Анастасия проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Абхазия, затерянная во времени

В городе-призраке Акармара вы увидите неизведанные, застывшие во времени уголки Абхазии: я покажу старые подземные шахты, внушительную заброшенную электростанцию, захваченный в плен самолёт ✈️ в покинутом аэропорту. Мы рассмотрим потрясающие архитектурные памятники, которые природа уже почти отвоевала у людей, отыщем железнодорожные мосты, забытые среди зеленых гор ⛰️, и поговорим об истории 📖 восточной послевоенной Абхазии. А еще вы сможете сделать эпичные фотографии 📸 на фоне гигантского сухогруза, давно брошенного в порту абхазского городка.

Прогулка к Великану

По пути нам встретятся и природные чудеса Абхазии — три неописуемо красивых 🤩 и малоизученных водопада на реке Аалдзга. Вы прогуляетесь 👣 к небольшому, но живописному Акармарскому водопаду, поразитесь мощи водопада Ирина, окажетесь один на один с высочайшим водопадом Европы — Великаном — и даже сможете прогуляться под его бурным потоком!

Согреться в природных источниках

Завершится наше путешествие очень «тепло» — в одном из природных минеральных источников Абзахии, обогащенных сероводородом. Понежиться и снять усталость в горячей воде, опробовать гидромассаж и сделать маску из лечебной грязи: процедуры «Абхазского спа» в любое время года помогут пополнить запас сил и расслабиться после нашего насыщенного путешествия.

Организационные детали