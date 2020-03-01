Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

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  4. Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»

Погрузиться в уют тенистых улочек и раскидистых пальм и узнать историю солнечного приморского города

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Центральный район — место рождения «южной столицы России».

Пешая прогулка по старинным улочкам передаст колорит курортного городка: вы увидите главные достопримечательности, погрузитесь в культурную жизнь и услышите народные предания и легенды.

Я открою вам очарование старого Сочи и его секреты.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча — у памятника Ленину на площади Искусств
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Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»

Что вас ожидает

Дворцы среди парков зеленых
Знакомство с городом начнется на площади Искусств, в окружении живописных фонтанов. Мы осмотрим скульптуры, созданные известными жителями, и увидим Сочинский художественный музей, здание которого считается началом центра города. Здесь сохранился дух советского монументализма и с трудом верится, что эти территории когда-то звались «гиблым местом». Прогуливаясь по ландшафтному парку, вы услышите интересные факты из истории города и полюбуетесь остроконечными кипарисами.

Повести старого города
Мы остановимся на Театральной площади у Зимнего театра, фронтон которого создала Вера Мухина. Отсюда вы насладитесь видом на море и попробуете угадать, почему колонн, опоясывающих здание, ровно восемьдесят восемь, а я поделюсь таинственными легендами о подземельях и белорусском джаз-бэнде. Мы минуем концертный зал «Фестивальный», памятник Владимиру Высоцкому, Приморский парк, Пушкинскую библиотеку в стиле модерн и питьевой бювет, и подойдем к Собору Михаила Архангела. Вы исследуете храмовый комплекс и узнаете, как старейшая православная церковь Северного Кавказа стала складом для зерна и какие реликвии хранят ее стены.

Тепло прибрежных волн
Вы оцените масштаб самого крупного порта Черного моря, прогуляетесь в сквере с гималайским кедром, пальмами и розарием и почувствуете себя героями фильма «Бриллиантовая рука» у здания морского вокзала. Гуляя по улице Навагинской — местному Арбату — вы понаблюдаете за бытом местных жителей и загадаете желание возле «уха». Из тени вечнозеленых пальм мы выйдем к железнодорожной станции Сочи. Я расскажу о трагической роли здания в жизни архитектора, загадке вокзальных часов и их связи с Симферополем.

Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — у памятника Ленину на площади Искусств.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Очень люблю Сочи и Абхазию. С удовольствием покажу все самые интересные уголки. Вы услышите интересные факты из истории, узнаете красивые легенды и насладитесь красотой и великолепием здешних мест. Будет интересно, обещаю! Все экскурсии составляются с учетом пожеланий моих гостей, поэтому мы можем внести в экскурсии любые корректировки.
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Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

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