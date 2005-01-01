Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Что вас ожидает

Казань с нового ракурса

По пути к озерам вы проедете через спальные и промышленные районы Казани, оцените разнообразие советских архитектурных стилей и узнаете об этапах развития города. Увидите Авиационный завод, познакомитесь с историей 📖 отечественного самолетостроения и услышите о выдающихся инженерах-конструкторах. На окраине столицы ⭐️ вас ждет панорама одноэтажной Казани, сочетающей скромные старые домики и современные коттеджи.

Сказочные Голубые озера

Знакомство с природными красотами мы начнем с Большого озера: вы обойдете его по кругу и встретите бурный водопад и семнадцатиметровую карстовую воронку, куда погружаются аквалангисты. А после мы переедем к Проточному и Малому озерам: я раскрою особенности их экосистемы и расскажу о Карле Фуксе, впервые описавшем водоемы в середине XIX века.

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