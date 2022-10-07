ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30

Здесь вы не встретите начищенные до блеска экспонаты: вместо этого стены, вобравшие в себя всю крепость табачного дыма, и прохудившийся под тяжелыми ботинками метлах пропитают духом времени наш рассказ о настоящей жизни Петербурга. Уже более 5 лет наша команда влюбляет путешественников в противоречивый, фактурный и атмосферный мир парадных. Настала ваша очередь!

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Описание

Что вас ожидает

Мир парадных: артефакты прошлого

В этом маршруте мы совместили знаменитые парадные, куда давно протоптана дорожка, и малоизвестные городские сокровища. Вы проникнете в доходные дома богатейших промышленников, увидите черные лестницы для прислуги и бедняков. Пройдете, как коренные петербуржцы, по винтовым лестницам мимо запылившихся кариатид, витражей и измазанных краской столетних каминов. Полюбуетесь лепниной, аутентичной плиткой и кованными перилами. И непременно узнаете самое любопытное об этих свидетельствах прошлых эпох.

Истории, скрытые за фасадами

Каждый дом Петербурга – это живой организм, и именно такими мы покажем вам дома, в которые будем заглядывать. Вы не только рассмотрите элементы парадных, но и услышите истории о доме и его жителях, городские байки и любопытные факты. Например:

побываем в парадной, где располагалась булочная, которая в годы войны стала пулеметным дотом!

обсудим, сколько стоят квартиры, в которые можно попасть из самой темной и сырой парадной района (контраст поражает);

разберемся, для чего нужны на подоконниках большие деревянные ящики, которые постепенно уходят в прошлое;

а еще вы узнаете, в какой парадной проживал Сергей Шнуров, и научитесь определять возраст напольной плитки при помощи подручных средств.

📍 После прогулки мы поделимся с вами картой интересных парадных Петербурга, многие из которых находятся в свободном доступе. Так что вы сможете продолжить исследовать изнанку Петербурга самостоятельно!

Организационные детали