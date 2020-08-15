246 отзывов оставили туристы

Рассмотреть городские достопримечательности с высоты птичьего полета

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Вы увидите Северную столицу с другого ракурса, ощутите на лице свежий ветер с Финского залива, сможете отрешиться от уличной суеты и прикоснуться к истории 📖 — это ни с чем не сравнимое и завораживающие зрелище.

Я познакомлю вас со своим любимым городом — Петербургом крыш.

1083 ₽650 за человекаскидка40%

У этой экскурсии246 отзывов
4.61
Петербург с крыши
Петербург с крыши

Что вас ожидает

Подъем на крышу с самым зрелищным видом на Петербург
Эта экскурсия для тех, кто ценит безопасность и комфорт! Мы поднимемся на лучшую крышу Питера, где вы сможете не только сделать потрясающие панорамные снимки и насладиться красивыми видами в стороне от повседневного ритма большого города, но и пройтись по безопасному маршруту. Вас ожидает полноценная интересная экскурсия!

Мы заботимся о вашей безопасности и специально оборудовали смотровую площадку тросами и дорожками с нескользящим покрытием. Такой прогулочный маршрут возможен даже в типичную для города дождливую погоду. Нет больше крыш, откуда бы вы увидели город настолько хорошо: все-все купола соборов, шпили, башенки и даже высотки на окраине города. А как прекрасен город в вечернее время на закате… На это определенно стоит посмотреть в живую!

История застройки города
Вы услышите множество интересных исторических фактов о застройке города и его главных доминантах, увидите район города, который полностью сохранился после Великой Отечественной Войны, и узнаете, как это произошло. Увидите раскиданные по всему городу так называемые “домики Карлсона”, и необычные дворы-колодцы сверху. У вас будет возможность воочию увидеть причуды местной архитектуры.

Интересные факты

Вы узнаете:

  • Почему все здания исторического центра Петербурга выдержаны в одном высотном уровне;
  • Всё самое интересное про главные городские доминанты;
  • Как спасали дома от обстрелов юные бойцы МПВО во время блокады;
  • Услышите легенды надземной жизни города;
  • Байки из жизни “руферов” и многое другое.

С высоты парящего цеппелина, вы в полной мере, сможете оценить масштабы города, посмотреть с нового ракурса на легендарные дворы-колодцы и оценить причуды местной архитектуры. Так же, вы можете воспользоваться услугами нашего фотографа. Девушка проведет во время экскурсии для вас персональную фотосессию, и потом отправит вам на почту 20 обработанных фотографий.

Дополнительно
За дополнительную плату на экскурсии можно провести профессиональную фотосессию: вы получите 20 обработанных фотографий на электронную почту. Пожалуйста, уточняйте о возможности проведения фотосессии при бронировании.

Есть возможность приобретения красивого ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА со сроком действия 1 год. Его можно забрать в офисе в центре Петербурга. Уточняйте об этом при бронировании.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
  • Экскурсия без проблем состоится даже в небольшой дождь, причиной отмены может послужить только штормовое предупреждение
  • Мы оставляем за собой право изменять маршрут экскурсии по своему усмотрению, ориентируясь на изменчивую петербургскую погоду и возрастной состав группы
  • Крыши имеют наклон, но при этом безопасны, оборудованы ограждениями и тросами, не скользкие

Обратите внимание

  • На крышу не допускаются беременные женщины и лица в состоянии алкогольного или любого другого опьянения. Предоплата в таком случае не возвращается.
  • Экскурсия проводится для путешественников старше 18 лет
  • В случае, если вы забронировали экскурсию, а погодные условия в день проведения вас не устроили, экскурсия переносится на благоприятное время или отменяется (предоплата вам возвращается в полном объёме)

Эту экскурсию можно подарить, заказав у нас красивые подарочные сертификаты. Мы отправим их по почте, или вы можете их забрать в центре города.

Фото Н. Григорьева

Петербург с крыши
Петербург с крыши
Петербург с крыши
Петербург с крыши
Петербург с крыши
Петербург с крыши
Петербург с крыши
Петербург с крыши

Экскурсия проводится в понедельник, вторник и среду в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00, в четверг в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00 и 21:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Место встречи для начала УЛ. ВОССТАНИЯ, 55.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алексей
Алексей
Мне 23 года, Петербуржец в 4-ом поколении. Я представляю агентство — экскурсию для вас проведет один из наших гидов. Все мы относимся к любимому городу с большим трепетом и обожаем делиться секретами старинных зданий, скрытых от посторонних глаз, с людьми, которые не равнодушны к историческому центру Санкт-Петербурга.
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246 отзывов оставили туристы

15 августа 2020
Экскурсия полностью себя не оправдала, толпа народу, постелена тонкая полоска из не скользящего материала, которая изрядно вытоптана. Юные экскурсоводы раскатывают как рисовали х.., на мосту и другие какие захотят истории. Ищите другие варианты для экскурсии по крыше.
5 октября 2019
Огромное спасибо экскурсоводу Владимиру за увлекательную беседу, красивые фотографии и незабываемые впечатления от Питера! Рекомендую!
30 сентября 2019
Добрый день. Если вкратце, то ожидания не оправдались. Хотелось больше времени насладиться видами с крыш. А все получилось как-то скомкано и быстро. Гид конечно грамотный. Но именно в данной экскурсии слова нужны были меньше.
25 сентября 2019
Очень довольна. Было очень весело и интересно, несмотря на то, что продувало всеми ветрами :)
24 сентября 2019
Экскурсия Огонь!!!
22 сентября 2019
В общем экскурсия не плоха. Мало крыш, но компенсируется это видом красивым и экскрсовод умеет заинтересовать... Так же он заботиться об технике безопасности, даже тогда когда может потерять деньги.
19 сентября 2019
У нас была группа из 3 человек, экскурсовод Георгий, очень позитивный и вежливый молодой человек, который любит крыши Питера с детства. Экскурсия была интересной для меня, время пролетело незаметно, Георгий ещё замечательно фоткает, фото просто потрясающие. Экскурсовод отвечает на вопросы, все легко и приятно, но нам ещё очень повезло с погодой, был жаркий день +26, совсем не хотелось заканчивать экскурсию. Рекомендую молодым людям, пожилым и с детьми наверно тяжеловато будет подниматься, хотя экскурсовод помогает.
16 сентября 2019
Очень довольны, особенно экскурсоводом.
8 сентября 2019
Спасибо экскурсоводу Сергею за возможность увидеть Питер с другой стороны. Интересно изложено материал, потрясные виды, посоветовал, что нам, туристам, посетить. И хоть не успели в виду отсутствия времени, значит будет повод вернуться еще раз! Спасибо большое. Кстати, было бы здорово, если бы ввели пункт "посещение парадных" 🤭🤗
8 сентября 2019
Отличная экскурсия - не прилизанная, очень живая. Точно тот момент, о котором будем вспоминать и рассказывать друзьям.
Ещё 236 отзывов

Алексей проводит ещё 9 экскурсий

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