Что вас ожидает

Развалины замка Шаакен

Здесь вы узнаете о принципах строения замков Тевтонского ордена в 13 веке и выясните, чем отличается от остальных построек Шаакен. Профессиональный гид детально расскажет о сооружении. А более полно погрузиться в Средневековье вы сможете, посетив камеру пыток, примерив доспехи и постреляв из лука. Экспонаты можно трогать, поэтому замок будет интересен и взрослым, и детям.

Частная сыроварня

В семейном хозяйстве вы посмотрите, как в тишине зреет сыр, и по желанию приобретете продукцию. А особенная изюминка этого места — предложение шоколада от небольших частных мануфактур. Я никогда не упускаю возможность купить здесь любимые конфеты «сыр в шоколаде»!

🛍 Не переживайте за свои покупки. Даже если на улице будет жарко, я захвачу сумку-холодильник, чтобы все дожило до вечера в целости и сохранности.

Атмосферный Зеленоградск

В завершение вы отправитесь в курортный город, где увидите аккуратно разграниченные волнорезами пляжи, погуляете по берегу и променаду, услышите историю Кранца и осмотрите знаменитые виллы 19 века. Убедитесь, что статус всероссийского города кошек дали Зеленоградску неспроста. Эти милахи, нарисованные, скульптурные и живые, будут поджидать вас повсюду: на фасадах домов, цветочных горшках и лавочках. Кроме того, я покажу действующий кошачий светофор и уютный кошачий дворик.

Организационные детали

Трансфер и дополнительные расходы

Я заберу вас из отеля и привезу обратно. Поедем на комфортном автомобиле с панорамной крышей и раздельным климат-контролем, но также будем гулять пешком

Бутылочка местной лечебно-столовой зеленоградской воды припасена в машине для каждого.

Дополнительные расходы: парковка в Зеленоградске — 200-250 руб., билеты в замок Шаакен — 300 руб. /человека

Дополнительные опции