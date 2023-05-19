Увидеть город с воды и высоты, прогуляться по крышам и сохранить воспоминания на снимках
Присоединяйся к нашей небольшой компании гулять по улочкам Петербурга и фотографироваться по пути в интересных локациях. Поднимемся на крыши, прогуляемся по побережью Финского залива, прокатимся на катере по каналам. Арендуем частный самолёт и увидим город с высоты. Поужинаем с видом на Неву и Петропавловскую крепость. Посетим популярные и нетипичные места. Узнаем о мистическом Санкт-Петербурге, найдём двор-колодец и увидим Кронштадт.
Ближайшие даты:
19
мая
мая
2
июн
июн
16
июн
июн
30
июн
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Тур ориентирован на людей старше 18 лет. Участие без детей.
Группа от 3 до 6 человек.
Полный возврат денежных средств возможен в течение 24 часов после бронирования и оплаты тура. При отмене бронирования более чем за 60 дней до начала тура, стоимость тура возвращается за вычетом фактически понесённых расходов, которые составляют не менее 15% от полной стоимости тура. Во всех иных случаях оплата не возвращается.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Санкт-Петербург, вокзал / аэропорт (по договорённости), 13:00Завершение: центр Санкт-Петербурга, 17:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Эксперт в области организации туров по Санкт-Петербургу. С 2017 года создаю уникальные авторские и индивидуальные путешествия. Обожаю пешие прогулки по интересным местам города, где практически не бывает туристов. Каждый раз открываю новые локации. Моя миссия - создавать и организовывать неповторимые, нестандартные, оригинальные туры со смыслом для вас. Дарить яркие эмоции и незабываемые впечатления.
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