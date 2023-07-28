На SUP-бордах по реке Оредеж

Пройти около 30 км на сапах и насладиться живописными видами природы и Сиверской и Вырицкой ГЭС

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Это небольшое, но очень насыщенное приключение, за которое вы успеете переключиться от городских забот и получить заряд ярких впечатлений! Будем сплавляться на сапах — устойчивых досках, которые не требуют специальной подготовки.

Будем ночевать в палатках, готовить на костре, слушать звуки природы и наслаждаться свежим воздухом.
На SUP-бордах по реке Оредеж
На SUP-бордах по реке Оредеж
На SUP-бордах по реке Оредеж
На SUP-бордах по реке Оредеж
На SUP-бордах по реке Оредеж
На SUP-бордах по реке Оредеж
На SUP-бордах по реке Оредеж
На SUP-бордах по реке Оредеж
Ближайшие даты:
6
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Маршрут довольно легкий в плане реки, но нужна выносливость. В первый день будет один обнос Белогорской ГЭС (будем переносить все вещи на другую сторону). На второй день обнос Вырицкой ГЭС.
Без алкоголя!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Сиверская ГЭС, 9:00 (можно добраться от станции Сиверская)
Завершение: Вырица
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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