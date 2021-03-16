Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Абхазия, которая вас поразит Мы проедем по самым красивым местам страны. В программе экскурсии:
Гагра — вы услышите историю 📖 знаменитого курорта, полюбуетесь белоснежной ажурной колоннадой и увидите старинный ресторан Гагрипш, открытый в начале 20 века. Узнаете, как создавался приморский парк 🌳 принца Ольденбургского.
Озеро Рица — «визитная карточка» Абхазии. Вы насладитесь его бирюзовыми водами и обрывистыми берегами. А я расскажу о происхождении озера и поделюсь связанными с ним легендами.
Новый Афон — христианский центр страны. Вы посетите монастырь Симона Кананита и новоафонскую пещеру со сталактитами и сталагмитами.
Горы ⛰️, ущелья и фантастические виды — в пути я покажу вам Бзыбское ущелье и Юпшарский каньон, который в народе прозвали «Каменный мешок».
Медовая пасека — вы продегустируете бортевой мед и узнаете о его полезных свойствах.
Организационные детали
Входной билет 🎫 в Рицинский реликтовый национальный парк 🌳 не включен в стоимость — 350 р. взрослые, 100 р. дети
С собой обязательно иметь паспорта и свидетельства о рождении для детей
Дополнительные расходы
Трансфер из Сочи — 1500 р., из Красной Поляны — 2000 р.
По желанию: Новоафонская пещера — 500 р. с человека, водопады Птичий клюв и Молочный — 300 р. с человека
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Арут, я провожу экскурсии по Абхазии более 5 лет. С радостью покажу вам самые красивые места любимой страны и расскажу много интересного о быте и культуре ее народа.