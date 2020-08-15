246 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Подъем на крышу с самым зрелищным видом на Петербург

Эта экскурсия для тех, кто ценит безопасность и комфорт! Мы поднимемся на лучшую крышу Питера, где вы сможете не только сделать потрясающие панорамные снимки и насладиться красивыми видами в стороне от повседневного ритма большого города, но и пройтись по безопасному маршруту. Вас ожидает полноценная интересная экскурсия!

Мы заботимся о вашей безопасности и специально оборудовали смотровую площадку тросами и дорожками с нескользящим покрытием. Такой прогулочный маршрут возможен даже в типичную для города дождливую погоду. Нет больше крыш, откуда бы вы увидели город настолько хорошо: все-все купола соборов, шпили, башенки и даже высотки на окраине города. А как прекрасен город в вечернее время на закате… На это определенно стоит посмотреть в живую!

История застройки города

Вы услышите множество интересных исторических фактов о застройке города и его главных доминантах, увидите район города, который полностью сохранился после Великой Отечественной Войны, и узнаете, как это произошло. Увидите раскиданные по всему городу так называемые “домики Карлсона”, и необычные дворы-колодцы сверху. У вас будет возможность воочию увидеть причуды местной архитектуры.

Интересные факты

Вы узнаете:

Почему все здания исторического центра Петербурга выдержаны в одном высотном уровне;

Всё самое интересное про главные городские доминанты;

Как спасали дома от обстрелов юные бойцы МПВО во время блокады;

во время блокады; Услышите легенды надземной жизни города;

Байки из жизни “руферов” и многое другое.

С высоты парящего цеппелина, вы в полной мере, сможете оценить масштабы города, посмотреть с нового ракурса на легендарные дворы-колодцы и оценить причуды местной архитектуры. Так же, вы можете воспользоваться услугами нашего фотографа. Девушка проведет во время экскурсии для вас персональную фотосессию, и потом отправит вам на почту 20 обработанных фотографий.

Дополнительно

За дополнительную плату на экскурсии можно провести профессиональную фотосессию: вы получите 20 обработанных фотографий на электронную почту. Пожалуйста, уточняйте о возможности проведения фотосессии при бронировании.

Есть возможность приобретения красивого ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА со сроком действия 1 год. Его можно забрать в офисе в центре Петербурга. Уточняйте об этом при бронировании.