Озеро Рица, Амбара, Новый Афон или места, где не был никто из ваших знакомых: в этом захватывающем путешествии по Абхазии вы познакомитесь с символами Страны Души или же откроете ее новые колоритные грани. С нами вы избежите скоплений туристов и навязчивых дегустаций, сделаете крутые фото, отведаете аутентичную кухню и увезете с собой коллекцию душевных историй.

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Описание

Почему мы: дружеский формат путешествия

Мы команда, которая не возит людей по бесконечным проплаченным дегустациям, избегает больших скоплений людей. У нас нет жесткого тайминга и графика: мы останавливаемся по первому вашему требованию. Мы стараемся показывать топовые места Абхазии, куда не возят другие из-за плохой дороги, дальности и других факторов. А еще поездка с нами — это всегда приключение с друзьями, наполненное веселыми историями, вкусной едой и отличными фотографиями.

Что вас ожидает

Гибкий маршрут или бессметрная классика

В нашем арсенале есть несколько маршрутов по Абхазии, но финальный вариант путешествия мы составим вместе с вами, ориентируясь на ваши ожидания и вкусы. В классическом варианте экскурсии сочетаются популярные и малоизведанные локации: мы отправимся на легендарное озеро Рица (но подгадаем время, когда там меньше всего людей), а по пути заглянем в несколько секретных мест, например, к разрушенной церкви Амбара и другим атмосферным заброшкам.

При этом мы можем разработать программу с упором на видовые природные точки, исторические места, религиозные постройки и т. д. Вот пара вариантов таких маршрутов:

Заброшенная Абхазия : отправимся к Анакопийской крепости в Новом Афоне, церкви Амбара, замку принца Ольденбургского в Гагре и даче Нестора Лакобы.

: отправимся к Анакопийской крепости в Новом Афоне, церкви Амбара, замку принца Ольденбургского в Гагре и даче Нестора Лакобы. Видовая Абхазия : озеро Рица, форелевое хозяйство с замшелыми бассейнами в красивейшем ущелье, Амбара, к которой ведет живописная дорога, и качели у моря моря.

: озеро Рица, форелевое хозяйство с замшелыми бассейнами в красивейшем ущелье, Амбара, к которой ведет живописная дорога, и качели у моря моря. Второй раз в Абхазии: если вы уже успели увидеть главное в Стране Души, мы отправимся исследовать ее восточную часть с водопадами и горячими источниками.

Организационные детали