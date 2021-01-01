Начало экскурсии обговаривается с вами

Дикие окрестности Казани
Природа вокруг озёр удивительная. Она «дикая», будто не тронутая человеком, при этом здесь все прекрасно оборудовано для отдыха. Очень приятно прогуляться по тропам, побродить по лесу в тени деревьев, поискать колодцы и подземные источники. Если вы не готовы нырять в бодрящую воду-прогуляться вокруг озера вы просто обязаны. Капитан судна даст вам на это время и будет ждать вас в назначенном месте.
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Маршрут до Голубого озера с прогулкой/купанием составляет 2 часа.
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Если вы собираетесь посетить Казань летом — поездка к Голубому озеру на катере идеально подойдёт для знакомства с достопримечательностями Казани и её окрестностями.
Особенности прогулки
- Наш отличный катер, который одинаково хорош для стремительных водных покатушек и прогулок с экскурсиями.
- Наши катера всепогодные: если не боитесь ветра и брызгов воды — занимайте место на «носу».
- За штурвалом — капитан-гид, который немного расскажет о местных достопримечательностях, подскажет маршрут и идеальное место для купания.