Юлия проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Самая яркая роза

Поселок Красная Поляна — главная звезда Сочи последних лет. Здесь вы познакомитесь с местными пчеловодами и попробуете уникальные сорта меда, а также насладитесь романтическим променадом у набережной Мзымты. Далее, если захотите, мы взлетим по канатной дороге в горы ⛰️, на высоту 2200 метров. Со смотровой площадки открывается изумительный вид на окрестности и получаются самые роскошные кадры.

После насыщенного знакомства с горной частью Сочи нас ждет сытный обед в семейном кафе, а затем снова в путь — в олимпийский парк!

Цветные огни Мы отправимся исследовать спортивные объекты Олимпийского парка. Вы оцените масштаб легендарного стадиона «Фишт», где проходило открытие и закрытие XXII зимних Олимпийских игр, увидите ледовый дворец спорта «Айсберг», малую ледовую арену «Шайба», конькобежный центр, арену для керлинга, главный медиа-центр, гостиницы и, конечно, площадь «Медаль-Плаза», где награждали победителей. В скором времени парк 🌳 готовится принять футбольных фанатов, так что мы поговорим о грядущем мероприятии и его организации. Глядя на Олимпийскую деревню, слушая истории 📖 о выдающихся спортсменах и осматривая стену чемпионов, вы проникнитесь духом спортивных побед и почувствуете себя частью чего-то большего!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсию для вас проведет один из членов нашей семьи

Экскурсия проходит на минивэне (если группа до 20 человек) или же большом комфортабельном автобусе 🚌 (рассчитан на 32 пассажиров)

Возьмите с собой солнцезащитные очки и головной убор

Что входит в стоимость, а что — нет