Радиальный выход на вершину Ахун, 663 метра над уровнем моря – панорама Главного Кавказского хребта, предгорий и Черного моря.

Спуск на слияние речек Агура и Агурчик.

Подъем на Орлиные скалы, 400 метров над уровнем моря – панорама Черного моря и фотосессия с легендарным Прометем.

Пакуем рюкзаки и отправляемся в путь.

Среди светлого букового леса обходим Ахун и спускаемся в поселок Хлебороб.

Здесь место протекает река Западная Хоста.

Нас же интересует Большая или Восточная Хоста, место слияния двух Хост остается ниже, а мы продолжаем путешествие через поселок Хлебороб ко второму руслу реки – Восточной или Большой Хосте.

Мы спустимся к её руслу выше каньона, на широкой полянке оставим рюкзаки и сходим полюбоваться на красоты Сочинской природы.

Не забудьте фототехнику!

Зеленые скалы каньона завораживают и манят окунуться в прохладные струи.

Подъем к поселку Красная Воля, переход по грунтовой дороге к Воронцовским пещерам.