Анастасия проводит ещё 2 экскурсии

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Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники

Изучить аутентичную часть страны, отыскать заброшенные города и прогуляться к трем водопадам

Анастасия
Анастасия – Гид из Сочи
Цель нашего путешествия — Восточная Абхазия, неизведанная и скрывающая немало сокровищ.

Вы посетите город-призрак Акармара и рассмотрите его заброшенные архитектурные шедевры.

Увидите живописные горные водопады, один из которых окажется Великаном.

А после погрузитесь в горячие воды минерального источника и оцените прелесть природного «Абхазского спа».
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 13 000 ₽ за экскурсию

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Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники

Что вас ожидает

Абхазия, затерянная во времени
В городе-призраке Акармара вы увидите неизведанные, застывшие во времени уголки Абхазии: я покажу старые подземные шахты, внушительную заброшенную электростанцию, захваченный в плен самолёт ✈️ в покинутом аэропорту. Мы рассмотрим потрясающие архитектурные памятники, которые природа уже почти отвоевала у людей, отыщем железнодорожные мосты, забытые среди зеленых гор ⛰️, и поговорим об истории 📖 восточной послевоенной Абхазии. А еще вы сможете сделать эпичные фотографии 📸 на фоне гигантского сухогруза, давно брошенного в порту абхазского городка.

Прогулка к Великану
По пути нам встретятся и природные чудеса Абхазии — три неописуемо красивых 🤩 и малоизученных водопада на реке Аалдзга. Вы прогуляетесь 👣 к небольшому, но живописному Акармарскому водопаду, поразитесь мощи водопада Ирина, окажетесь один на один с высочайшим водопадом Европы — Великаном — и даже сможете прогуляться под его бурным потоком!

Согреться в природных источниках
Завершится наше путешествие очень «тепло» — в одном из природных минеральных источников Абзахии, обогащенных сероводородом. Понежиться и снять усталость в горячей воде, опробовать гидромассаж и сделать маску из лечебной грязи: процедуры «Абхазского спа» в любое время года помогут пополнить запас сил и расслабиться после нашего насыщенного путешествия.

Организационные детали

  • Трансфер по маршруту, купание в источниках и джип-тур входят в стоимость экскурсии
  • Отдельно по желанию оплачивается обед в городе Сухум
  • С собой обязательно возьмите удобную обувь и купальные принадлежности
Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Анастасия, я гид по Сочи и Абхазии с большим опытом. С радостью покажу вам самые живописные места нашего края и расскажу о них интересные факты!
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Анастасия проводит ещё 2 экскурсии

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