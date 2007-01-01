Денис проводит ещё 1 экскурсию

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Живописной тропой к Прометею!

По нетуристическому маршруту к Агурским водопадам и на Орлиные скалы

Денис
Денис – Гид из Сочи
Мы совершим подъём к Прометею, что возвышается над Сочи грозным колоссом, а по пути насладимся природой края.

Вы побываете у реки Агура, почаёвничаете у водопадов, полюбуетесь башней на горе Ахун, а на кульминационной точке маршрута — у Прометея — вдохновитесь панорамами и сделаете селфи с героем из мифов Древней Греции.
Задать вопросОбычно отвечает за 20 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • В горы
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Живописной тропой к Прометею!
Живописной тропой к Прометею!

Что вас ожидает

Путь на вершину — к Прометею
Мы встретимся у Старой Мацесты возле основного здания, рассмотрим место, где раньше принимали ванну древние племена, и по асфальтированной дороге начнём подъём. На маршруте мы:

  • пройдём по нетуристическим тропам и встретим множество редких видов растений;
  • спустимся к полноводной и стремительной реке Агура, которая впадает в Чёрное море;
  • поднимемся к одноимённым (Агурским) водопадам, где угостимся чаем и полюбуемся поросшими мхом скалами, по которым бегут каскады;
  • очутимся на Орлиных скалах, откуда открываются головокружительные панорамы, а у подножия исполинского Прометея вспомним легенду о древнегреческом герое;
  • устроимся на пикник с видом на гору Ахун и обсудим впечатления от маршрута.

Заметки из жизни Сочи
По дороге я буду рассказывать не только о флоре, фауне и легендарных местах на нашем пути, но и поделюсь эпизодами из истории 📖 Сочи с древних времён. Вы узнаете про культуру и быт племен — убыхов, послушаете, как зарождался курорт Сочи. И вспомните, что происходило в нашем краю во время Великой Отечественной войны.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты 🎫 в Национальный парк 🌳 — 200/100 руб.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начинается в 8-11 утра
  • До места начала экскурсии 🧭 вы добираетесь самостоятельно

Важно знать до бронирования
Есть три варианта посещения мест из программы (подробности о ценах уточняйте в переписке):

1) делаем большое кольцо вокруг — маршрут 7 км
2) совершаем подъем на гору к Прометею — 3 км (в этом случае мы не спускаемся к водопадам, но можем увидеть их с высоты птичьего полета)
3) для людей с хорошей спортивной подготовкой: начало экскурсии на Мацесте — река Агура — водопады — гора и башня Ахун — Агура — подъём к Прометею — Мацеста (такой вариант прохода занимает около 5 часов и 10 км).

Начало и место завершения
🚩 — остановка Старая Мацеста
Живописной тропой к Прометею!
Живописной тропой к Прометею!
Живописной тропой к Прометею!
Живописной тропой к Прометею!
Живописной тропой к Прометею!
Живописной тропой к Прометею!
Живописной тропой к Прометею!
Живописной тропой к Прометею!
Живописной тропой к Прометею!
Живописной тропой к Прометею!
Живописной тропой к Прометею!
Живописной тропой к Прометею!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Денис
Денис
Здравствуйте, уважаемые гости! В городе Сочи я живу с рождения и знаю его как свои пять пальцев. После армии хотел стать военным психологом, закончил ВУЗ, получил диплом, но как-то не пошло, не моё это... Параллельно я занимался туризмом и с 2007 года стал работать инструктором на турбазе в Красной Поляне. Когда я увидел эмоции людей после посещения красивых мест, я понял, что хочу показать эти места всем, кто пожелает погрузиться в красоту Сочи и его окрестностей. По опыту работы я — психолог, спасатель, гид, а теперь и экскурсовод. Жду всех желающих на мои авторские экскурсии.
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Денис проводит ещё 1 экскурсию

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