Любовные треугольники и мистические воззрения поэтов Серебряного века

Познакомиться по-новому с известными творцами, гуляя по Петербургу в уютной мини-группе

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Ответы на вопросы
В начале 20 века русская интеллигенция заинтересовалась идеей всеединства и эроса, новой общности людей и новой церкви.

Как это уживалось в душе поэта и как влияло на личную жизнь? Какие мистические учения этому способствовали? Мы пройдём по Таврическому саду, отыщем «храм Спиритизма», раскроем секреты Башни Иванова и обсудим тайную жизнь поэтов.
Любовные треугольники и мистические воззрения поэтов Серебряного века
Любовные треугольники и мистические воззрения поэтов Серебряного века
Любовные треугольники и мистические воззрения поэтов Серебряного века
Любовные треугольники и мистические воззрения поэтов Серебряного века
Любовные треугольники и мистические воззрения поэтов Серебряного века
Любовные треугольники и мистические воззрения поэтов Серебряного века
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Тайные и культурные общества: их идеи и удивительные факты

Я занимаюсь этой темой более 17 лет — и мне есть чем поделиться. Вы узнаете о:

  • Любовных треугольниках Серебряного века
  • Мистических и тайных обществах
  • Секретах Башни Иванова
  • Конфликте теософского общества с православием
  • Вызове духов
  • Магическом алфавите и автоматическом письме
  • Неоднозначной славе Таврического сада

На планшете я покажу вам виды Таврического сада начала прошлого века, портреты героев, изображения приборов для вызова духов и многое другое.

Маршрут экскурсии

  • Дом трех сестёр
  • Таврический сад
  • Башня В. Иванова
  • «Храм Спиритизма»
  • Доходный дом А. С. Хренова

Кому подойдёт экскурсия

На прогулку могут прийти все желающие, наличие знаний в этой области необязательно — я расскажу доступно и понятно, а также смогу ответить на все ваши вопросы.

Организационные детали

Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов.

в субботу в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от станции метро Чернышевская
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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