Юлия проводит ещё 1 экскурсию

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Сочи для чемпионов

Увидеть главные спортивные символы, прогуливаясь по курорту «Роза Хутор» и олимпийскому парку

Юлия
Юлия – представитель из Сочи
Мы осмотрим самые современные горнолыжные курорты страны и лучшие арены, пройдем по яркой набережной Красной Поляны и поднимемся к великолепной смотровой площадке, открывающей вид на весь Большой Сочи.

Через знакомство с новыми достопримечательностями 🏛️ вы погрузитесь в историю 📖 побед нашей сборной.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🏞Парки
  • 🐼Животный мир
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Сочи для чемпионов
Сочи для чемпионов

Что вас ожидает

Самая яркая роза
Поселок Красная Поляна — главная звезда Сочи последних лет. Здесь вы познакомитесь с местными пчеловодами и попробуете уникальные сорта меда, а также насладитесь романтическим променадом у набережной Мзымты. Далее, если захотите, мы взлетим по канатной дороге в горы ⛰️, на высоту 2200 метров. Со смотровой площадки открывается изумительный вид на окрестности и получаются самые роскошные кадры.

После насыщенного знакомства с горной частью Сочи нас ждет сытный обед в семейном кафе, а затем снова в путь — в олимпийский парк!

Цветные огни Мы отправимся исследовать спортивные объекты Олимпийского парка. Вы оцените масштаб легендарного стадиона «Фишт», где проходило открытие и закрытие XXII зимних Олимпийских игр, увидите ледовый дворец спорта «Айсберг», малую ледовую арену «Шайба», конькобежный центр, арену для керлинга, главный медиа-центр, гостиницы и, конечно, площадь «Медаль-Плаза», где награждали победителей. В скором времени парк 🌳 готовится принять футбольных фанатов, так что мы поговорим о грядущем мероприятии и его организации. Глядя на Олимпийскую деревню, слушая истории 📖 о выдающихся спортсменах и осматривая стену чемпионов, вы проникнитесь духом спортивных побед и почувствуете себя частью чего-то большего!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет один из членов нашей семьи
  • Экскурсия проходит на минивэне (если группа до 20 человек) или же большом комфортабельном автобусе 🚌 (рассчитан на 32 пассажиров)
  • Возьмите с собой солнцезащитные очки и головной убор

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер из Сочи и Адлера до Красной Поляны и обратно включен в стоимость экскурсии
  • Дегустация меда входит в стоимость
  • Подъем по канатной дороге и обратно по желанию и оплачивается отдельно — от 900 рублей
  • Обед в кафе оплачивается самостоятельно, средний чек — от 450 рублей
Начало и место завершения
🚩 на любой удобной автобусной остановке в Сочи или Адлере
Сочи для чемпионов
Сочи для чемпионов
Сочи для чемпионов
Сочи для чемпионов
Сочи для чемпионов
Сочи для чемпионов
Сочи для чемпионов
Сочи для чемпионов
Сочи для чемпионов
Сочи для чемпионов
Сочи для чемпионов
Сочи для чемпионов
Сочи для чемпионов
Сочи для чемпионов
Сочи для чемпионов

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Юлия
Юлия
Мы не просто команда, мы — семья! Классические и нестандартные туры, экскурсии, квесты по Сочи от местных жителей: трем поколениям семьи сочинских экскурсоводов любая задача по зубам. Мы много путешествуем и занимаемся спортом, искренне любим свой город и будем счастливы показать вам здешние красоты.
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Юлия проводит ещё 1 экскурсию

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