Денис проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Путь на вершину — к Прометею

Мы встретимся у Старой Мацесты возле основного здания, рассмотрим место, где раньше принимали ванну древние племена, и по асфальтированной дороге начнём подъём. На маршруте мы:

пройдём по нетуристическим тропам и встретим множество редких видов растений;

спустимся к полноводной и стремительной реке Агура, которая впадает в Чёрное море;

поднимемся к одноимённым (Агурским) водопадам, где угостимся чаем и полюбуемся поросшими мхом скалами, по которым бегут каскады;

очутимся на Орлиных скалах, откуда открываются головокружительные панорамы, а у подножия исполинского Прометея вспомним легенду о древнегреческом герое;

устроимся на пикник с видом на гору Ахун и обсудим впечатления от маршрута.

Заметки из жизни Сочи

По дороге я буду рассказывать не только о флоре, фауне и легендарных местах на нашем пути, но и поделюсь эпизодами из истории 📖 Сочи с древних времён. Вы узнаете про культуру и быт племен — убыхов, послушаете, как зарождался курорт Сочи. И вспомните, что происходило в нашем краю во время Великой Отечественной войны.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты 🎫 в Национальный парк 🌳 — 200/100 руб.

Как проходит экскурсия

Экскурсия начинается в 8-11 утра

До места начала экскурсии 🧭 вы добираетесь самостоятельно

Важно знать до бронирования

Есть три варианта посещения мест из программы (подробности о ценах уточняйте в переписке):

1) делаем большое кольцо вокруг — маршрут 7 км

2) совершаем подъем на гору к Прометею — 3 км (в этом случае мы не спускаемся к водопадам, но можем увидеть их с высоты птичьего полета)

3) для людей с хорошей спортивной подготовкой: начало экскурсии на Мацесте — река Агура — водопады — гора и башня Ахун — Агура — подъём к Прометею — Мацеста (такой вариант прохода занимает около 5 часов и 10 км).