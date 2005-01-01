Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Казань с нового ракурса По пути к озерам вы проедете через спальные и промышленные районы Казани, оцените разнообразие советских архитектурных стилей и узнаете об этапах развития города. Увидите Авиационный завод, познакомитесь с историей 📖 отечественного самолетостроения и услышите о выдающихся инженерах-конструкторах. На окраине столицы ⭐️ вас ждет панорама одноэтажной Казани, сочетающей скромные старые домики и современные коттеджи.
Сказочные Голубые озера Знакомство с природными красотами мы начнем с Большого озера: вы обойдете его по кругу и встретите бурный водопад и семнадцатиметровую карстовую воронку, куда погружаются аквалангисты. А после мы переедем к Проточному и Малому озерам: я раскрою особенности их экосистемы и расскажу о Карле Фуксе, впервые описавшем водоемы в середине XIX века.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 Ford Mondeo
Если вас больше 4 человек, я могу провести экскурсию ⛳ на комфортабельном микроавтобусе. Доплата составит 4000 рублей.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте! Меня зовут Арсен, я родился в Казани и с 2005 года знакомлю гостей с ее историей. Уделяю внимание не только архитектурным и природным достопримечательностям столицы Татарстана, но и связанным с ней людям. Надеюсь на скорую встречу.