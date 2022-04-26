Рыбалка в открытом море

Морская прогулка на катере по Черному морю с остановками на рыбалку и купание

Групповая
Морская прогулка на катере по Черному морю с остановками на рыбалку и купание.

Рекомендуем взять с собой на прогулку удобную одежду и обувь.

В летний период рекомендуем взять с собой купальные принадлежности и защитный крем от солнца, а в зимний – куртку (ветровку) и защиту от брызг.

Время морской прогулки для туристов севших на борт в порту Сочи может быть на 30 мин. меньше.
Рыбалка в открытом море
Рыбалка в открытом море
Рыбалка в открытом море
Рыбалка в открытом море
Рыбалка в открытом море
Рыбалка в открытом море

Что вас ожидает 🤩

  • Панорамный вид на Сочи
  • Вид на Кавказский хребет
  • Дельфины в море (очень часто)
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Морская рыбалка в Сочи — прекрасный вариант не только для любителей рыбной ловли, но и для тех, кто устал от обычного пляжного отдыха и хочет разнообразить свой отпуск новыми впечатлениями.

Вас ожидает морская прогулка на комфортабельном скоростном катере, приготовление свежей рыбы прямо на борту и море положительных впечатлений.

От вас не потребуется никакой подготовки к рыбалке и вы сможете приятно провести время на борту в компании друзей, коллег или семьи — снасти и наживку вам предоставят на катере.

Во время морской рыбалки вы сможете выловить разнообразную рыбу — черноморскую барабулю, ставридку, кефаль, а самым везучим рыбакам удастся поймать даже черноморскую акулу — катрана.

По вашему желанию, рыба будет приготовлена прямо на борту катера. Вам останется лишь наслаждаться своим уловом, открыв бутылку любимого вина или холодного пива, слушая морской прибой и крики чаек, любуясь заснеженными вершинами гор и видом набережной.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении программы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Место на 10-ти местном катере
Что не входит
  • Еда и напитки (можно взять свои)
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00, 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00, 14:00

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