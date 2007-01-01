Вино, форель и обезьяны - эко-тур по Большому Сочи

Посетить ферму в горах Мацесты, душевную винодельню, форелевое хозяйство и обезьяний питомник

В путешествии по окрестностям города вы пообщаетесь с животными на чудесной ферме "Экзархо" и отведаете крафтовый сыр.

На винодельне "Бабушкина хата" главным будут не дегустации (хотя вино тут прекрасное) , а история возрождения родового гнезда.

В краснополянском хозяйстве вас угостят рыбными блюдами по старинным рецептам.

А в конце вы посетите НИИ с крупнейшим питомником обезьян в России
Вино, форель и обезьяны - эко-тур по Большому Сочи
Вино, форель и обезьяны - эко-тур по Большому Сочи
Вино, форель и обезьяны - эко-тур по Большому Сочи
Вино, форель и обезьяны - эко-тур по Большому Сочи
Вино, форель и обезьяны - эко-тур по Большому Сочи
Вино, форель и обезьяны - эко-тур по Большому Сочи
Вино, форель и обезьяны - эко-тур по Большому Сочи

Что вас ожидает< / h3>

Ферма "Экзархо"< / strong> Первым делом отправимся на замечательную эко-ферму, расположенную на высоте 450 метров над уровнем моря. Вы увидите аккуратные и чистые конюшни, комплексы, где содержатся парнокопытные животные, ухоженные фруктовые сады. После экскурсии по территории комплекса сможете покормить козочек молочком из бутылки, лошадей - морковкой. Также вам предложат прокатиться на пони в манеже и посетить дегустацию местных эко-продуктов, в особенности сыров. < / p>

Винодельня "Бабушкина хата"< / strong> В этом гостеприимном месте вас ждет не просто дегустационный зал, это целый музей с интересной историей. Я расскажу о прабабушке хозяина дома, о том, как выделенные ей 36 соток стали родовым гнездом семьи, как хату в 2007 году спасали от разрушения и как собирали мебель по аукционам. Здесь всегда рады вещам, которые приносят гости - а в благодарность за раритеты дарят домашнее вино или что покрепче (чача да коньячок) , а еще здесь делают прекрасную настойку из фейхоа. < / p>

Форелевое хозяйство в Красной Поляне< / strong> После душевной винодельни и вкусных вин отправимся в место, где вы сможете самостоятельно поймать форель и попробовать блюда из свежевыловленной рыбы - приготовят ее для вас по старинному местному рецепту. < / p>

В гости к обезьянам< / strong> В заключение я отвезу вас не просто в питомник, а в Научно-исследовательский институт медицинской приматологии. Это единственный в России обезьяний питомник, в котором обитает более 5,000 обезьян! Вы послушаете о жизни, повадках и среде обитания разных видов приматов. Сможете покормить животных. И узнаете об обширной деятельности учреждения, где проводятся исследования с 1927 года. < / p>< / div>

Организационные детали< / h3>
  • Оплачивается отдельно: посещение фермы "Экзархо" - 500 руб. / человека; форелевое хозяйство - 250 руб. / взрослого, 150 руб. / ребенка 7-14 лет, до 7 лет - бесплатно; дегустация в "Бабушкиной хате" бесплатная, вход в музей - 100 руб. / человека; посещение обезьяньего питомника - 500 руб. / человека. < / li>
  • Можете взять с собой бананы, если хотите угостить обезьян< / li> < / ul>

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Влад
Влад
Провожу экскурсии по Сочи, Красной Поляне и Абхазии. Вожу как по типичным туристическим местам, так и по безлюдным локациям, где вы можете насладиться единением с природой. Для меня экскурсии - это не работа, а любимое дело. Дарю яркие эмоции и лучший день вашего отпуска! Поездки проходят в дружеской, позитивной обстановке, без зазубренных текстов, в то же время готов ответить на любые вопросы об истории мест, которые мы будем посещать
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