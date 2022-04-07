Приглашаем на экскурсию, во время которой вы познакомитесь с величественными сооружениями, услышите интересные рассказы об их истории во время и после Олимпийских Игр и ощутите атмосферу олимпийской столицы.

Вас ждет спортивная олимпийская деревня, главный медиацентр, откуда транслировались зимние соревнования и захватывающая вечерняя панорама олимпийского парка. Вы окажетесь внутри парка с его стадионами и спортивными аренами, где сможете сделать фотографии у олимпийского факела и увидеть трассу «Формула-1» — единственную в мире трассу такого уровня, вписанную в масштабный спортивный объект.

Незабываемые эмоции вы испытаете у знаменитого фонтана — «Чаша Олимпийского огня». Грандиозное шоу поющих и танцующих фонтанов несколько лет подряд привлекает множество туристов, которые стремятся своими глазами увидеть уникальное представление.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.