Начало экскурсии обговаривается с вами

Дикие окрестности Казани

Природа вокруг озёр удивительная. Она «дикая», будто не тронутая человеком, при этом здесь все прекрасно оборудовано для отдыха. Очень приятно прогуляться по тропам, побродить по лесу в тени деревьев, поискать колодцы и подземные источники. Если вы не готовы нырять в бодрящую воду-прогуляться вокруг озера вы просто обязаны. Капитан судна даст вам на это время и будет ждать вас в назначенном месте.

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Маршрут до Голубого озера с прогулкой/купанием составляет 2 часа.

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Если вы собираетесь посетить Казань летом — поездка к Голубому озеру на катере идеально подойдёт для знакомства с достопримечательностями Казани и её окрестностями.

Особенности прогулки