Начало экскурсии обговаривается с вами

Эко-тур на Голубое озеро на индивидуальном катере

Маршрут по этому направлению невероятно живописный, своим видом он будто готовит своих гостей ко...

Маршрут по этому направлению невероятно живописный, своим видом он будто готовит своих гостей ко встрече с чем-то особенным.

Не удивительно, ведь мы идём к природному заповеднику Татарстана.

Вода в озёрах круглый год в районе 5°С.

Но всегда находится множество желающих взбодриться нырянием.

Если вы тоже настроены решительно — дерзайте! Катер с капитаном будут ждать вас.
Эко-тур на Голубое озеро на индивидуальном катере
Эко-тур на Голубое озеро на индивидуальном катере
Эко-тур на Голубое озеро на индивидуальном катере
Эко-тур на Голубое озеро на индивидуальном катере
Эко-тур на Голубое озеро на индивидуальном катере
Эко-тур на Голубое озеро на индивидуальном катере
Дикие окрестности Казани
Природа вокруг озёр удивительная. Она «дикая», будто не тронутая человеком, при этом здесь все прекрасно оборудовано для отдыха. Очень приятно прогуляться по тропам, побродить по лесу в тени деревьев, поискать колодцы и подземные источники. Если вы не готовы нырять в бодрящую воду-прогуляться вокруг озера вы просто обязаны. Капитан судна даст вам на это время и будет ждать вас в назначенном месте.
Маршрут до Голубого озера с прогулкой/купанием составляет 2 часа.
Если вы собираетесь посетить Казань летом — поездка к Голубому озеру на катере идеально подойдёт для знакомства с достопримечательностями Казани и её окрестностями.
Особенности прогулки
  • Наш отличный катер, который одинаково хорош для стремительных водных покатушек и прогулок с экскурсиями.
  • Наши катера всепогодные: если не боитесь ветра и брызгов воды — занимайте место на «носу».
  • За штурвалом — капитан-гид, который немного расскажет о местных достопримечательностях, подскажет маршрут и идеальное место для купания.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Общий
17 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда катера
  • Услуги капитана-гида
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения
Сибгата Хакима, 4
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Владимир
Владимир
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