3 отзыва оставили туристы

Сказочная экскурсия по Казани нам и детям (7 и 12 лет) очень понравилась! Гид Оксана доступно и увлекательно рассказала детям интересные факты о Казани, ее жителях и обычаях. Взрослым также было на экскурсии интересно, и Оксана подсказала, какие еще места в Казани можно посетить с детьми, что было для нас актуально, т. к. мы впервые в этом городе. Дети также не остались без подарков. Рекомендую всем, кто путешествует с детьми, посетить эту экскурсию - не пожалеете!