Всего за 6 часов я познакомлю вас с центром Стамбула. Вы узнаете, как он пережил четыре крестовых похода, а потом стал турецким. Мы увидим колонну Константина, мечеть Сулеймание и Галатскую башню. Выпьем чай в секретном кафе на Египетском базаре, зайдём в мечеть, которую построил Сервантес, и найдём самое старое здание Стамбула. А по пути откроем историю русской эмиграции и угадаем, что делает Ворошилов на центральном монументе площади Таксим.

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Описание

Что вас ожидает

От Византии до Турецкой Республики

Чтобы понять колорит Стамбула, мало просто погулять по его красивым улицам. Давайте отмотаем время на несколько веков назад: я покажу, с чего начинался город и как менялся эпоха за эпохой. Вы узнаете об основании Византии и четырёх крестовых походах. Мы разберёмся, как и когда город стал турецким, как отразилось на нём создание Турецкой Республики и чем живёт Стамбул сейчас. Никаких сухих фактов, только вкусные и приправленные!

Почему турки такие отчаянные чаеманы?

Как местные узнают погоду на день по цвету одной из башен?

Где попробовать знаменитый суп с волосами и купить самую вкусную в стране пахлаву?

Как 18 веке в тронный зал султана зашел друг Петра Первого Меншиков и что из этого вышло?

И почему Босфор называется Коровьим проливом?

Прогулка по центру города

Начинаем от колонны императора Константина. Вы увидите первую османскую баню, и я расскажу, как она связана с именем Моцарта. У мечети Османа вы узнаете, почему он ходил в подкованных железными гвоздями сапогах, а у мечети Сулеймание — почему турецкие женщины так ненавидят Роксолану (а ещё покажу сову, которую 6 веков назад спрятал здесь архитектор). Затем мы пройдём тайными улочками Египетского базара и выпьем чай в одном из его красивейших скрытых кафе.

В районе Каракёй зайдём в мечеть, которую построил Сервантес, пока был в плену, и увидим самое старое здание Стамбула. Я покажу вам секретные фотолокации у Галатской башни, а ещё отведу в исторический магазин, который с 1938 года успешно торгует исключительно рассолом. Заканчится экскурсия у монумента Республики на площади Таксим — кстати, как на нём оказался Ворошилов?

Эмиграция 1920 года

Стамбул тесно переплетён с историей русской эмиграции. Я расскажу, почему турецкие рестораторы с любовью вспоминают эти времена, и покажу, где с 1924 года работает русский ресторан (подойдём прямо к двери).

Вы увидите балкон, на котором Лев Троцкий объявил начало борьбы со Сталиным. И наконец, заглянете в Пассаж, где русские дворянки торговали цветами и влюблялись в пылких турков.

Организационные детали

Это пешая прогулка, и в городе много подъёмов: приготовьте удобную обувь, чтобы вам было комфортно. В любой момент можем сделать остановку, чтобы отдохнуть и перекусить.