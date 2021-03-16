Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Гагра, Юпшарский каньон, озеро Рица и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии

5
1 отзыв
Арут
Арут – Гид из Сочи
Абхазия — место невероятной силы и красоты.

За один день вы увидите скалы, каньоны, ущелья и красочные озера.

Погуляете по уютным курортам, посетите старинный монастырь и попробуете вкуснейший бортевой мед.

А я расскажу самое интересное о традициях, истории 📖, культуре и повседневной жизни страны.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Сказочная Абхазия
Сказочная Абхазия

Что вас ожидает

Абхазия, которая вас поразит
Мы проедем по самым красивым местам страны. В программе экскурсии:

  • Гагра — вы услышите историю 📖 знаменитого курорта, полюбуетесь белоснежной ажурной колоннадой и увидите старинный ресторан Гагрипш, открытый в начале 20 века. Узнаете, как создавался приморский парк 🌳 принца Ольденбургского.
  • Озеро Рица — «визитная карточка» Абхазии. Вы насладитесь его бирюзовыми водами и обрывистыми берегами. А я расскажу о происхождении озера и поделюсь связанными с ним легендами.
  • Новый Афон — христианский центр страны. Вы посетите монастырь Симона Кананита и новоафонскую пещеру со сталактитами и сталагмитами.
  • Горы ⛰️, ущелья и фантастические виды — в пути я покажу вам Бзыбское ущелье и Юпшарский каньон, который в народе прозвали «Каменный мешок».
  • Медовая пасека — вы продегустируете бортевой мед и узнаете о его полезных свойствах.

Организационные детали

  • Входной билет 🎫 в Рицинский реликтовый национальный парк 🌳 не включен в стоимость — 350 р. взрослые, 100 р. дети
  • С собой обязательно иметь паспорта и свидетельства о рождении для детей

Дополнительные расходы

  • Трансфер из Сочи — 1500 р., из Красной Поляны — 2000 р.
  • По желанию: Новоафонская пещера — 500 р. с человека, водопады Птичий клюв и Молочный — 300 р. с человека
Сказочная Абхазия
Сказочная Абхазия
Сказочная Абхазия
Сказочная Абхазия
Сказочная Абхазия
Сказочная Абхазия
Сказочная Абхазия
Сказочная Абхазия
Сказочная Абхазия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Арут
Арут
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Арут, я провожу экскурсии по Абхазии более 5 лет. С радостью покажу вам самые красивые места любимой страны и расскажу много интересного о быте и культуре ее народа.
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1 реальный отзыв

16 мар 2021
Отличная экскурсия с хорошим гидом, интересно и познавательно. Действительно словно побывали в сказке. Необычно красивые виды.

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