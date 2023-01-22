Встреча с дельфинами на Сапсёрфе

Ранним утром дельфины собираются в большие стаи и подходят ближе к берегу, желая полакомиться подросшей рыбкой

В группе
до 5 чел.
Ранним утром дельфины собираются в большие стаи и подходят ближе к берегу, желая полакомиться подросшей рыбкой.

Очень радостно увидеть выныривающих дельфинов с берега, но представьте, как здорово погоняться за ними на сапах, оказаться в гуще событий и увидеть этих прекрасных созданий на расстоянии вытянутой руки!
Встреча с дельфинами на Сапсёрфе
Встреча с дельфинами на Сапсёрфе
Встреча с дельфинами на Сапсёрфе
Встреча с дельфинами на Сапсёрфе
Встреча с дельфинами на Сапсёрфе
Встреча с дельфинами на Сапсёрфе

Что вы можете увидеть 🤩

  • Чёрное море
  • Олимпийский парк
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Сапсерфинг или встреча с дельфинами

Сапсёрфинг — разновидность серфинга, в котором серфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребет веслом, а не руками, как в классическом серфинге.
Ранним утром дельфины собираются в большие стаи и подходят ближе к берегу, желая полакомиться подросшей рыбкой. Очень радостно увидеть выныривающих дельфинов с берега, но представьте, как здорово погоняться за ними на сапах, оказаться в гуще событий и увидеть этих прекрасных созданий на расстоянии вытянутой руки!
Как же проходит данная морская прогулка?
В 8:00 вам нужно прибыть в Имеретинский Морпорт по адресу: Голубая 1а. Там вас встретит наш администратор и проведёт в раздевалку, где вы сможете переодеться в гидрокостюмы.
Затем рассаживаясь по катерам вместимостью до 5 человек, вас вместе с сабами отвозят на 2-3 км от берега, где вы и будете наслаждаться видами на Черноморское побережье и с большой вероятностью сможете увидеть дельфинов.

Дети

Если вы приехали на отдых с маленьким ребенком до 5 лет, он с легкостью сможет отправиться на прогулку с вами и наслаждаться видами с катера, а вы можете быть уверены, что он в полной безопасности с нашим капитаном, который присмотрит за ним на лодке, когда вы тем временем попробуете себя в управление сапсерфом.
В море вы будете находиться 1,5 часа. Это время с учетом прогулки на катере которое занимает 30 минут в обе стороны.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на спортивном катере
  • Сапсёрфы
  • Гидрокостюм
Что не входит
  • Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Будет известен после бронирования
Завершение: Информация будет доступна после бронирования
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в хорошую погоду
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Диспетчера свяжется с вами после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в хорошую погоду

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

👥ГрупповыеВодные🏆Активный отдыхЭкстримРазвлечения и билеты🐬ДельфиныУтренние

Еще несколько похожих предложений в Сочи

Экспедиция к черноморским дельфинам
Индивидуально
5
25
2ч 30м
5 000
за 1 чел.
Экспедиция к черноморским дельфинам
Узнать самое интересное об этих млекопитающих и подойти к ним на расстояние вытянутой руки
22 янв
23 янв
24 янв
ещё...
Форелевое хозяйство и шоу стеклодувов
В группе
до 20 чел.
800
за 1 чел.
Форелевое хозяйство и шоу стеклодувов
🚌 На автобусе
Отдохнуть в живописном месте среди гор на берегу реки Мзымта, полакомиться «царской» рыбкой или покормить ее в прудах
22 янв
26 янв
29 янв
ещё...
Ср., сб. в 14:00
Большой Ахун, Южная резиденция Деда Мороза и «Ривьера» (выезд из Адлера)
В группе
до 20 чел.
5
1
1 000
за 1 чел.
Большой Ахун, Южная резиденция Деда Мороза и «Ривьера» (выезд из Адлера)
🚌 На автобусе
Мы посетим гору Большой Ахун, южную резиденцию Деда Мороза, проедем по Курортному проспекту
22 янв
23 янв
24 янв
ещё...
Ежедневно в 12:30
Инстаграм-тур по Большому Сочи
Индивидуально
для 4 чел.
5
11
9000
8 100
за 1-4 чел.
Инстаграм-тур по Большому Сочи
🚗 На машине
Собрать коллекцию ярких воспоминаний, проехав по популярным локациям города и окрестностей
31 янв
1 фев
4 фев
ещё...
Насыщенное путешествие по Большому Сочи
Индивидуально
для 4 чел.
5
18
10ч
12 000
за 1-4 чел.
Насыщенное путешествие по Большому Сочи
🚗 На машине
Центр города, Олимпийская деревня, санаторий Орджоникидзе, Красная Поляна и Роза Хутор за один день
22 янв
23 янв
24 янв
ещё...
Жемчужины Сочи: большой Ахун и дача Сталина
В группе
до 30 чел.
4.5
38
900
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Жемчужины Сочи: большой Ахун и дача Сталина
🚌 На автобусе
Отправляйтесь на экскурсию по необычным местам Сочи
22 янв
25 янв
29 янв
ещё...
Вторник, суббота в 13:00
Сочи за один день с гидом: гора Большой Ахун + Южная резиденция Деда Мороза
В группе
до 20 чел.
1 000
за 1 чел.
Сочи за один день с гидом: гора Большой Ахун + Южная резиденция Деда Мороза
🚌 На автобусе
Друзья, наша экскурсия проходит ежедневно на небольших комфортных автобусах с профессиональным гидом
22 янв
23 янв
24 янв
ещё...
Ежедневно в 12:30
Прогулка на парусной яхте: индивидуальное путешествие
Индивидуально
для 10 чел.
13 500
за 1-10 чел.
Прогулка на парусной яхте: индивидуальное путешествие
⛴ Водные
🛥 На яхте
Каждый день мы выходим в море, отплываем от берега на 3-4 км
22 янв
23 янв
ещё...
Ежедневно (время начала по договоренности)
Курорты Сочи: большое путешествие
В группе
до 50 чел.
650
за 1 чел.
Курорты Сочи: большое путешествие
🚌 На автобусе
Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии
22 янв
23 янв
24 янв
ещё...
ежедневно в 10:45
Долина легенд и водопадов
В группе
до 20 чел.
1 000
за 1 чел.
Долина легенд и водопадов
🚌 На автобусе
Этнографический туризм в Сочи начинается в ауле Большой Кичмай, где уже тысячи
25 янв
26 янв
27 янв
ещё...
В 11:00 часов. Понедельник, среда, суббота с шоу концертом.
Большая экскурсия из Сочи по «русской Швейцарии»
Индивидуально
для 7 чел.
5
69
10ч
9000
8 100
за 1-7 чел.
Большая экскурсия из Сочи по «русской Швейцарии»
🚌 На автобусе
Красная поляна, Роза Хутор, Олимпийский парк, горы, водопады и нарзанные источники за 1 день
22 янв
23 янв
24 янв
ещё...
Мотоэкскурсия: «Тайны и легенды горы Большой Ахун»
В группе
до 9 чел.
6 000
за 1 чел.
Мотоэкскурсия: «Тайны и легенды горы Большой Ахун»
Ежедневно с 09:00 до 20:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