3 отзыва оставили туристы

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Сказочное путешествие по Казани для детей

Познавательная и нескучная авто-пешеходная экскурсия для маленьких путешественников

5
3 отзыва
Оксана
Оксана – Гид из Казани
Я легко и увлекательно расскажу местные сказки, предания и легенды, доставшиеся нам от далеких предков.

Раскрою происхождение названия города и поясню, как на казанский герб в 18 веке попал змей Зилант и какое отношение он имеет к грекам.

А также сделаю все, чтобы дети провели время с удовольствием и пользой!
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Сказочное путешествие по Казани для детей
Сказочное путешествие по Казани для детей

Что вас ожидает

Веселое знакомство с Казанью
Проезжая по старинным улицам города, дети увидят: кукольный театр Экият, родную деревню Туган Авылым, Старо-татарскую слободу, центр семьи Казан, объекты Универсиады, мост Миллениум и памятник Трамваю. А также узнают:

  • Куда подевались казанские коты в конце 18 века и почему их называют «эрмики»
  • Какая связь между пушкинской Русалочкой и тукаевской Су анасы
  • Что поглотило озеро Кабан и какие тайны оно скрывает
  • Как бродячая собака спасла ханского сына от смерти и откуда пошло выражение «метр с кепкой»
  • Какое отношение церковь ⛪ Сошествия Святого духа имеет к лесному черту Шурале

Организационные детали

  • Экскурсия подойдет детям от 4 до 12 лет
  • Экскурсия проходит на минивэне (вмещает до 6 человек)
Начало и место завершения
🚩 под часами на улице Баумана
Сказочное путешествие по Казани для детей
Сказочное путешествие по Казани для детей
Сказочное путешествие по Казани для детей
Сказочное путешествие по Казани для детей
Сказочное путешествие по Казани для детей
Сказочное путешествие по Казани для детей
Сказочное путешествие по Казани для детей
Сказочное путешествие по Казани для детей
Сказочное путешествие по Казани для детей
Сказочное путешествие по Казани для детей
Сказочное путешествие по Казани для детей
Сказочное путешествие по Казани для детей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Оксана
Оксана
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Оксана, и я работаю гидом. Для меня это не просто профессия, а состояние души. Вы интересуетесь историей? Вам хочется узнать что-то интересное и необычное о Казани? Вы не любите стандартные маршруты? Тогда вы обратились по адресу! Я обещаю вам познавательные и содержательные экскурсии в сочетании с приятным общением. Да, и я очень люблю любознательных гостей, поэтому с удовольствием отвечу на все ваши вопросы.
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3 отзыва оставили туристы

7 октября 2020
Сказочная экскурсия по Казани нам и детям (7 и 12 лет) очень понравилась! Гид Оксана доступно и увлекательно рассказала детям интересные факты о Казани, ее жителях и обычаях. Взрослым также было на экскурсии интересно, и Оксана подсказала, какие еще места в Казани можно посетить с детьми, что было для нас актуально, т. к. мы впервые в этом городе. Дети также не остались без подарков. Рекомендую всем, кто путешествует с детьми, посетить эту экскурсию - не пожалеете!
6 сентября 2020
Эта наша первая поездка в Казань и сразу после прилёта мы отправились на экскурсию. Дети с огромным интересом слушали экскурсовода, а потом вечером пересказывали бабушке ее рассказы). Экскурсия идеально подошла, чтобы создать первое впечатление о городе и понять куда мы хотим сходить позже. Спасибо Оксане. Увеличенный экскурсовод, активная, прекрасно общалась с детьми.
2 сентября 2020
В Казани первый раз, по содержанию экскурсии все понравилось, трансфер удобный минивэн. Экскурсовод приветливая, экскурсию вела уверенно, очень подробно. Детям 6 и 11 лет, смогла заинтересовать обоих. Рекомендую)

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