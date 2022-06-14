Поход в Сочи с палатками

Поход в Сочи с палатками - это неделя активного отдыха в зоне предгорий Причерноморья. Мягкий климат

5
3 отзыва
Поход в Сочи с палатками – это неделя активного отдыха в зоне предгорий Причерноморья. Мягкий климат и транспортная доступность позволяют проводить программу круглогодично.

Вы получите яркие впечатления, освоите навыки туризма, посетите знаковые достопримечательности района.
Поход в Сочи с палатками
Поход в Сочи с палатками
Поход в Сочи с палатками
Поход в Сочи с палатками
Поход в Сочи с палатками
Поход в Сочи с палатками
Поход в Сочи с палатками
Поход в Сочи с палатками
Поход в Сочи с палатками
Поход в Сочи с палатками
Поход в Сочи с палатками
Поход в Сочи с палатками
Ближайшие даты:
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Программа тура по дням

1 день
Приезд, Орлиные скалы, гора Ахун

Встреча на железнодорожном вокзале поселка Адлер (город Сочи).

Трансфер к месту старта – Старой Мацесте.

Пакуем рюкзаки и отправляемся в путь.

Подъем на Орлиные скалы, 400 метров над уровнем моря – панорама Черного моря и фотосессия с легендарным Прометем.

Спуск на слияние речек Агура и Агурчик.

Разбиваем лагерь.

Радиальный выход на вершину Ахун, 663 метра над уровнем моря – панорама Главного Кавказского хребта, предгорий и Черного моря.

Первая ночевка в лесу.

Первый костер.

2 день
Воронцовские пещеры

Среди светлого букового леса обходим Ахун и спускаемся в поселок Хлебороб.

Здесь место протекает река Западная Хоста.

Нас же интересует Большая или Восточная Хоста, место слияния двух Хост остается ниже, а мы продолжаем путешествие через поселок Хлебороб ко второму руслу реки – Восточной или Большой Хосте.

Мы спустимся к её руслу выше каньона, на широкой полянке оставим рюкзаки и сходим полюбоваться на красоты Сочинской природы.

Не забудьте фототехнику!

Зеленые скалы каньона завораживают и манят окунуться в прохладные струи.

Подъем к поселку Красная Воля, переход по грунтовой дороге к Воронцовским пещерам.

3 день
Грот Барибана

Ранний подъем.

Пока Воронцовка не наполнилась неугомонными туристами берем фонарики и отправляемся исследовать 650 (шестьсот пятьдесят) метров маршрута под землей.

Завтрак.

Выход на маршрут.

Мы уходим в сторону каньона Царские ворота – истоку Большой Хосты, поднимаемся на старую лесовозную дорогу в окрестностях поселка Калиновое озеро и поднимаемся к гроту Барибана.

Грот Барибана – место легендарное, здесь прятались красные комиссары во времена Гражданской войны.

Грот огромный, мрачный, холодный.

Здесь будет наша следующая ночевка.

В окрестностях много пещер, при желании можно вечером погулять по окрестностям, поискать их входы.

4 день
Пик Брежнева, Ацинская крепость X века

Подъем на хребет Алек.

Пик Брежнева.

Панорама поселка Адлер и Олимпийского парка.

Спуск на слияние реки Сочи и Агвы.

Брод через реку Агву.

Хрустальные струи Агвы настолько чисты, что легко ошибиться с глубиной воды, но не обольщайтесь, в месте брода не менее полуметра.

Установка лагеря.

Радиальный выход к старой крепостной Башне Х века.

5 день
Траверс хребета Ац

Сегодня поход проходит по лесу, заросшая тропа траверсирует хребт Ац потихоньку набирая высоту.

Внизу видны каменные стены Ацинского каньона.

Вдоль тропы стоят стволы многолетних тисов.

Зимой поход по Ацу может быть затруднен снегом, в случае наличия сложного снегового покрова инструктор предупредит Вас об этом.

Ночевка около старого балагана под склонами Алека.

6 день
Каньон реки Псахо, Ивановский водопад

Спуск с хребта.

