77 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Сочи
  3. Экскурсии

  4. По следам Старика Хоттабыча

Прогулка по сочинскому пансионату, который волшебник принял за роскошный восточный дворец

Ирина
Задать вопрос
Ирина – ваш гид
Помните, как Волька ибн Алёша с Хоттабычем влетели на ковре-самолете в бассейн дворца великого Падишаха, который оказался советским санаторием? А сцену утренней зарядки вокруг удивительного фонтана «Танцующие вакханки»? На прогулке по слегка заброшенному, но невероятно красивому парку санатория им. Орджоникидзе вы погрузитесь в атмосферу одного из самых популярных советских фильмов для детей, познакомитесь с историей и архитектурой комплекса и сделаете живописные снимки на фоне красот субтропического леса.
От
3000 ₽
2700 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча Курортный проспект, остановка "Приморье" в сторону центра Сочи.
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии77 отзывов
5
По следам Старика Хоттабыча
По следам Старика Хоттабыча

Что вас ожидает

«Социалистический дворец для народа»
Часть событий киносказки происходят в сочинском санатории имени Серго Орджоникидзе — самом красивом, помпезном и знаменитом на Чёрном море. На экскурсии вы узнаете, как в 30-е годы 20 века был построен «настоящий социалистический дворец для народа», какие архитекторы и скульпторы принимали участие в проекте. Я расскажу о тонкостях планировки санатория, в котором необходимо было учесть климат Сочи и ландшафт местности, и об особенностях архитектурного ансамбля в стиле итальянского палаццо, памятника нео-классицизма. Вы осмотрите здания-дворцы, стоящие в форме каре, и площадь, а возле знаменитого фонтана «Танцующие вакханки» поговорим о том, почему у всех девушек одинаковые лица и как съемки фильма повлияли на сооружение. На территории санатория вы также осмотрите памятник регионального значения — рощу кедра гималайского, из-за которой и не проводится реконструкция зданий.

Фильм, увековечивший интерьер санатория
Гуляя по территории комплекса, будем вспоминать эпизоды из фильма, в том числе кадры, где можно было рассмотреть внутреннее великолепие помещений — образцы деревянной резьбы, потолки, расписанные палехскими мастерами, красивую лепнину и узоры. Сейчас туда не пускают посетителей, поэтому реальное путешествие по парку мы совместим с воображаемым (по кадрам из фильма). Кроме того, я расскажу, кто приезжал сюда в 50-е и почему среди отдыхающих было много шахтеров и металлургов. Вы познакомитесь с судьбой санатория и, конечно, сможете сделать снимки потрясающих пейзажей с морем на горизонте в окружении буйной растительности, а фасады полузаброшенных корпусов привнесут атмосферу таинственности и сказочности.

По следам Старика Хоттабыча
По следам Старика Хоттабыча
По следам Старика Хоттабыча
По следам Старика Хоттабыча
По следам Старика Хоттабыча
По следам Старика Хоттабыча

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Курортный проспект, остановка "Приморье" в сторону центра Сочи..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ирина
Ирина
Я обожаю свой город — его воздух, звуки, запахи, проспекты и удаленные тропинки. Больше двух лет организовывала и проводила экскурсии в большой компании, но сейчас хочется отойти от стандартных предложений и показать гостям Сочи, открытый для «своих»!
Напишите мне

77 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 февраля 2020
Добрый день! Хочу выразить благодарность экскурсоводу Ирине за замечательную экскурсию в санаторий Орджоникидзе! Огромное Вам спасибо за экскурсию! Это была не просто экскурсия, а настоящее путешествие в советское прошлое. Осталось,приятное, впечатление от совместного проведенного времени. Спасибо Ирине!!!
Татьяна
2 февраля 2020
Очень понравилось! Ирина глубоко знает историю. У нее есть ответы буквально на все вопросы. И самое главное, она подстравиет лекцию под конкретного слушателя в зависимости от его интересов.
7 января 2020
Интересная экскурсия, легкая подача.
Дети получили ответы на все свои вопросы!
Без экскурсии там явно делать нечего!!!
Мы в восторге, все запомнилось, усвоилось и привело в восторг.
Однозначно рекомендую!!!
6 января 2020
Экскурсия прекрасна!!! Ирина отличный гид-рассказ настолько захватывает и погружает в историю, что находится под впечатлением Вы будете очень долго! Мы были на Экскурсии с детьми 12 и 14 лет, обсуждали весь остаток дня и продолжаем делится яркими впечатлениями уже 2-й день! Огромное спасибо Ирине-это человек, который живет Историей своего любимого города и умеет передать эту безграничную любовь своим слушателям! Невероятно интересные и редкие факты, истории, колорит эпохи-захватывают и вдохновляют!!! Рекомендуем Всем!!!!
25 ноября 2019
Ирина- супер рассказчик, очень вдохновленный и влюбленный в свое дело человек! Экскурсию очень рекомендую, взрослым и детям. Дети и взрослые слушали 2,5 часа на одном дыхании.Экскурсия-погружение в прошлое, очень интересная и неожиданно познавательная. Обязательно поедем еще к Ирине на экскурсии) Спасибо за прекрасный вечер!
1 ноября 2019
Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Ирине!!! Интересно,информативно, красиво, оригинально составленная экскурсия!
Огромнейшее спасибо! Одна из интереснейших экскурсий на которой когда либо была!Очень советую всем посетить эту экскурсию вместе с Ириной!
29 октября 2019
Очень понравилась экскурсия Ирина прекрасно знает историю этого санатория. Я давно хотела побывать на его территории, но просто гулять мне показалось неинтересно. Гораздо лучше, когда это делаешь с хорошим рассказчиком. Место действительно очень интересное, Ирина знает много историй про него. Поэтому, если хотите не просто погулять, а узнать много интересного, однозначно рекомендую.
27 октября 2019
Ирина - прекрасный гид и рассказчик, человек, увлеченный своим делом. Увлекательная экскурсия, узнали много нового.

