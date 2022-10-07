Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мир парадных: артефакты прошлого
В этом маршруте мы совместили знаменитые парадные, куда давно протоптана дорожка, и малоизвестные городские сокровища. Вы проникнете в доходные дома богатейших промышленников, увидите черные лестницы для прислуги и бедняков. Пройдете, как коренные петербуржцы, по винтовым лестницам мимо запылившихся кариатид, витражей и измазанных краской столетних каминов. Полюбуетесь лепниной, аутентичной плиткой и кованными перилами. И непременно узнаете самое любопытное об этих свидетельствах прошлых эпох.
Истории, скрытые за фасадами
Каждый дом Петербурга – это живой организм, и именно такими мы покажем вам дома, в которые будем заглядывать. Вы не только рассмотрите элементы парадных, но и услышите истории о доме и его жителях, городские байки и любопытные факты. Например:
побываем в парадной, где располагалась булочная, которая в годы войны стала пулеметным дотом!
обсудим, сколько стоят квартиры, в которые можно попасть из самой темной и сырой парадной района (контраст поражает);
разберемся, для чего нужны на подоконниках большие деревянные ящики, которые постепенно уходят в прошлое;
а еще вы узнаете, в какой парадной проживал Сергей Шнуров, и научитесь определять возраст напольной плитки при помощи подручных средств.
📍 После прогулки мы поделимся с вами картой интересных парадных Петербурга, многие из которых находятся в свободном доступе. Так что вы сможете продолжить исследовать изнанку Петербурга самостоятельно!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды, где каждый — энтузиаст и эксперт по петербургским парадным
Экскурсию можно провести и индивидуально, только для вас и вашей компании (стоимость и время проведения оговариваются отдельно)
ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро Владимирская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Мы команда энтузиастов-открывателей новых адресов на карте парадных Санкт-Петербурга. Наш канал в Телеграм читают больше 100.000 подписчиков, ежедневно картой наших маршрутов пользуются сотни человек. Уже более 5 лет мы показываем горожанам и гостям Петербурга, что парадные — это настоящий символ города, знакомство с которым может оказаться не менее увлекательным, чем посещение Эрмитажа.