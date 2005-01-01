Еще несколько необычных экскурсий в Казани

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Незамерзающие Голубые озера

Насладиться красотой местной природы и узнать небанальные факты о Казани и ее жителях

Арсен
Арсен – Гид из Казани
Голубые озера — одно из самых живописных мест в окрестностях столицы ⭐️ Татарстана.

Вы услышите историю 📖 их открытия, полюбуетесь кристально чистой водой и узнаете, почему в ней не водится рыба 🐟.

Кроме того, я раскрою секрет изменчивого цвета озер и расскажу, какие полезные элементы они содержат.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Незамерзающие Голубые озера
Незамерзающие Голубые озера

Что вас ожидает

Казань с нового ракурса
По пути к озерам вы проедете через спальные и промышленные районы Казани, оцените разнообразие советских архитектурных стилей и узнаете об этапах развития города. Увидите Авиационный завод, познакомитесь с историей 📖 отечественного самолетостроения и услышите о выдающихся инженерах-конструкторах. На окраине столицы ⭐️ вас ждет панорама одноэтажной Казани, сочетающей скромные старые домики и современные коттеджи.

Сказочные Голубые озера
Знакомство с природными красотами мы начнем с Большого озера: вы обойдете его по кругу и встретите бурный водопад и семнадцатиметровую карстовую воронку, куда погружаются аквалангисты. А после мы переедем к Проточному и Малому озерам: я раскрою особенности их экосистемы и расскажу о Карле Фуксе, впервые описавшем водоемы в середине XIX века.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 Ford Mondeo
  • Если вас больше 4 человек, я могу провести экскурсию ⛳ на комфортабельном микроавтобусе. Доплата составит 4000 рублей.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Незамерзающие Голубые озера
Незамерзающие Голубые озера
Незамерзающие Голубые озера
Незамерзающие Голубые озера
Незамерзающие Голубые озера
Незамерзающие Голубые озера
Незамерзающие Голубые озера
Незамерзающие Голубые озера
Незамерзающие Голубые озера
Незамерзающие Голубые озера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Арсен
Арсен
Здравствуйте! Меня зовут Арсен, я родился в Казани и с 2005 года знакомлю гостей с ее историей. Уделяю внимание не только архитектурным и природным достопримечательностям столицы Татарстана, но и связанным с ней людям. Надеюсь на скорую встречу.
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