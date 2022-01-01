Остров на море 🌊 лежит, град на острове 🏝️ стоит, с золочеными церквами, теремами и садами...

Хотите узнать тайны старинного острова? Острова-града, словно пришедшего из сказки Пушкина? Кстати, сам Пушкин подтвердил это сходство! Пройтись по нарядным улочками и тихим уголкам, увидеть купола церквей и разгадать несколько исторических загадок? Тогда это игра для вас!

Вы тайно проникните на территорию действующего монастыря, найдете деревянную церковь-современницу Ивана Грозного, узнаете, какое имя носила пушка, стоящая на главных городских воротах, разгадаете древнюю легенду о Белом Старце. По пути вам встретятся костюмированные персонажи - Красная Девица и Дьдька Черномор. А также ждут различные испытания.

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