Подлинные красоты природы и яркие впечатленияПрограмма рассчитана на людей, которые уже знакомы с квадроциклами, имеют хорошую физическую подготовку и хотят увидеть подлинные красоты жемчужин Краснодарского края: тисово-самшитовую рощу, лесную реку, Ахтырскую пещеру и т. д. Надёжность и безопасностьВ нашем парке 🌳 четырёхколесной техники можно взять в аренду самые современные модели квадроциклов от лучших мировых производителей, отвечающие всем параметрам спортивных «вездеходов». Даже на самых сложных и долгих маршрутах Вы можете быть уверены в своей безопасности и исправности наших ТС. Отличная проходимость, абсолютная надежность и динамика наших ТС обеспечат самое комфортное и незабываемое путешествие в Вашей жизни. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду — брюки и куртка с длинным рукавом или комбинезон (независимо от пола), оптимальный выбор обуви — это высокие, защищающие голень ботинки с ребристой подошвой, подойдут и кроссовки.