В начале 20 века русская интеллигенция заинтересовалась идеей всеединства и эроса, новой общности людей и новой церкви. Как это уживалось в душе поэта и как влияло на личную жизнь? Какие мистические учения этому способствовали? Мы пройдём по Таврическому саду, отыщем «храм Спиритизма», раскроем секреты Башни Иванова и обсудим тайную жизнь поэтов.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Что вас ожидает

Тайные и культурные общества: их идеи и удивительные факты

Я занимаюсь этой темой более 17 лет — и мне есть чем поделиться. Вы узнаете о:

Любовных треугольниках Серебряного века

Мистических и тайных обществах

Секретах Башни Иванова

Конфликте теософского общества с православием

Вызове духов

Магическом алфавите и автоматическом письме

Неоднозначной славе Таврического сада

На планшете я покажу вам виды Таврического сада начала прошлого века, портреты героев, изображения приборов для вызова духов и многое другое.

Маршрут экскурсии

Дом трех сестёр

Таврический сад

Башня В. Иванова

«Храм Спиритизма»

Доходный дом А. С. Хренова

Кому подойдёт экскурсия

На прогулку могут прийти все желающие, наличие знаний в этой области необязательно — я расскажу доступно и понятно, а также смогу ответить на все ваши вопросы.

Организационные детали

Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов.