Maks проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Курорты Красной Поляны — без расходов на канатки

Наш путь лежит в горы ⛰️ Большого Сочи, и конечно, мы не пропустим их самую известную часть. Вам не нужно заказывать отдельную экскурсию ⛳ по Красной Поляне: в нашем путешествии вы погуляете по улочкам курортов, по желанию прокатитесь на аттракционе «родельбан» и посетите горную олимпийскую деревню на высоте 1150 метров. А я расскажу об истории 📖 народов, когда-то населявших эти земли, о царском и советском периоде; об олимпийском буме, современности и перспективах развития региона; о географии, флоре и фауне края.

Горы только для вас

Вы уедете туда, где нет людей, к вершинам гор Чугуш, Ачишхо, Аишха, Аибга. Да, их видно с канатных дорог, но вам откроются более захватывающие ракурсы. Воздух, который можно есть ложкой, цветущие или заснеженные альпийские луга — вы окажетесь в объятиях гор, сделаете фантастические фото и, возможно, встретите местных животных. Программа круглогодичная: я в любом случае задействую внедорожник — летом это легко, а зимой мы доезжаем только до «границы» глубокого снега, после обуваем снегоступы и добираемся до вершин сквозь сказочный лес 🌳.

☕ Мы вместе вдохновимся дивными пейзажами — и обсудим впечатления у костра. Я приготовлю чай и угощу вас медом с домашней пасеки.

Организационные детали

Обратите внимание: маршрут проходит по пограничной зоне и доступен только гражданам РФ. Обязательно наличие паспортов и свидетельств о рождении для несовершеннолетних.

Обязательных расходов нет. По желанию дополнительно оплачивается пикник (в джипе есть всё необходимое для организации).

Экипировка: теплые вещи, трекинговая обувь, солнцезащитные очки и крем

Как проходит экскурсия