Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

День в окружении природы Мы проедем по живописным и очень интересным местам. В программе экскурсии:
Орлиные скалы — вы услышите легенду о Прометее и впечатлитесь с высоты видами на горы ⛰️ Чугуш, Ачишхо, Псеашхо и Сахарная голова.
Башня Ахун — место, где пересекаются тропы язычества и раннего христианства. Мы поделимся сказаниями разных времен и расскажем, какие народы жили на территории нынешнего Сочи.
Дагомысские корыта — райский природный уголок, где вы сможете искупаться в лечебной воде и отдохнуть в окружении леса и скал.
Парк Солохаул — вы пройдете по подвесному мосту через реку Шахе, полюбуетесь чайными плантациями и попробуете высокогорный мед. Если позволит погода и будет желание, также прокатитесь на тарзанке или воздушном шаре.
Реликтовый лес — вы рассмотрите редкие деревья 🌳 и растения, насладитесь тишиной и узнаете интересные факты о местной флоре и фауне.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Дагомысские корыта — 100 рублей, Орлиные скалы — 150 рублей, парк Солохаул — 500 рублей, тарзанка — 1500 рублей, воздушный шар — 1500 рублей
Экскурсию можно провести и для большего числа гостей (до 20). Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания работает в туризме более 20 лет. В нашей команде — только профессиональные и опытные гиды. Мы заботимся о каждом госте как о члене семьи и делаем все возможное, чтобы экскурсии проходили на высшем уровне.