Пусть вас не смущает название - собственно фильму "Старик Хоттабыч" на экскурсии отведено не много времени, а вот про сам санаторий, историю создания, архитектуру и судьбу гораздо больше Ирина рассказывает.

Парк санатория стоит того, чтобы посетить и само место и экскурсию.
23 октября 2019
Шикарная экскурсия! Узнали много интересных исторических, архитектурных, художественных фактов и гид просто замечательная :)) рекомендую всем!
18 октября 2019
Будучи в отпуске в Сочи, совершенно не хотелось осматривать популярные достопримечательности типа Олимпийского парка и тд. Хотелось что-то уединенное, без толпы. Эта экскурсия-то,что нужно. Бесподобный, совершенно невероятной красоты Дворец! Как бы хотелось провести хотя бы несколько дней в этой роскоши! Дух захватывало от видов, от масштабов и,к сожалению, от того,что это никому не нужно....Вход на территорию свободный. Но я очень советую, даже настаиваю, посетить эту экскурсию со знающим человеком, который расскажет вам больше,чем вы прочтете в интернете. К тому же, мы оказались земляками, что было очень приятно :) От души еще раз благодарим нашего замечательного гида :) Привет из Ярославля!
Ещё 67 отзывов

Ирина проводит ещё 3 экскурсии

Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот СочиТайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот СочиТайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
скидка10%
3000 ₽
2700 за экскурсию
2 часа
8 отзывов
Отправиться в 50-е годы 20 века, к истокам самым красивых и загадочных объектов архитектуры Сочи
Авторскую экскурсию я посвятила эпохе грандиозного строительства Сочи, чтобы показать его непростую и по-южному самобытную историю. Главными героями станут оригинальные строения, символизирующие морские и сухопутные ворота. На примере двух вокзалов вы узнаете, как создавалась культура градостроительства, присущая только черноморским курортам. Какие приемы использовали в архитектуре для отражения приморского колорита. Что за смыслы скрываются в мистических элементах фасадов и как стало возможным их появление в советскую эпоху. В результате вы взглянете на знакомые здания с нового ракурса и осознаете, как часто поразительные факты остаются незамеченными в самых людных местах города.
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
скидка10%
7000 ₽
6300 за экскурсию
5.5 часов
10 отзывов
Узнать о самых значимых местах, связанных со сталинской эпохой и жизнью культовой личности 20 века
К этой исторической фигуре можно относиться по-разному, но факт остается фактом: Сочи стал самым значимым, популярным и красивым советским городом-курортом во многом благодаря Сталину. На экскурсии вы приоткроете завесу сочинских будней вождя народов и узнаете о его исторических решениях, связанных со строительством и развитием Сочи.
Солохаул: история и традиции чаеводства в СочиСолохаул: история и традиции чаеводства в СочиСолохаул: история и традиции чаеводства в Сочи
скидка10%
7000 ₽
6300 за экскурсию
7 часов
26 отзывов
Освоить тонкости чайного искусства, создать свои купажи напитка и открыть новые волшебные пейзажи
Если вы уже получили дозу субтропического ультрафиолета, посозерцали искрящиеся волны и насытились кавказской кухней, а маршруты к водопадам, пещерам и каньонам знаете, как свои пять пальцев, пора открывать новые горизонты! Путешествие на родину русского чая, в село Солохаул, подарит неизведанные пейзажи и сказочные снимки. На исторических плантациях и в доме-музее Иуды Кошмана вы узнаете о тонкостях чаеводства, познакомитесь с особенностями разных сортов напитка и традициями его употребления. Собственноручно соберете листочки, создадите свои смеси и придумаете им название. И, конечно, продегустируете ароматный чай с душистым медом, фруктовым вареньем и блинчиками.