Сегодня возвращаемся в цивилизацию.

По пути обязательно заглянем в средний каньон реки Псахо.

Выход к женскому монастырю в поселке Лесном.

Пока будем ожидать машину, можно зайти в храмы и познакомиться с неповторимой архитектурой Федора Ивановича Афуксениди.

Размещение в гостинице (апартамента), ужин.

7 день
Отъезд

Мы прощаемся.

Завтрак.

Разъезд гостей.

Проживание

Тур предусматривает проживание в:

  • двух-, трех-, четырехместных туристических палатках;
  • апартаментах в Адлере в 2-х, 4-хместных номерах в последний день программы
Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по программе тура поселок Адлер – микрорайон Старая Мацеста (1 день), село Лесное – ж/д вокзал / аэропорт Адлера (7 день)
  • Проживание в 2-х, 4-хместных палатках
  • Полный пансион (3-х, 4-хразовое питание, дежурные готовят на группу самостоятельно под руководством инструктора)
  • Прокат группового снаряжения (палатки, посуда для приготовления пищи, горелки, веревки, средства связи и т. п.)
  • Входные платы в Сочинский национальный парк
  • Работа инструктора
  • Страховка на время тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Сочи и обратно
  • Трансферы вне программы
  • Курортный сбор
Место начала и завершения?
г. Сочи
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая куртка;
  • лыжная (флисовая) шапка;
  • перчатки флисовые;
  • грязезащитные бахилы на ноги;
  • непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
  • ходовой комплект одежды (спортивный костюм);
  • спальник;
  • пенополиуретановый коврик;
  • трекинговая обувь;
  • сменная обувь для лагеря (кроссовки);
  • рюкзак 80-100л;
  • сидушка;
  • трекинговые палки;
  • накидка от дождя на себя и на рюкзак;
  • защита от солнца: панама, крем, очки;
  • рабочие перчатки (обязательно!);
  • кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
  • термос или фляга для воды общим объемом до 1 литра;
  • фонарь налобный (батарейки запасные);
  • фототехника — по желанию;
  • аптечка индивидуальная;
  • купальные принадлежности: резиновые тапочки, купальник, шапочка и полотенце — по желанию.
Какие требования к участникам?
  • для участия в туре не требуется особая спортивная форма;
  • на маршрут допускаются дети с 6 лет, для лиц младше 14 лет требуется сопровождение взрослых, для лиц младше 18 лет, путешествующих без сопровождающих — доверенность на имя инструктора, проводящего программу.
Возможно ли заказать дополнительные услуги?

Возможно оказание дополнительных услуг по предварительной договоренности: трансфер: аэропорт (ж/д. вокзал) – гостиница; прокат личного снаряжения; организация отдыха на Чёрном море.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где происходит встреча в первый день тура?

Г. Сочи, п. Адлер, ул. Ленина 113 — стоянка автотранспорта слева от здания железнодорожного вокзала со стороны гор.

Каковы характеристики маршрута?

Общая протяженность маршрута — 80 км.

Общий набор высоты — 1000 м.

Отметка начала маршрута — 1850 м.

Отметка конца маршрута — 1850 м.

Нитка маршрута:

поселок Адлер – микрорайон Старая Мацеста – Орлиные скалы – слияние Агуры и Агурчика – гора Ахун (н/к, 660), радиально – слияние рек Восточная и Западная Хоста – пос Красная Воля – пещера Воронцовская – пос Калиновое Озеро – грот Барибана – хребет Алек – пик Брежнева – Беркин балаган – река Ац – хребет Ац – балаган на Алеке – Ивановский водопад – село Лесное – поселок Адлер.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
14 июня 2022
Благодарим турагентство за организацию нашего отдыха и внимательное отношение к клиентам!
В компании работают замечательные люди и профи своего дела!
А
14 мая 2022
Организация на хорошем уровне, от бронирования и до окончания тура ни разу не возникло никаких проблем.
Н
29 апр 2022
Организовано все было замечательно!
У нас вылет был в очень неспокойное время - даже Аэрофлот менял рейсы - но все решалось под наши даты!
Спасибо!

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