ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30

Нескучная прогулка по парадным Петербурга

Групповая прогулка по закулисью города от команды энтузиастов-открывателей новых адресов

Здесь вы не встретите начищенные до блеска экспонаты: вместо этого стены, вобравшие в себя всю крепость табачного дыма, и прохудившийся под тяжелыми ботинками метлах пропитают духом времени наш рассказ о настоящей жизни Петербурга.

Уже более 5 лет наша команда влюбляет путешественников в противоречивый, фактурный и атмосферный мир парадных. Настала ваша очередь!
Нескучная прогулка по парадным Петербурга
Нескучная прогулка по парадным Петербурга
Нескучная прогулка по парадным Петербурга
Нескучная прогулка по парадным Петербурга
Нескучная прогулка по парадным Петербурга
Нескучная прогулка по парадным Петербурга
Нескучная прогулка по парадным Петербурга
Нескучная прогулка по парадным Петербурга
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мир парадных: артефакты прошлого

В этом маршруте мы совместили знаменитые парадные, куда давно протоптана дорожка, и малоизвестные городские сокровища. Вы проникнете в доходные дома богатейших промышленников, увидите черные лестницы для прислуги и бедняков. Пройдете, как коренные петербуржцы, по винтовым лестницам мимо запылившихся кариатид, витражей и измазанных краской столетних каминов. Полюбуетесь лепниной, аутентичной плиткой и кованными перилами. И непременно узнаете самое любопытное об этих свидетельствах прошлых эпох.

Истории, скрытые за фасадами

Каждый дом Петербурга – это живой организм, и именно такими мы покажем вам дома, в которые будем заглядывать. Вы не только рассмотрите элементы парадных, но и услышите истории о доме и его жителях, городские байки и любопытные факты. Например:

  • побываем в парадной, где располагалась булочная, которая в годы войны стала пулеметным дотом!
  • обсудим, сколько стоят квартиры, в которые можно попасть из самой темной и сырой парадной района (контраст поражает);
  • разберемся, для чего нужны на подоконниках большие деревянные ящики, которые постепенно уходят в прошлое;
  • а еще вы узнаете, в какой парадной проживал Сергей Шнуров, и научитесь определять возраст напольной плитки при помощи подручных средств.

📍 После прогулки мы поделимся с вами картой интересных парадных Петербурга, многие из которых находятся в свободном доступе. Так что вы сможете продолжить исследовать изнанку Петербурга самостоятельно!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды, где каждый — энтузиаст и эксперт по петербургским парадным
  • Экскурсию можно провести и индивидуально, только для вас и вашей компании (стоимость и время проведения оговариваются отдельно)

ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Владимирская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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