Остров на море 🌊 лежит, град на острове 🏝️ стоит, с золочеными церквами, теремами и садами...
Хотите узнать тайны старинного острова? Острова-града, словно пришедшего из сказки Пушкина? Кстати, сам Пушкин подтвердил это сходство! Пройтись по нарядным улочками и тихим уголкам, увидеть купола церквей и разгадать несколько исторических загадок? Тогда это игра для вас!
Вы тайно проникните на территорию действующего монастыря, найдете деревянную церковь-современницу Ивана Грозного, узнаете, какое имя носила пушка, стоящая на главных городских воротах, разгадаете древнюю легенду о Белом Старце. По пути вам встретятся костюмированные персонажи - Красная Девица и Дьдька Черномор. А также ждут различные испытания.
Важная информация
- Команды самостоятельно перемещаются между ключевыми точками игры.
- Ведущие игры не сопровождают участников.
- Если участвуют только дети, мы можем предоставить сопровождающих
- за отдельную плату.
- Продолжительность игры: 1, 5 часа + мастер-класс по стрельбе из лука
- добавит 40 мин.