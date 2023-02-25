От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом

Как городская башня предсказывает погоду и где продаётся самая вкусная пахлава в Турции?

5
4 отзыва
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Всего за 6 часов я познакомлю вас с центром Стамбула. Вы узнаете, как он пережил четыре крестовых похода, а потом стал турецким. Мы увидим колонну Константина, мечеть Сулеймание и Галатскую башню.

Выпьем чай в секретном кафе на Египетском базаре, зайдём в мечеть, которую построил Сервантес, и найдём самое старое здание Стамбула.

А по пути откроем историю русской эмиграции и угадаем, что делает Ворошилов на центральном монументе площади Таксим.
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
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Описание

Что вас ожидает

От Византии до Турецкой Республики

Чтобы понять колорит Стамбула, мало просто погулять по его красивым улицам. Давайте отмотаем время на несколько веков назад: я покажу, с чего начинался город и как менялся эпоха за эпохой. Вы узнаете об основании Византии и четырёх крестовых походах. Мы разберёмся, как и когда город стал турецким, как отразилось на нём создание Турецкой Республики и чем живёт Стамбул сейчас. Никаких сухих фактов, только вкусные и приправленные!

  • Почему турки такие отчаянные чаеманы?
  • Как местные узнают погоду на день по цвету одной из башен?
  • Где попробовать знаменитый суп с волосами и купить самую вкусную в стране пахлаву?
  • Как 18 веке в тронный зал султана зашел друг Петра Первого Меншиков и что из этого вышло?
  • И почему Босфор называется Коровьим проливом?

Прогулка по центру города

Начинаем от колонны императора Константина. Вы увидите первую османскую баню, и я расскажу, как она связана с именем Моцарта. У мечети Османа вы узнаете, почему он ходил в подкованных железными гвоздями сапогах, а у мечети Сулеймание — почему турецкие женщины так ненавидят Роксолану (а ещё покажу сову, которую 6 веков назад спрятал здесь архитектор). Затем мы пройдём тайными улочками Египетского базара и выпьем чай в одном из его красивейших скрытых кафе.

В районе Каракёй зайдём в мечеть, которую построил Сервантес, пока был в плену, и увидим самое старое здание Стамбула. Я покажу вам секретные фотолокации у Галатской башни, а ещё отведу в исторический магазин, который с 1938 года успешно торгует исключительно рассолом. Заканчится экскурсия у монумента Республики на площади Таксим — кстати, как на нём оказался Ворошилов?

Эмиграция 1920 года

Стамбул тесно переплетён с историей русской эмиграции. Я расскажу, почему турецкие рестораторы с любовью вспоминают эти времена, и покажу, где с 1924 года работает русский ресторан (подойдём прямо к двери).
Вы увидите балкон, на котором Лев Троцкий объявил начало борьбы со Сталиным. И наконец, заглянете в Пассаж, где русские дворянки торговали цветами и влюблялись в пылких турков.

Организационные детали

Это пешая прогулка, и в городе много подъёмов: приготовьте удобную обувь, чтобы вам было комфортно. В любой момент можем сделать остановку, чтобы отдохнуть и перекусить.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у остановки трамвая «Чемберлиташ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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1
Д
25 фев 2023
Экскурсия нам очень понравилась! Кажется, узнали про все дворцовые истории Стамбула и окрестностей!
Очень хочется отметить сам маршрут - он жутко колоритный и разнообразный. Начали с самого центра, потом добрались до Базара и затем до европейской части города. Стамбул блистал перед нами очень разными красками!!
Владимиру отдельное спасибо за организацию, готовность ответить на любые наши вопросы и максимально подробную и интересную программу (а также за то, что не отказался от проведения экскурсии для нас в самый дождливый и ветреный день в году!
Очень хотим возвращаться в город еще и еще.
С
24 фев 2023
Очень понравилось! Владимир супер!
вероника
16 фев 2023
Знакомство не только с городом, но и страной в целом!! Браво Владимир
Е
2 фев 2023
Впервые посетили с мужем Стамбул и очень рады, что нам довелось, благодаря Трипстеру, познакомиться с Владимиром. Прекрасный рассказчик, знающий историю города и интересные места. Рекомендуем экскурсию всем, кто хочет ближе познакомиться со Стамбулом и узнать его "тайны".

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Выездные
На весь день
Площадь Таксим
Популярные места
Сулеймание
Галатская башня
Египетский базар
Мечети и Соборы
Религиозные
Обзорные

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