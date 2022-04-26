Морская рыбалка в Сочи — прекрасный вариант не только для любителей рыбной ловли, но и для тех, кто устал от обычного пляжного отдыха и хочет разнообразить свой отпуск новыми впечатлениями.

Вас ожидает морская прогулка на комфортабельном скоростном катере, приготовление свежей рыбы прямо на борту и море положительных впечатлений.

От вас не потребуется никакой подготовки к рыбалке и вы сможете приятно провести время на борту в компании друзей, коллег или семьи — снасти и наживку вам предоставят на катере.

Во время морской рыбалки вы сможете выловить разнообразную рыбу — черноморскую барабулю, ставридку, кефаль, а самым везучим рыбакам удастся поймать даже черноморскую акулу — катрана.

По вашему желанию, рыба будет приготовлена прямо на борту катера. Вам останется лишь наслаждаться своим уловом, открыв бутылку любимого вина или холодного пива, слушая морской прибой и крики чаек, любуясь заснеженными вершинами гор и видом набережной.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении программы.