Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Сказочные окрестности Сочи и Мацесты

Орлиные скалы, Дагомысские корыта, парк Солохаул и башня Ахун на автомобильной экскурсии

Даниэль
Даниэль – экскурсионное агентство из Сочи
Приглашаем насладиться завораживающей природой и богатой историей 📖 Краснодарского края.

Вы узнаете, какие народы населяли эти места от Колхиды до наших дней, искупаетесь в целебных ваннах и увидите, как растет самый северный чай в мире.

А также ощутите дыхание реликтового леса и попробуете высокогорный мед.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 100009 000 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Сказочные окрестности Сочи и Мацесты
Сказочные окрестности Сочи и Мацесты

Что вас ожидает

День в окружении природы
Мы проедем по живописным и очень интересным местам. В программе экскурсии:

  • Орлиные скалы — вы услышите легенду о Прометее и впечатлитесь с высоты видами на горы ⛰️ Чугуш, Ачишхо, Псеашхо и Сахарная голова.
  • Башня Ахун — место, где пересекаются тропы язычества и раннего христианства. Мы поделимся сказаниями разных времен и расскажем, какие народы жили на территории нынешнего Сочи.
  • Дагомысские корыта — райский природный уголок, где вы сможете искупаться в лечебной воде и отдохнуть в окружении леса и скал.
  • Парк Солохаул — вы пройдете по подвесному мосту через реку Шахе, полюбуетесь чайными плантациями и попробуете высокогорный мед. Если позволит погода и будет желание, также прокатитесь на тарзанке или воздушном шаре.
  • Реликтовый лес — вы рассмотрите редкие деревья 🌳 и растения, насладитесь тишиной и узнаете интересные факты о местной флоре и фауне.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Дагомысские корыта — 100 рублей, Орлиные скалы — 150 рублей, парк Солохаул — 500 рублей, тарзанка — 1500 рублей, воздушный шар — 1500 рублей
  • Экскурсию можно провести и для большего числа гостей (до 20). Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Сказочные окрестности Сочи и Мацесты
Сказочные окрестности Сочи и Мацесты
Сказочные окрестности Сочи и Мацесты
Сказочные окрестности Сочи и Мацесты
Сказочные окрестности Сочи и Мацесты
Сказочные окрестности Сочи и Мацесты
Сказочные окрестности Сочи и Мацесты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Даниэль
Даниэль
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания работает в туризме более 20 лет. В нашей команде — только профессиональные и опытные гиды. Мы заботимся о каждом госте как о члене семьи и делаем все возможное, чтобы экскурсии проходили на высшем уровне.
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