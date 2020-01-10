4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Легенды и символы Стамбула

Наша прогулка начнется с мечети Сулеймание, которая возвышается посреди огромного цветущего сада. Вы отыщете архитектурные сходства мечети с собором Айя-София, рассмотрите гробницы Сулеймана и Роксоланы и полюбуетесь чудесным видом с обзорной площадки. Затем перед вами предстанет шумный и колоритный Египетский базар, который погрузит в атмосферу Востока. Вы вдохнете ароматы приправ, специй и сладостей, осмотрите искусные изделия из кожи, яркие ткани и интересные сувениры. Затем увидите крупнейшую в Европе мечеть Чамлыджа. А после отправимся к Галатской башне — еще одной архитектурной доминанте. Вас ждет история о полете «Турецкого Икара», ученого-экспериментатора Хезарфена Ахмета Челяби, испытавшего на крыше башни собственноручно сконструированный планер.

Творческая атмосфера Истикляль

Следующей нашей целью станет культовая пешеходная улица в районе Бейоглу, которая пестрой нитью протянулась от площади Таксим до квартала Галата. На Истикляль вы встретите уличных музыкантов, яркую местную молодежь и людей со всех концов света. Особенно интересны местные контрасты: дорогие рестораны соседствуют с дешевыми забегаловками, храмы всех конфессий — с ночными клубами, а европейские постройки — с азиатскими. Я помогу вам подметить детали Истикляль и покажу места, где можно отведать традиционные и необычные лакомства Стамбула. А кроме того, мы осмотрим церковь Святого Антония Падуанского, самый большой католический храм Стамбула.

Вечерняя прогулка по Босфору

Совсем другой Стамбул откроется вам с глади Босфора — легендарного пролива, соединяющего европейскую и азиатскую части города. Во время водной прогулки вы в полной мере оцените масштабы Стамбула, под новым углом рассмотрите его культовые достопримечательности, отражающиеся в волнах Босфора, и насладитесь эффектными панорамами.