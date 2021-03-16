Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Арут – Гид из Сочи

Абхазия — место невероятной силы и красоты.



За один день вы увидите скалы, каньоны, ущелья и красочные озера.



Погуляете по уютным курортам, посетите старинный монастырь и попробуете вкуснейший бортевой мед.



А я расскажу самое интересное о традициях, истории 📖, культуре и повседневной жизни страны.

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