Исторические экскурсии в Сочи

Путеводная нить старого СочиПутеводная нить старого СочиПутеводная нить старого Сочи
От 1200 за экскурсию
2.5 часа
27 отзывов
Познакомиться с историями старинных особняков и погрузиться в современную атмосферу города
Все знают достопримечательности курортного Сочи, но я предлагаю вам заглянуть за фасад города в поисках его самых романтичных и фотогеничных закоулков. Вы прогуляетесь по ухоженным городским паркам и осмотрите дореволюционные дачи стиля модерн, хранящие былое очарование, вековые тайны и атмосферу ушедшей эпохи. А я расскажу вам о старом и современном Сочи.
Автомобильное путешествие в Олимпийский паркАвтомобильное путешествие в Олимпийский паркАвтомобильное путешествие в Олимпийский парк
4000 за экскурсию
4 часа
11 отзывов
Прикоснуться к Олимпийскому наследию России на увлекательной экскурсии в городе Адлер
Приглашаем в увлекательное путешествие по знаменитому Олимпийскому парку и приморской набережной, расположенным в Имиритинской низменности города Адлер.
Сочи — город сталинских дворцовСочи — город сталинских дворцовСочи — город сталинских дворцов
5300 за экскурсию
3 часа
5 отзывов
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по идеальному коммунистическому раю
Без преувеличения можно сказать, что почти все красивейшие здания Сочи связаны с именем Сталина. Моя экскурсия познакомит вас с сюжетами той эпохи, покажет расцвет курортного Сочи. Вы полюбуетесь комплексом Мацеста, Зимним театром и другими шедеврами сталинского ампира; прочувствуете дух заброшенного санатория Орджоникидзе и погуляете по центру. И в итоге поймете, почему простые люди, приезжавшие в Сочи, обретали еще большую веру в идеологию.
Гагра и Новый Афон: погружение в историюГагра и Новый Афон: погружение в историюГагра и Новый Афон: погружение в историю
От 7900 за экскурсию
8 часов
3 отзыва
Узнать, как жили и развивались два культовых города Абхазии, и оценить живописные пейзажи региона
В поездке вы откроете историю знаменитого советского курорта и познакомитесь с экзотической флорой Приморского парка. А также узнаете об истоках сакрального значения Нового Афона, услышите легенды об апостоле Симоне Кананите и побываете на руинах древней крепости, где я расскажу о первой столице Абхазского царства.
Экскурсия в прошлое: советский курорт СочиЭкскурсия в прошлое: советский курорт СочиЭкскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
4500 за экскурсию
4 часа
3 отзыва
Взглянуть на один из важнейших периодов в истории города и узнать факты, о которых вы не подозревали
В программе сочетается сразу несколько экскурсий: обзорная по городу, поездка на гору Ахун, посещение дачи Сталина и курорта Мацеста. И все они объединены общей концепцией — рассказать о судьбоносном периоде расцвета Сочи и открыть неожиданные факты о связанных с ним личностях и событиях мирового масштаба.
Легенды урочища ДжегошЛегенды урочища ДжегошЛегенды урочища Джегош
От 8000 за экскурсию
7 часов
1 отзыв
Чайные плантации, красивые водопады и адыгское гостеприимство
В долине красивой и коварной горной реки Шахе вы узнаете об исторических событиях, связанных с этим местом. На тропе языческого бога Ахына обратимся к мифологическому этапу жизни нашего региона. Возле урочища Джегош — каскада из 33 дивных водопадов — вы услышите древние легенды и предания. На чайной плантации продегустируете самый северный чай в России с вареньем из шишек. А местные жители адыги, к которым мы заедем в гости, угостят вас традиционным сыром, вином и медом и расскажут о том, как устроен их быт и что составляет основу адыгской культуры.

Выбирайте и другие экскурсии в Сочи

ОбзорныеНа велосипедеАбхазияОзеро РицаЧайная плантацияВодопадыГрупповыеИндивидуальныеЗа городомФотосессииЗимойРоза ХуторМацестаСамшитовая рощаНа джипахПаркиИстория и архитектураСо скидкойНеобычные маршрутыПешкомНа автомобилеКрасная ПолянаДача СталинаАгурские водопадыГорыВсе33 водопадаГастрономическиеКрыши и панорамыГора АхунОлимпийская деревняСкайпаркВечерниеНа автобусе