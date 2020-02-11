77 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

«Социалистический дворец для народа» Часть событий киносказки происходят в сочинском санатории имени Серго Орджоникидзе — самом красивом, помпезном и знаменитом на Чёрном море. На экскурсии вы узнаете, как в 30-е годы 20 века был построен «настоящий социалистический дворец для народа», какие архитекторы и скульпторы принимали участие в проекте. Я расскажу о тонкостях планировки санатория, в котором необходимо было учесть климат Сочи и ландшафт местности, и об особенностях архитектурного ансамбля в стиле итальянского палаццо, памятника нео-классицизма. Вы осмотрите здания-дворцы, стоящие в форме каре, и площадь, а возле знаменитого фонтана «Танцующие вакханки» поговорим о том, почему у всех девушек одинаковые лица и как съемки фильма повлияли на сооружение. На территории санатория вы также осмотрите памятник регионального значения — рощу кедра гималайского, из-за которой и не проводится реконструкция зданий.
Фильм, увековечивший интерьер санатория Гуляя по территории комплекса, будем вспоминать эпизоды из фильма, в том числе кадры, где можно было рассмотреть внутреннее великолепие помещений — образцы деревянной резьбы, потолки, расписанные палехскими мастерами, красивую лепнину и узоры. Сейчас туда не пускают посетителей, поэтому реальное путешествие по парку мы совместим с воображаемым (по кадрам из фильма). Кроме того, я расскажу, кто приезжал сюда в 50-е и почему среди отдыхающих было много шахтеров и металлургов. Вы познакомитесь с судьбой санатория и, конечно, сможете сделать снимки потрясающих пейзажей с морем на горизонте в окружении буйной растительности, а фасады полузаброшенных корпусов привнесут атмосферу таинственности и сказочности.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Курортный проспект, остановка "Приморье" в сторону центра Сочи..
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я обожаю свой город — его воздух, звуки, запахи, проспекты и удаленные тропинки. Больше двух лет организовывала и проводила экскурсии в большой компании, но сейчас хочется отойти от стандартных предложений и показать гостям Сочи, открытый для «своих»!
Добрый день! Хочу выразить благодарность экскурсоводу Ирине за замечательную экскурсию в санаторий Орджоникидзе! Огромное Вам спасибо за экскурсию! Это была не просто экскурсия, а настоящее путешествие в советское прошлое. Осталось,приятное, впечатление от совместного проведенного времени. Спасибо Ирине!!!
Татьяна
2 февраля 2020
Очень понравилось! Ирина глубоко знает историю. У нее есть ответы буквально на все вопросы. И самое главное, она подстравиет лекцию под конкретного слушателя в зависимости от его интересов.
татьяна
7 января 2020
Интересная экскурсия, легкая подача.
Дети получили ответы на все свои вопросы!
Без экскурсии там явно делать нечего!!!
Мы в восторге, все запомнилось, усвоилось и привело в восторг.
Однозначно рекомендую!!!
Ольга
6 января 2020
Экскурсия прекрасна!!! Ирина отличный гид-рассказ настолько захватывает и погружает в историю, что находится под впечатлением Вы будете очень долго! Мы были на Экскурсии с детьми 12 и 14 лет, обсуждали весь остаток дня и продолжаем делится яркими впечатлениями уже 2-й день! Огромное спасибо Ирине-это человек, который живет Историей своего любимого города и умеет передать эту безграничную любовь своим слушателям! Невероятно интересные и редкие факты, истории, колорит эпохи-захватывают и вдохновляют!!! Рекомендуем Всем!!!!
Юлия
25 ноября 2019
Ирина- супер рассказчик, очень вдохновленный и влюбленный в свое дело человек! Экскурсию очень рекомендую, взрослым и детям. Дети и взрослые слушали 2,5 часа на одном дыхании.Экскурсия-погружение в прошлое, очень интересная и неожиданно познавательная. Обязательно поедем еще к Ирине на экскурсии) Спасибо за прекрасный вечер!
Елена
1 ноября 2019
Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Ирине!!! Интересно,информативно, красиво, оригинально составленная экскурсия!
Огромнейшее спасибо! Одна из интереснейших экскурсий на которой когда либо была!Очень советую всем посетить эту экскурсию вместе с Ириной!
Любовь
29 октября 2019
Очень понравилась экскурсия Ирина прекрасно знает историю этого санатория. Я давно хотела побывать на его территории, но просто гулять мне показалось неинтересно. Гораздо лучше, когда это делаешь с хорошим рассказчиком. Место действительно очень интересное, Ирина знает много историй про него. Поэтому, если хотите не просто погулять, а узнать много интересного, однозначно рекомендую.
Мария
27 октября 2019
Ирина - прекрасный гид и рассказчик, человек, увлеченный своим делом. Увлекательная экскурсия, узнали много нового.
Пусть вас не смущает название - собственно фильму "Старик Хоттабыч" на экскурсии отведено не много времени, а вот про сам санаторий, историю создания, архитектуру и судьбу гораздо больше Ирина рассказывает.
Парк санатория стоит того, чтобы посетить и само место и экскурсию.
Алина
23 октября 2019
Шикарная экскурсия! Узнали много интересных исторических, архитектурных, художественных фактов и гид просто замечательная :)) рекомендую всем!
