всей прогулки вас будет сопровождать опытный гид, который расскажет вам немало интересных сведений о событиях, некогда происходивших в этих местах и связанных с водопадами.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.