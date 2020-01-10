4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прочувствовать колорит Египетского базара, атмосферу улицы Истикляль и магию вечернего Босфора

Евгений
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Евгений – экскурсионное агентство
Стамбул — это не только Айя-София и Голубая мечеть, и мой маршрут поможет в этом убедиться! Вас окутают пряные ароматы Египетского базара, поразят легенды Галатской башни, покорят уличные музыканты и турецкие лакомства бурлящей улицы Истикляль.

А завершающим штрихом станут вечерние панорамы Стамбула в отражении волн Босфора.
140 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча возле вашего отеля
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У этой экскурсии4 отзыва
4.5
Краски нетипичного Стамбула
Краски нетипичного Стамбула

Что вас ожидает

Легенды и символы Стамбула
Наша прогулка начнется с мечети Сулеймание, которая возвышается посреди огромного цветущего сада. Вы отыщете архитектурные сходства мечети с собором Айя-София, рассмотрите гробницы Сулеймана и Роксоланы и полюбуетесь чудесным видом с обзорной площадки. Затем перед вами предстанет шумный и колоритный Египетский базар, который погрузит в атмосферу Востока. Вы вдохнете ароматы приправ, специй и сладостей, осмотрите искусные изделия из кожи, яркие ткани и интересные сувениры. Затем увидите крупнейшую в Европе мечеть Чамлыджа. А после отправимся к Галатской башне — еще одной архитектурной доминанте. Вас ждет история о полете «Турецкого Икара», ученого-экспериментатора Хезарфена Ахмета Челяби, испытавшего на крыше башни собственноручно сконструированный планер.

Творческая атмосфера Истикляль
Следующей нашей целью станет культовая пешеходная улица в районе Бейоглу, которая пестрой нитью протянулась от площади Таксим до квартала Галата. На Истикляль вы встретите уличных музыкантов, яркую местную молодежь и людей со всех концов света. Особенно интересны местные контрасты: дорогие рестораны соседствуют с дешевыми забегаловками, храмы всех конфессий — с ночными клубами, а европейские постройки — с азиатскими. Я помогу вам подметить детали Истикляль и покажу места, где можно отведать традиционные и необычные лакомства Стамбула. А кроме того, мы осмотрим церковь Святого Антония Падуанского, самый большой католический храм Стамбула.

Вечерняя прогулка по Босфору
Совсем другой Стамбул откроется вам с глади Босфора — легендарного пролива, соединяющего европейскую и азиатскую части города. Во время водной прогулки вы в полной мере оцените масштабы Стамбула, под новым углом рассмотрите его культовые достопримечательности, отражающиеся в волнах Босфора, и насладитесь эффектными панорамами.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: проезд на трамвайчике или катер по Босфору — от 25 до 50 лир с человека.
  • Экскурсия пешеходная, советуем выбирать удобную обувь.
  • По желанию мы можем сделать перерыв на турецкий кофе, вкусно приготовленную рыбу или великолепный кальян в историческом центре Стамбула.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Краски нетипичного Стамбула
Краски нетипичного Стамбула
Краски нетипичного Стамбула
Краски нетипичного Стамбула
Краски нетипичного Стамбула
Краски нетипичного Стамбула
Краски нетипичного Стамбула
Краски нетипичного Стамбула
Краски нетипичного Стамбула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Евгений, я работаю гидом в Стамбуле более 5 лет в компании таких же влюблённых в город людей. С удовольствием покажем вам не только основные туристические достопримечательности, но и другие удивительные уголки города. До скорой встречи!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 января 2020
На экскурсии 1января с нами работал экскурсовод Сулейман .Мы остались очень довольны.Воспитанный.интелигентный,образованный хорошо знает предмет и историю Стамбула.
9 декабря 2019
Отличная экскурсия. Спасибо Сабри за прекрасный день в Стамбуле
1 декабря 2019
Экскурсию проводил гид Сулейман.
Плюсы. Хорошо говорит по-русски и по-турецки, несмотря на то, что не турок по национальности, учился в Стамбуле и получил образование в Университете. Достаточно шустрый, все достопримечательности проходили без очереди. Активный, любит ходить пешком, болтать на разные темы и не смотрит на часы, когда окончание экскурсии.
Минусы. Образование в Университете, увы, не историческое, и даже не гуманитарное. Знание истории посредственное, путается в датах и исторических событиях. Поверхностно знает историю города, его зданий и сооружений. Больше подходит как переводчик, а не гид-экскурсовод. Рекомендовать не могу, так как искал гида с глубокими знаниями по истории Турции, и по истории Стамбула в частности. Для непритязательных туристов отличный вариант, тем более что стоимость экскурсии вполне приемлемая.
21 ноября 2019
Отзыв
До экскурсии с Сабри мы думали, что личный гид это очень долго, уныло и дорого. Сабри своей внимательностью, доброжелательностью и профессионализмом, смог изменить наше отношение к этому.
Сабри будет полезен тем, кто хочет увидеть Стамбул изнутри. Побывать в местах где не шагала нога туристов, поесть в ресторанах, где едят местные жители и где тебе не включат лишнего в счёт ( такое бывает сплошь и рядом) и по-настоящему прочувствовать атмосферу Стамбула.
Гид провёл с нами целый день, показал основные достопримечательности, а в конце дня отвёз в хамам, который посещают местные жители.
Если, я приеду вновь в Стамбул, то я непременно закажу экскурсию у Сабри.

Евгений проводит ещё 2 экскурсии

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