Зеленоградск, замок Шаакен и семейная сыроварня

Познакомиться с особым памятником Тевтонского ордена и погрузиться в атмосферу балтийского курорта

5
4 отзыва
Вы побываете в одном из самых красивых городов на побережье Балтики, услышите историю бывшего Кранца, осмотрите виллы 19 века и откроете уютные уголки столицы кошек.

Прикоснетесь к эпохе Средневековья, изучая развалины замка и примеряя рыцарские доспехи.

А в частной сыроварне посмотрите процесс созревания сыра и попробуете фирменные конфеты «сыр в шоколаде».
Зеленоградск, замок Шаакен и семейная сыроварня
Зеленоградск, замок Шаакен и семейная сыроварня
Зеленоградск, замок Шаакен и семейная сыроварня
Зеленоградск, замок Шаакен и семейная сыроварня
Зеленоградск, замок Шаакен и семейная сыроварня
Зеленоградск, замок Шаакен и семейная сыроварня
Зеленоградск, замок Шаакен и семейная сыроварня
Зеленоградск, замок Шаакен и семейная сыроварня
Зеленоградск, замок Шаакен и семейная сыроварня
Зеленоградск, замок Шаакен и семейная сыроварня
Зеленоградск, замок Шаакен и семейная сыроварня
Зеленоградск, замок Шаакен и семейная сыроварня
Зеленоградск, замок Шаакен и семейная сыроварня

Что вас ожидает

Развалины замка Шаакен

Здесь вы узнаете о принципах строения замков Тевтонского ордена в 13 веке и выясните, чем отличается от остальных построек Шаакен. Профессиональный гид детально расскажет о сооружении. А более полно погрузиться в Средневековье вы сможете, посетив камеру пыток, примерив доспехи и постреляв из лука. Экспонаты можно трогать, поэтому замок будет интересен и взрослым, и детям.

Частная сыроварня

В семейном хозяйстве вы посмотрите, как в тишине зреет сыр, и по желанию приобретете продукцию. А особенная изюминка этого места — предложение шоколада от небольших частных мануфактур. Я никогда не упускаю возможность купить здесь любимые конфеты «сыр в шоколаде»!

🛍 Не переживайте за свои покупки. Даже если на улице будет жарко, я захвачу сумку-холодильник, чтобы все дожило до вечера в целости и сохранности.

Атмосферный Зеленоградск

В завершение вы отправитесь в курортный город, где увидите аккуратно разграниченные волнорезами пляжи, погуляете по берегу и променаду, услышите историю Кранца и осмотрите знаменитые виллы 19 века. Убедитесь, что статус всероссийского города кошек дали Зеленоградску неспроста. Эти милахи, нарисованные, скульптурные и живые, будут поджидать вас повсюду: на фасадах домов, цветочных горшках и лавочках. Кроме того, я покажу действующий кошачий светофор и уютный кошачий дворик.

Организационные детали

Трансфер и дополнительные расходы

  • Я заберу вас из отеля и привезу обратно. Поедем на комфортном автомобиле с панорамной крышей и раздельным климат-контролем, но также будем гулять пешком
  • Бутылочка местной лечебно-столовой зеленоградской воды припасена в машине для каждого.
  • Дополнительные расходы: парковка в Зеленоградске — 200-250 руб., билеты в замок Шаакен — 300 руб. /человека

Дополнительные опции

  • По желанию (заранее. ) на сыроварне можно заказать дегустацию: сыр с напитком — 250 руб. /чел.; сыр и шоколад с напитком — 350 руб. /чел.
  • Также можно продлить экскурсию за доплату 1000 руб. /час

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Виктория
Виктория
Добрый день. Меня зовут Виктория, я коренная калининградка и заядлая путешественница. Всем сердцем влюблена в наш регион и хочу разделить эту страсть с вами. Надеюсь на скорую встречу!
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4 настоящих отзыва от туристов

П
18 окт 2021
Понравилось все.
Рекомендую Викторию как профессионала, очень грамотно выстроена экскурсия, много информации, красоты, впечатлений. Просто попали в хорошие заботливые руки!
Напитались историей, красотой и впечатлениями. Величие Балтики зашкаливает. Спасибо огромное!
Елена
14 июля 2021
В замке можно пострелять из лука, примерить доспехи и узнать много интересных и неожиданных историй. С Викторией мы ездили ещё и на Косу. По нашей настойчивой просьбе. Скажу так - духи косы ее любят. Это было волшебное, построенное именно под наши интересы путешествие. У гида дар угадывать что нравится контрактным людям. И знания уровня бог. Попросите ее рассказать про скворцов и зябликов. . и легенду о возникновении Косы. Не пожалеете. Рекомендую однозначно.
Е
12 июля 2021
Мы бы хотели выразить огромную благодарность Виктора, она волщебница-кудесница. Это был день, который дороже нескольких месяцев жизни. Каждое мгновение станет как бусинкой на ожерлье: Шаакен и Средневековье, Зеленоградск и променад, море. такое разное и такое волнующее
О
1 июля 2021
Это очень комфортная спокойная экскурсия. Наш гид Виктория очень приятная, пунктуальная, внимательная и заботливая. У нее были с собой и сумка-холодильник для сыра, и зонтик, и крем от солнца, и водичка, в общем запас для туристов на все случаи жизни! С ней было интересно посетить прелестный город Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварню. В замке проходит очень увлекательная экскурсия. С представителями сыроварни Виктория активно держала связь и организовала нам вип-дегустацию сыра. Кстати, сыр весьма вкусный оказался! Везде работают очень увлеченные люди, это замечательно. Наша прогулка по городу прошла в формате дружеской беседы, с шутками и интересными фактами. Вообще, с Викторией оказалось легко общаться. Экскурсия удалась на все 100, спасибо огромное!

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