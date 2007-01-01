Что вас ожидает< / h3>

Ферма "Экзархо"< / strong> Первым делом отправимся на замечательную эко-ферму, расположенную на высоте 450 метров над уровнем моря. Вы увидите аккуратные и чистые конюшни, комплексы, где содержатся парнокопытные животные, ухоженные фруктовые сады. После экскурсии по территории комплекса сможете покормить козочек молочком из бутылки, лошадей - морковкой. Также вам предложат прокатиться на пони в манеже и посетить дегустацию местных эко-продуктов, в особенности сыров. < / p>

Винодельня "Бабушкина хата"< / strong> В этом гостеприимном месте вас ждет не просто дегустационный зал, это целый музей с интересной историей. Я расскажу о прабабушке хозяина дома, о том, как выделенные ей 36 соток стали родовым гнездом семьи, как хату в 2007 году спасали от разрушения и как собирали мебель по аукционам. Здесь всегда рады вещам, которые приносят гости - а в благодарность за раритеты дарят домашнее вино или что покрепче (чача да коньячок) , а еще здесь делают прекрасную настойку из фейхоа. < / p>

Форелевое хозяйство в Красной Поляне< / strong> После душевной винодельни и вкусных вин отправимся в место, где вы сможете самостоятельно поймать форель и попробовать блюда из свежевыловленной рыбы - приготовят ее для вас по старинному местному рецепту. < / p>

В гости к обезьянам< / strong> В заключение я отвезу вас не просто в питомник, а в Научно-исследовательский институт медицинской приматологии. Это единственный в России обезьяний питомник, в котором обитает более 5,000 обезьян! Вы послушаете о жизни, повадках и среде обитания разных видов приматов. Сможете покормить животных. И узнаете об обширной деятельности учреждения, где проводятся исследования с 1927 года. < / p>< / div>