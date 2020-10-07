3 отзыва оставили туристы

Веселое знакомство с Казанью Проезжая по старинным улицам города, дети увидят: кукольный театр Экият, родную деревню Туган Авылым, Старо-татарскую слободу, центр семьи Казан, объекты Универсиады, мост Миллениум и памятник Трамваю. А также узнают:
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Какая связь между пушкинской Русалочкой и тукаевской Су анасы
Что поглотило озеро Кабан и какие тайны оно скрывает
Как бродячая собака спасла ханского сына от смерти и откуда пошло выражение «метр с кепкой»
Какое отношение церковь ⛪ Сошествия Святого духа имеет к лесному черту Шурале
Организационные детали
Экскурсия подойдет детям от 4 до 12 лет
Экскурсия проходит на минивэне (вмещает до 6 человек)
Начало и место завершения
🚩 под часами на улице Баумана
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Оксана, и я работаю гидом. Для меня это не просто профессия, а состояние души. Вы интересуетесь историей? Вам хочется узнать что-то интересное и необычное о Казани? Вы не любите стандартные маршруты? Тогда вы обратились по адресу! Я обещаю вам познавательные и содержательные экскурсии в сочетании с приятным общением. Да, и я очень люблю любознательных гостей, поэтому с удовольствием отвечу на все ваши вопросы.
Сказочная экскурсия по Казани нам и детям (7 и 12 лет) очень понравилась! Гид Оксана доступно и увлекательно рассказала детям интересные факты о Казани, ее жителях и обычаях. Взрослым также было на экскурсии интересно, и Оксана подсказала, какие еще места в Казани можно посетить с детьми, что было для нас актуально, т. к. мы впервые в этом городе. Дети также не остались без подарков. Рекомендую всем, кто путешествует с детьми, посетить эту экскурсию - не пожалеете!
Маргарита
6 сентября 2020
Эта наша первая поездка в Казань и сразу после прилёта мы отправились на экскурсию. Дети с огромным интересом слушали экскурсовода, а потом вечером пересказывали бабушке ее рассказы). Экскурсия идеально подошла, чтобы создать первое впечатление о городе и понять куда мы хотим сходить позже. Спасибо Оксане. Увеличенный экскурсовод, активная, прекрасно общалась с детьми.
юлия
2 сентября 2020
В Казани первый раз, по содержанию экскурсии все понравилось, трансфер удобный минивэн. Экскурсовод приветливая, экскурсию вела уверенно, очень подробно. Детям 6 и 11 лет, смогла заинтересовать обоих. Рекомендую)