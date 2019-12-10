6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Деревня, которая стала сказочной страной

Сочинская Олимпиада навсегда изменила облик этих мест: мы расскажем о прошлом и настоящем Красной поляны. Почему одна сотка земли здесь стоит от 2 до 4 миллионов рублей? Почему президент и другие известные люди выбирают Красную Поляну для отдыха? Что такого особенного в этом уголке Большого Сочи, что он магнитом притягивает туристов? Почему многие приезжают сюда на пару месяцев, а остаются навсегда? Вы узнаете ответы на эти вопросы, оцените инфраструктуру и прочувствуете атмосферу курорта.

Дух древности в посёлке

В самом посёлке Красная поляна вы прогуляетесь до загадочных дольменов, хранящих дух наших предков, живших 4000 лет назад. Узнаете о возникновении названия Красная Поляна и посетите храм святого Харалампия, у которого верующие просят богатства. Кроме того, вы познакомитесь с сочинскими традициями бортничества: попробуете разные сорта душистого мёда, узнаете особенности его применения и продегустируете медовуху.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, отдыхающим в Красной Поляне и желающим получить услугу экстра-класса (экскурсию от квалифицированных гидов на качественном комфортабельном транспорте).