Денис проводит ещё 1 экскурсию

Путь на вершину — к Прометею
Мы встретимся у Старой Мацесты возле основного здания, рассмотрим место, где раньше принимали ванну древние племена, и по асфальтированной дороге начнём подъём. На маршруте мы:
Заметки из жизни Сочи
По дороге я буду рассказывать не только о флоре, фауне и легендарных местах на нашем пути, но и поделюсь эпизодами из истории 📖 Сочи с древних времён. Вы узнаете про культуру и быт племен — убыхов, послушаете, как зарождался курорт Сочи. И вспомните, что происходило в нашем краю во время Великой Отечественной войны.
Дополнительно оплачиваются билеты 🎫 в Национальный парк 🌳 — 200/100 руб.
Как проходит экскурсия
Важно знать до бронирования
Есть три варианта посещения мест из программы (подробности о ценах уточняйте в переписке):
1) делаем большое кольцо вокруг — маршрут 7 км
2) совершаем подъем на гору к Прометею — 3 км (в этом случае мы не спускаемся к водопадам, но можем увидеть их с высоты птичьего полета)
3) для людей с хорошей спортивной подготовкой: начало экскурсии на Мацесте — река Агура — водопады — гора и башня Ахун — Агура — подъём к Прометею — Мацеста (такой вариант прохода занимает около 5 часов и 10 км).