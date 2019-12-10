6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История, современность, природа и колорит популярного курорта – с отправлением из Красной поляны

Екатерина
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Екатерина – представитель гидов
Живописная долина в обрамлении монументальных горных хребтов.

Аккуратные домики в альпийском стиле.

Улицы, круто взбегающие вверх от речки Мзымты к подножию величественной горы Ачишхо.

Современные отели и канатные дороги.

Уютные кафе и ресторанчики.

Всё это — наша любимая Красная Поляна! Мы с радостью откроем вам её историю и покажем самое интересное: курорты, посёлок Красная Поляна, Краснополянский храм, пасеку, древние дольмены и современное наследие.
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии6 отзывов
4.67
Старая новая Красная Поляна
Старая новая Красная Поляна

Что вас ожидает

Деревня, которая стала сказочной страной
Сочинская Олимпиада навсегда изменила облик этих мест: мы расскажем о прошлом и настоящем Красной поляны. Почему одна сотка земли здесь стоит от 2 до 4 миллионов рублей? Почему президент и другие известные люди выбирают Красную Поляну для отдыха? Что такого особенного в этом уголке Большого Сочи, что он магнитом притягивает туристов? Почему многие приезжают сюда на пару месяцев, а остаются навсегда? Вы узнаете ответы на эти вопросы, оцените инфраструктуру и прочувствуете атмосферу курорта.

Дух древности в посёлке
В самом посёлке Красная поляна вы прогуляетесь до загадочных дольменов, хранящих дух наших предков, живших 4000 лет назад. Узнаете о возникновении названия Красная Поляна и посетите храм святого Харалампия, у которого верующие просят богатства. Кроме того, вы познакомитесь с сочинскими традициями бортничества: попробуете разные сорта душистого мёда, узнаете особенности его применения и продегустируете медовуху.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, отдыхающим в Красной Поляне и желающим получить услугу экстра-класса (экскурсию от квалифицированных гидов на качественном комфортабельном транспорте).

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Экскурсия начинается в Красной Поляне. Возможно начало в Адлере (доплата 1500 руб.) или в Сочи (доплата 2500 руб.).
Старая новая Красная Поляна
Старая новая Красная Поляна
Старая новая Красная Поляна
Старая новая Красная Поляна
Старая новая Красная Поляна
Старая новая Красная Поляна
Старая новая Красная Поляна
Старая новая Красная Поляна
Старая новая Красная Поляна
Старая новая Красная Поляна
Старая новая Красная Поляна
Старая новая Красная Поляна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Приветствуем вас! Мы — Екатерина и Дмитрий, с радостью познакомим вас с нашим краем! Екатерина: родилась в Уфе, 10 лет в турбизнесе, тревел блогер, горнолыжный инструктор, гид по Уфе, Сочи, Красной Поляне, Абхазии. Провела сотни индивидуальных и групповых экскурсий в данных регионах. Посетила порядка 30 стран. Дмитрий: родился в Уфе. Гид по Уфе, Сочи, Красной Поляне, Абхазии, провел сотни экскурсий по региону. Хорошо знаю культуру и историю Башкирии. Высшее психологическое и высшее экономическое образование. Практикующий психолог. Провел десятки различных семинаров, тренингов, курсов по консультированию, личностному и духовному развитию человека.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 декабря 2019
Экскурсию провел гид Дмитрий. Ездила с сыном 9 лет. Показали нам все, что мы хотели посмотреть, рассказали о курортах, об особенностях. Очень комфортный автомобиль, грамотный рассказчик, все было интересно! Все в спокойном ритме, и в том темпе, который нас устраивал. Получились замечательные фотографии! Жалею, что купила мало меда на пасеке.
25 июня 2019
К экскурсии вопросов нет, просто видимо этот край не богат на достопримечательности. Все сосредоточено на горнолыжном отдыхе.
И посмотреть практически нечего. Гид Дмитрий ответит на все ваши вопросы и проложить маршрут по вашим предпочтениям!
8 июня 2019
Были в Адлере на соревнованиях с сыном. В свободное время захотели съездить на экскурсию в Красную Поляну. Как поехать самим? Где, что посмотреть?
Нашли выход, заказали экскурсию. Екатерина, отличный гид! Все просто и доступно рассказала, Оптимально, легко и комфортно оранизовала Трансферт с Адлера, поездку на высоту 2200, но самое главное- это умение рассказывать и беседовать с экскурссантами. Буду рекомендовать друзьям экскурсии в Красную Поляну только через Вас(
27 августа 2018
Возможно, я слишком много узнавала об этих местах перед поездкой. Может, места такие, что мало о них можно рассказать. НО было совсем не интересно. Может быть полезно тому, кто совсем ничего не знает об этом курорте
22 августа 2018
Все понравилось.
18 августа 2018
Экскурсия для тех, кто не любит много ходить, но любит много увидеть и узнать. Крайне рекомендую доехать на подъёмнике до самого верха - виды оттуда просто изумительные! Гид Катя очень любит свой край, много рассказывает интересного и познавательного.
Короче, рекомендую всем.
Однако, надо учитывать, что реальная стоимость экскурсии с учётом трансфера плюс подъемники составит около 6 тысяч.
Но оно того стоит!

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