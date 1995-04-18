Мы предлагаем Гранд-Тур 3в1 — полюбоваться «русской Швейцарией» и узнать, как милый поселок стал курортом международного уровня, вдохновиться панорамами гор и прокатиться на длинных качелях у края пропасти. Здесь вас ждет величие и спокойствие гор, наисвежайший воздух, европейская архитектура и история развития комплекса от А до Я. При желании вы сможете подняться на канатке на самую вершину и насладиться особым видом горных панорам, окутанных облаками.

Вас ждет:

📍Смотровая площадка в ахштырском каньоне на самый длинный пешеходно-подвесной мост в России «Skypark».

📍Смотровая площадка и ущелье Ахцу, где сможете сделать фото на фоне шикарных видов и увидеть скальную дорогу на знаменитый поселок.

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📍Нарзанов источник Чвижепсе — здесь по желанию вы сможете отведать целебную минеральную воду. Тара иметься в продаже на входе, стоимость 5-10 рублей

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📍Дегустация местного мёда и вина в кафе с панорамным видом на горы и вкусный обед из блюд Кавказской кухни

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📍Три горнолыжных курорта Красной Поляны:

Красная Поляна (Горки Город)

Роза Хутор

Газпром

📍Олимпийский парк — туда мы отправимся вечером, когда каждое здание и весь парк горит разноцветными огнями, а воздух пропитан неповторимой атмосферой. Вы увидите каждый олимпийский объект и узнаете самое интересное об Олимпиаде-2014

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А завершится экскурсия грандиозным шоу поющих фонтанов — приготовьтесь увидеть самую потрясающую игру воды, света и музыки!