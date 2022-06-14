Встреча на железнодорожном вокзале поселка Адлер (город Сочи).
Трансфер к месту старта – Старой Мацесте.
Пакуем рюкзаки и отправляемся в путь.
Подъем на Орлиные скалы, 400 метров над уровнем моря – панорама Черного моря и фотосессия с легендарным Прометем.
Спуск на слияние речек Агура и Агурчик.
Разбиваем лагерь.
Радиальный выход на вершину Ахун, 663 метра над уровнем моря – панорама Главного Кавказского хребта, предгорий и Черного моря.
Первая ночевка в лесу.
Первый костер.
Среди светлого букового леса обходим Ахун и спускаемся в поселок Хлебороб.
Здесь место протекает река Западная Хоста.
Нас же интересует Большая или Восточная Хоста, место слияния двух Хост остается ниже, а мы продолжаем путешествие через поселок Хлебороб ко второму руслу реки – Восточной или Большой Хосте.
Мы спустимся к её руслу выше каньона, на широкой полянке оставим рюкзаки и сходим полюбоваться на красоты Сочинской природы.
Не забудьте фототехнику!
Зеленые скалы каньона завораживают и манят окунуться в прохладные струи.
Подъем к поселку Красная Воля, переход по грунтовой дороге к Воронцовским пещерам.
Ранний подъем.
Пока Воронцовка не наполнилась неугомонными туристами берем фонарики и отправляемся исследовать 650 (шестьсот пятьдесят) метров маршрута под землей.
Завтрак.
Выход на маршрут.
Мы уходим в сторону каньона Царские ворота – истоку Большой Хосты, поднимаемся на старую лесовозную дорогу в окрестностях поселка Калиновое озеро и поднимаемся к гроту Барибана.
Грот Барибана – место легендарное, здесь прятались красные комиссары во времена Гражданской войны.
Грот огромный, мрачный, холодный.
Здесь будет наша следующая ночевка.
В окрестностях много пещер, при желании можно вечером погулять по окрестностям, поискать их входы.
Подъем на хребет Алек.
Пик Брежнева.
Панорама поселка Адлер и Олимпийского парка.
Спуск на слияние реки Сочи и Агвы.
Брод через реку Агву.
Хрустальные струи Агвы настолько чисты, что легко ошибиться с глубиной воды, но не обольщайтесь, в месте брода не менее полуметра.
Установка лагеря.
Радиальный выход к старой крепостной Башне Х века.
Сегодня поход проходит по лесу, заросшая тропа траверсирует хребт Ац потихоньку набирая высоту.
Внизу видны каменные стены Ацинского каньона.
Вдоль тропы стоят стволы многолетних тисов.
Зимой поход по Ацу может быть затруднен снегом, в случае наличия сложного снегового покрова инструктор предупредит Вас об этом.
Ночевка около старого балагана под склонами Алека.
Спуск с хребта.
Сегодня возвращаемся в цивилизацию.
По пути обязательно заглянем в средний каньон реки Псахо.
Выход к женскому монастырю в поселке Лесном.
Пока будем ожидать машину, можно зайти в храмы и познакомиться с неповторимой архитектурой Федора Ивановича Афуксениди.
Размещение в гостинице (апартамента), ужин.
Мы прощаемся.
Завтрак.
Разъезд гостей.
Тур предусматривает проживание в:
Возможно оказание дополнительных услуг по предварительной договоренности: трансфер: аэропорт (ж/д. вокзал) – гостиница; прокат личного снаряжения; организация отдыха на Чёрном море.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Г. Сочи, п. Адлер, ул. Ленина 113 — стоянка автотранспорта слева от здания железнодорожного вокзала со стороны гор.
Общая протяженность маршрута — 80 км.
Общий набор высоты — 1000 м.
Отметка начала маршрута — 1850 м.
Отметка конца маршрута — 1850 м.
Нитка маршрута:
поселок Адлер – микрорайон Старая Мацеста – Орлиные скалы – слияние Агуры и Агурчика – гора Ахун (н/к, 660), радиально – слияние рек Восточная и Западная Хоста – пос Красная Воля – пещера Воронцовская – пос Калиновое Озеро – грот Барибана – хребет Алек – пик Брежнева – Беркин балаган – река Ац – хребет Ац – балаган на Алеке – Ивановский водопад – село Лесное – поселок Адлер.