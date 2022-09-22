Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Почему мы: дружеский формат путешествия
Мы команда, которая не возит людей по бесконечным проплаченным дегустациям, избегает больших скоплений людей. У нас нет жесткого тайминга и графика: мы останавливаемся по первому вашему требованию. Мы стараемся показывать топовые места Абхазии, куда не возят другие из-за плохой дороги, дальности и других факторов. А еще поездка с нами — это всегда приключение с друзьями, наполненное веселыми историями, вкусной едой и отличными фотографиями.
Что вас ожидает
Гибкий маршрут или бессметрная классика
В нашем арсенале есть несколько маршрутов по Абхазии, но финальный вариант путешествия мы составим вместе с вами, ориентируясь на ваши ожидания и вкусы. В классическом варианте экскурсии сочетаются популярные и малоизведанные локации: мы отправимся на легендарное озеро Рица (но подгадаем время, когда там меньше всего людей), а по пути заглянем в несколько секретных мест, например, к разрушенной церкви Амбара и другим атмосферным заброшкам.
При этом мы можем разработать программу с упором на видовые природные точки, исторические места, религиозные постройки и т. д. Вот пара вариантов таких маршрутов:
Заброшенная Абхазия: отправимся к Анакопийской крепости в Новом Афоне, церкви Амбара, замку принца Ольденбургского в Гагре и даче Нестора Лакобы.
Видовая Абхазия: озеро Рица, форелевое хозяйство с замшелыми бассейнами в красивейшем ущелье, Амбара, к которой ведет живописная дорога, и качели у моря моря.
Второй раз в Абхазии: если вы уже успели увидеть главное в Стране Души, мы отправимся исследовать ее восточную часть с водопадами и горячими источниками.
Организационные детали
Мы забираем вас из дома в Гагре или центральном районе Сочи и привозим обратно после приключения
Экскурсия длится 10-12 часов, насыщенность нашего маршрута зависит от вас: можем весь день отдыхать на Рице или постараться охватить как можно больше локаций
Дополнительные расходы: билеты к озеру Рица — 700 руб. /чел., ужин с блюдами абхазской кухни — 600-700 руб. /чел.
Экскурсию для вас проведет один из классных гидов нашей команды!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Сочи
Давайте знакомиться! Мы — Миша и Лиза. Более 6 лет мы проводим туры по Сочи, Абхазии, Крыму и Дагестану, Северному Кавказу. Ездим на внедорожниках и легковых автомобилях. С нами вы можете исследовать Абхазию и Сочи «от и до»!