Светлана
18 октября 2019
Будучи в отпуске в Сочи, совершенно не хотелось осматривать популярные достопримечательности типа Олимпийского парка и тд. Хотелось что-то уединенное, без толпы. Эта экскурсия-то,что нужно. Бесподобный, совершенно невероятной красоты Дворец! Как бы хотелось провести хотя бы несколько дней в этой роскоши! Дух захватывало от видов, от масштабов и,к сожалению, от того,что это никому не нужно....Вход на территорию свободный. Но я очень советую, даже настаиваю, посетить эту экскурсию со знающим человеком, который расскажет вам больше,чем вы прочтете в интернете. К тому же, мы оказались земляками, что было очень приятно :) От души еще раз благодарим нашего замечательного гида :) Привет из Ярославля!
Отправиться в 50-е годы 20 века, к истокам самым красивых и загадочных объектов архитектуры Сочи
Авторскую экскурсию я посвятила эпохе грандиозного строительства Сочи, чтобы показать его непростую и по-южному самобытную историю. Главными героями станут оригинальные строения, символизирующие морские и сухопутные ворота. На примере двух вокзалов вы узнаете, как создавалась культура градостроительства, присущая только черноморским курортам. Какие приемы использовали в архитектуре для отражения приморского колорита. Что за смыслы скрываются в мистических элементах фасадов и как стало возможным их появление в советскую эпоху. В результате вы взглянете на знакомые здания с нового ракурса и осознаете, как часто поразительные факты остаются незамеченными в самых людных местах города.
Узнать о самых значимых местах, связанных со сталинской эпохой и жизнью культовой личности 20 века
К этой исторической фигуре можно относиться по-разному, но факт остается фактом: Сочи стал самым значимым, популярным и красивым советским городом-курортом во многом благодаря Сталину. На экскурсии вы приоткроете завесу сочинских будней вождя народов и узнаете о его исторических решениях, связанных со строительством и развитием Сочи.
Освоить тонкости чайного искусства, создать свои купажи напитка и открыть новые волшебные пейзажи
Если вы уже получили дозу субтропического ультрафиолета, посозерцали искрящиеся волны и насытились кавказской кухней, а маршруты к водопадам, пещерам и каньонам знаете, как свои пять пальцев, пора открывать новые горизонты! Путешествие на родину русского чая, в село Солохаул, подарит неизведанные пейзажи и сказочные снимки. На исторических плантациях и в доме-музее Иуды Кошмана вы узнаете о тонкостях чаеводства, познакомитесь с особенностями разных сортов напитка и традициями его употребления. Собственноручно соберете листочки, создадите свои смеси и придумаете им название. И, конечно, продегустируете ароматный чай с душистым медом, фруктовым вареньем и блинчиками.
Познакомиться с историями старинных особняков и погрузиться в современную атмосферу города
Все знают достопримечательности курортного Сочи, но я предлагаю вам заглянуть за фасад города в поисках его самых романтичных и фотогеничных закоулков. Вы прогуляетесь по ухоженным городским паркам и осмотрите дореволюционные дачи стиля модерн, хранящие былое очарование, вековые тайны и атмосферу ушедшей эпохи. А я расскажу вам о старом и современном Сочи.
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по идеальному коммунистическому раю
Без преувеличения можно сказать, что почти все красивейшие здания Сочи связаны с именем Сталина. Моя экскурсия познакомит вас с сюжетами той эпохи, покажет расцвет курортного Сочи. Вы полюбуетесь комплексом Мацеста, Зимним театром и другими шедеврами сталинского ампира; прочувствуете дух заброшенного санатория Орджоникидзе и погуляете по центру. И в итоге поймете, почему простые люди, приезжавшие в Сочи, обретали еще большую веру в идеологию.
Узнать, как жили и развивались два культовых города Абхазии, и оценить живописные пейзажи региона
В поездке вы откроете историю знаменитого советского курорта и познакомитесь с экзотической флорой Приморского парка. А также узнаете об истоках сакрального значения Нового Афона, услышите легенды об апостоле Симоне Кананите и побываете на руинах древней крепости, где я расскажу о первой столице Абхазского царства.
Взглянуть на один из важнейших периодов в истории города и узнать факты, о которых вы не подозревали
В программе сочетается сразу несколько экскурсий: обзорная по городу, поездка на гору Ахун, посещение дачи Сталина и курорта Мацеста. И все они объединены общей концепцией — рассказать о судьбоносном периоде расцвета Сочи и открыть неожиданные факты о связанных с ним личностях и событиях мирового масштаба.
Чайные плантации, красивые водопады и адыгское гостеприимство
В долине красивой и коварной горной реки Шахе вы узнаете об исторических событиях, связанных с этим местом. На тропе языческого бога Ахына обратимся к мифологическому этапу жизни нашего региона. Возле урочища Джегош — каскада из 33 дивных водопадов — вы услышите древние легенды и предания. На чайной плантации продегустируете самый северный чай в России с вареньем из шишек. А местные жители адыги, к которым мы заедем в гости, угостят вас традиционным сыром, вином и медом и расскажут о том, как устроен их быт и что составляет основу адыгской культуры.