Maks проводит ещё 2 экскурсии

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Высокогорный Сочи круглый год

Ощутить настоящее единение с природой, заехать в Красную Поляну и открыть историю этих мест

Maks
Maks – представитель из Сочи
Приготовьтесь «покорить» горы ⛰️ повыше — на внедорожнике, а зимой и на снегоступах.

Мы побываем у нарзанных источников и Безымянного водопада, погуляем по курортам Красной Поляны.

А после отправимся навстречу безлюдным горным пейзажам и устроим пикник на альпийском лугу.

Обещаю, это путешествие понравится тем, кто ценит душевную атмосферу и вдохновлен на приключения!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🛣Джиппинг
  • В горы
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 17 000 ₽ за экскурсию

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Высокогорный Сочи круглый год
Высокогорный Сочи круглый год

Что вас ожидает

Курорты Красной Поляны — без расходов на канатки
Наш путь лежит в горы ⛰️ Большого Сочи, и конечно, мы не пропустим их самую известную часть. Вам не нужно заказывать отдельную экскурсию ⛳ по Красной Поляне: в нашем путешествии вы погуляете по улочкам курортов, по желанию прокатитесь на аттракционе «родельбан» и посетите горную олимпийскую деревню на высоте 1150 метров. А я расскажу об истории 📖 народов, когда-то населявших эти земли, о царском и советском периоде; об олимпийском буме, современности и перспективах развития региона; о географии, флоре и фауне края.

Горы только для вас
Вы уедете туда, где нет людей, к вершинам гор Чугуш, Ачишхо, Аишха, Аибга. Да, их видно с канатных дорог, но вам откроются более захватывающие ракурсы. Воздух, который можно есть ложкой, цветущие или заснеженные альпийские луга — вы окажетесь в объятиях гор, сделаете фантастические фото и, возможно, встретите местных животных. Программа круглогодичная: я в любом случае задействую внедорожник — летом это легко, а зимой мы доезжаем только до «границы» глубокого снега, после обуваем снегоступы и добираемся до вершин сквозь сказочный лес 🌳.

☕ Мы вместе вдохновимся дивными пейзажами — и обсудим впечатления у костра. Я приготовлю чай и угощу вас медом с домашней пасеки.

Организационные детали

  • Обратите внимание: маршрут проходит по пограничной зоне и доступен только гражданам РФ. Обязательно наличие паспортов и свидетельств о рождении для несовершеннолетних.
  • Обязательных расходов нет. По желанию дополнительно оплачивается пикник (в джипе есть всё необходимое для организации).
  • Экипировка: теплые вещи, трекинговая обувь, солнцезащитные очки и крем

Как проходит экскурсия

  • На комфортном и безопасном внедорожнике японского производства Nissan Patrol. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Вас заберут из любого удобного вам места в Сочи, Адлере или Красной Поляне. Возможен трансфер из Лоо за дополнительную плату.
  • Продолжительность путешествия — от 8 до 12 часов
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 по договоренности в Сочи, Адлере или Красной Поляне
Высокогорный Сочи круглый год
Высокогорный Сочи круглый год
Высокогорный Сочи круглый год
Высокогорный Сочи круглый год
Высокогорный Сочи круглый год
Высокогорный Сочи круглый год
Высокогорный Сочи круглый год
Высокогорный Сочи круглый год
Высокогорный Сочи круглый год
Высокогорный Сочи круглый год
Высокогорный Сочи круглый год
Высокогорный Сочи круглый год

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Maks
Maks
Однажды приехав в Сочи, я решил остаться здесь навсегда. Исследовал все окрестности города — и по-прежнему не перестаю удивляться этому маленькому раю. Провел несколько сотен экскурсий с гостями курорта по Сочи и Абхазии, а теперь работаю в команде гидов: мы с удовольствием расскажем вам об истории, покажем лучшие места и раскроем тайны прекрасного Сочи!
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