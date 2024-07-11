Приглашаю вас завершить день приятной активной прогулкой на электровелосипедах. Маршрут, которым я вас проведу, раскроет всё обаяние вечернего Сочи.
Вы увидите популярные места в яркой подсветке, проедете по красивым освещённым улицам, полюбуетесь живописными видами, посмотрите на город с новых ракурсов и сделаете атмосферные кадры.
Вы увидите популярные места в яркой подсветке, проедете по красивым освещённым улицам, полюбуетесь живописными видами, посмотрите на город с новых ракурсов и сделаете атмосферные кадры.
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Маршрут начнётся сразу с динамичного спуска вдоль одного из самых красивых районов нового города.
- С ветерком спустимся и попадём в центр. Полюбуемся световыми инсталляциями в Фестивальном сквере, прокатимся по сияющей Навагинской улице и освежимся у популярного места встречи — Поющего фонтана у ТЦ «Мелодия».
- Затем на обратном пути посетим самое яркое место Сочи — светящиеся арки у Художественного музея, сделаем круг у Зимнего театра и вернёмся к точке старта.
Организационные детали
- В стоимость включена аренда электровелосипеда, шлема и другой необходимой экипировки (по желанию).
- В течение велопрогулки будут небольшие остановки для фотосессий.
- Часть маршрута проходит по дорогам общего пользования и транспортным развязкам,
поэтому от участников требуется уверенно управлять велоcипедом и знать правила дорожного движения.
ежедневно в 20:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В микрорайоне Бытха
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 160 туристов
Шесть лет назад я переехал в Сочи, поближе к горам. С тех пор изучил множество маршрутов и интересных локаций, которые теперь хочу показать вам.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Сочи
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Вечерний Сочи: экскурсия с панорамными видами
Откройте для себя вечерний Сочи, его иллюминацию и красоту с высоты птичьего полета, узнайте уникальные истории
Начало: От адреса, где Вы остановились
1 авг в 20:00
2 авг в 20:00
от 4 800₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
Туры на квадроциклах в Сочи: 4 маршрута на выбор
Зарядиться адреналином и полюбоваться природой горно-морского региона
Начало: От ближайшей к вам остановки или КПП крупных отеле...
Завтра в 15:00
12 июля в 08:00
5 000₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
Солнечный Сочи
Заглянуть в сердце города и раскрыть яркие страницы его истории
Начало: На улице Театральная
13 июля в 09:00
21 июля в 09:00
от 2 000₽ за человека