Познакомиться по-новому с известными творцами, гуляя по Петербургу в уютной мини-группе
В начале 20 века русская интеллигенция заинтересовалась идеей всеединства и эроса, новой общности людей и новой церкви.
Как это уживалось в душе поэта и как влияло на личную жизнь? Какие мистические учения этому способствовали? Мы пройдём по Таврическому саду, отыщем «храм Спиритизма», раскроем секреты Башни Иванова и обсудим тайную жизнь поэтов.
Как это уживалось в душе поэта и как влияло на личную жизнь? Какие мистические учения этому способствовали? Мы пройдём по Таврическому саду, отыщем «храм Спиритизма», раскроем секреты Башни Иванова и обсудим тайную жизнь поэтов.
Ближайшие даты:
18
ноя
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25
ноя
ноя
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дек
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Тайные и культурные общества: их идеи и удивительные факты
Я занимаюсь этой темой более 17 лет — и мне есть чем поделиться. Вы узнаете о:
- Любовных треугольниках Серебряного века
- Мистических и тайных обществах
- Секретах Башни Иванова
- Конфликте теософского общества с православием
- Вызове духов
- Магическом алфавите и автоматическом письме
- Неоднозначной славе Таврического сада
На планшете я покажу вам виды Таврического сада начала прошлого века, портреты героев, изображения приборов для вызова духов и многое другое.
Маршрут экскурсии
- Дом трех сестёр
- Таврический сад
- Башня В. Иванова
- «Храм Спиритизма»
- Доходный дом А. С. Хренова
Кому подойдёт экскурсия
На прогулку могут прийти все желающие, наличие знаний в этой области необязательно — я расскажу доступно и понятно, а также смогу ответить на все ваши вопросы.
Организационные детали
Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов.
в субботу в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от станции метро Чернышевская
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 11:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 192 туристов
Меня зовут Евгений. Уже более 17 лет я изучаю влияние различных Тайных обществ на культуру. Опыт работы преподавателем позволяет мне говорить о сложном доступным языком. Экскурсии созданы на материале уникальных архивных данных, исторических обзоров, религиозных, психологических и социологических исследований. В них раскрываются особенности Тайных обществ, неразрывно связанных с историей России, развитием мысли и искусства.
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