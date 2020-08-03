2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Таинственный мир советского санатория

Увидеть один из красивейших архитектурных комплексов Сочи и услышать его историю и легенды

Елена
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Елена – ваш гид
Возведенный более 80 лет назад на склоне горы ⛰️ Бытха, санаторий им. Серго Орджоникидзе стал воплощением идеи о «социалистическом рае». Вы погуляете по его живописным тенистым аллеям, оцените мощь и красоту зданий в стиле «сталинский ампир» и узнаете, как строился санаторий, кто в нем отдыхал и какие страсти кипели в Сочи в 30-е годы.

2500 ₽2000 за экскурсиюскидка20%

У этой экскурсии2 отзыва
5
Таинственный мир советского санатория
Таинственный мир советского санатория

Что вас ожидает

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!»
На заре строительства коммунизма был задуман и воплощен в жизнь план по возведению города-счастья. Им стал Сочи — любой приехавший в него советский гражданин попадал в рай. Гуляя по живописной территории санатория им. Орджоникидзе, вы погрузитесь в эпоху великих дел и свершений и прочувствуете волшебную атмосферу этого места. Я расскажу, почему ныне санаторий не работает, какой фильм стал его «визитной карточкой» и какие интересные факты и легенды с ним связаны.

Оазис счастья и благоденствия
Наша прогулка будет проходить по парковой зоне санатория, занимающей целых 16 гектаров и утопающей в буйной южной растительности. Вы увидите вековые лиственницы, гималайские кедры и, конечно же, пальмы. Оцените знаменитый фонтан «Танцующие Вакханки», впечатлитесь великолепными видами и представите, как отдыхали здесь люди в советское время.

Организационные детали

В здание санатория вход запрещен. Мы погуляем по его парковой зоне и рассмотрим все архитектурные шедевры снаружи.

Таинственный мир советского санатория
Таинственный мир советского санатория
Таинственный мир советского санатория
Таинственный мир советского санатория
Таинственный мир советского санатория
Таинственный мир советского санатория
Таинственный мир советского санатория
Таинственный мир советского санатория

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у санатория им. Орджоникидзе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Меня зовут Елена. Я уже больше пяти лет живу в Сочи, узнала этот город изнутри и хочу поделиться любовью к нему с вами. Я волшебница! Вы спросите: «почему?» Во-первых, я всегда открыта всему новому и неизведанному. Во-вторых, мое любопытство и жажда жизни постоянно дарят мне знания и умения в разных сферах. В-третьих, любовь к деталям не дает мне пройти мимо того, чего многие не замечают. И наконец, в-четвертых: я могу и хочу делиться всем этим с вами! На моих прогулках вы увидите и попробуете на вкус чудесный город Сочи. Вы заберете с собой тепло нашего южного солнца, свежесть тенистых деревьев и шум морского прибоя. Мои экскурсии — это разговор по душам. Это не сухие исторические факты, а рассказ о городе, у которого было много радостных и печальных моментов, сделавших его таким, какой он есть. Хотите узнать Сочи поближе? Я жду именно вас на моих экскурсиях.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 августа 2020
Едена - потрясающий экскурсовод 👍🔥🤩 Всё очень интересно, легко, с погружением. Столько деталей, неизвестных фактов, историй. Отличная, захватывающая экскурсия по санаторию Орджоникидзе 👍🔥 Спасибо Елене ☀️👏
Ещё 1 отзыв

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