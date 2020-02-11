77 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Помните, как Волька ибн Алёша с Хоттабычем влетели на ковре-самолете в бассейн дворца великого Падишаха, который оказался советским санаторием? А сцену утренней зарядки вокруг удивительного фонтана «Танцующие вакханки»? На прогулке по слегка заброшенному, но невероятно красивому парку санатория им. Орджоникидзе вы погрузитесь в атмосферу одного из самых популярных советских фильмов для детей, познакомитесь с историей и архитектурой комплекса и сделаете живописные снимки на фоне красот субтропического леса.

Что вас ожидает

«Социалистический дворец для народа»

Часть событий киносказки происходят в сочинском санатории имени Серго Орджоникидзе — самом красивом, помпезном и знаменитом на Чёрном море. На экскурсии вы узнаете, как в 30-е годы 20 века был построен «настоящий социалистический дворец для народа», какие архитекторы и скульпторы принимали участие в проекте. Я расскажу о тонкостях планировки санатория, в котором необходимо было учесть климат Сочи и ландшафт местности, и об особенностях архитектурного ансамбля в стиле итальянского палаццо, памятника нео-классицизма. Вы осмотрите здания-дворцы, стоящие в форме каре, и площадь, а возле знаменитого фонтана «Танцующие вакханки» поговорим о том, почему у всех девушек одинаковые лица и как съемки фильма повлияли на сооружение. На территории санатория вы также осмотрите памятник регионального значения — рощу кедра гималайского, из-за которой и не проводится реконструкция зданий.

Фильм, увековечивший интерьер санатория

Гуляя по территории комплекса, будем вспоминать эпизоды из фильма, в том числе кадры, где можно было рассмотреть внутреннее великолепие помещений — образцы деревянной резьбы, потолки, расписанные палехскими мастерами, красивую лепнину и узоры. Сейчас туда не пускают посетителей, поэтому реальное путешествие по парку мы совместим с воображаемым (по кадрам из фильма). Кроме того, я расскажу, кто приезжал сюда в 50-е и почему среди отдыхающих было много шахтеров и металлургов. Вы познакомитесь с судьбой санатория и, конечно, сможете сделать снимки потрясающих пейзажей с морем на горизонте в окружении буйной растительности, а фасады полузаброшенных корпусов привнесут атмосферу таинственности и сказочности.