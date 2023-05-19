Присоединяйся к нашей небольшой компании гулять по улочкам Петербурга и фотографироваться по пути в интересных локациях. Поднимемся на крыши, прогуляемся по побережью Финского залива, прокатимся на катере по каналам. Арендуем частный самолёт и увидим город с высоты. Поужинаем с видом на Неву и Петропавловскую крепость. Посетим популярные и нетипичные места. Узнаем о мистическом Санкт-Петербурге, найдём двор-колодец и увидим Кронштадт.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Тур ориентирован на людей старше 18 лет. Участие без детей.

Группа от 3 до 6 человек.

Полный возврат денежных средств возможен в течение 24 часов после бронирования и оплаты тура. При отмене бронирования более чем за 60 дней до начала тура, стоимость тура возвращается за вычетом фактически понесённых расходов, которые составляют не менее 15% от полной стоимости тура. Во всех иных случаях оплата не возвращается.