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Квест «Тайны старинного острова»

Загадки_Казани
Загадки_Казани – Гид из Казани
Игра подойдет для всех возрастов, особенно школьникам в качестве альтернативы обзорной экскурсии 🧭 по Свияжску.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 14 625 ₽ за экскурсию

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Квест «Тайны старинного острова»
Квест «Тайны старинного острова»

Что вы увидите

  • Остров-град Свияжск
  • Храм святых равноапостольных царя Константина и матери его Елены
Остров на море 🌊 лежит, град на острове 🏝️ стоит, с золочеными церквами, теремами и садами...
Хотите узнать тайны старинного острова? Острова-града, словно пришедшего из сказки Пушкина? Кстати, сам Пушкин подтвердил это сходство! Пройтись по нарядным улочками и тихим уголкам, увидеть купола церквей и разгадать несколько исторических загадок? Тогда это игра для вас!
Вы тайно проникните на территорию действующего монастыря, найдете деревянную церковь-современницу Ивана Грозного, узнаете, какое имя носила пушка, стоящая на главных городских воротах, разгадаете древнюю легенду о Белом Старце. По пути вам встретятся костюмированные персонажи - Красная Девица и Дьдька Черномор. А также ждут различные испытания.
Важная информация
  • Команды самостоятельно перемещаются между ключевыми точками игры.
  • Ведущие игры не сопровождают участников.
  • Если участвуют только дети, мы можем предоставить сопровождающих
  • за отдельную плату.
  • Продолжительность игры: 1, 5 часа + мастер-класс по стрельбе из лука
  • добавит 40 мин.
Что входит
  • Карта маршрута
  • Секретный пакет заданий
  • Костюмированные персонажи - Красная Девица и Дьдька Черномор
Что не входит
  • Личные расходы
  • Трансфер до Свияжска
  • Мастер-классы (от 2500 руб/группа):
  • стрельба из лука
  • кузнечное дело (изготовление монет)
Начало
🚩 Село Свияжск
Место завершения
🏁 Ул. Константиновская, 2 (Свияжск)
Квест «Тайны старинного острова»
Квест «Тайны старинного острова»
Квест «Тайны старинного острова»
Квест «Тайны старинного острова»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Загадки_Казани
Загадки_Казани
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