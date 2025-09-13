Индивидуальная
до 20 чел.
Покорение вершины Бештау: треккинг, монастырь и панорамы
Отдохните от городской суеты, подышите свежим воздухом и насладитесь красотами гор на экскурсии в Пятигорске
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
14 сен в 07:00
от 3998 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Заповедный край Цейского ущелья
Погрузитесь в мир легенд и природы Северной Осетии. Откройте для себя величественные горы, ледники и древние традиции, которые оживают на каждом шагу
Начало: В городе Пятигорске
20 сен в 07:00
21 сен в 07:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур из Пятигорска: Эльбрус, озеро Былым и водопады
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Северному Кавказу, где вы увидите величественный Эльбрус и знаменитое озеро Былым
Начало: По договоренности
Сегодня в 16:30
Завтра в 18:00
16 000 ₽
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия на вершину Бештау с рассветом
Поднимитесь на гору Бештау и насладитесь рассветом, который запомнится на всю жизнь. Уникальные виды, легенды и горячий чай на вершине ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске
14 сен в 02:30
15 сен в 02:30
от 6670 ₽ за человека
