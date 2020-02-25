38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Разобраться в особенностях импрессионизма

Я расскажу вам, как зародился импрессионизм, в чем его основное отличие от классической живописи и почему импрессионисты произвели настоящую революцию в изобразительном искусстве начала 20 века. Вы научитесь видеть стилистические особенности импрессионизма и разберетесь в его философии. Узнаете интересные факты из жизни главных представителей этого направления, почувствуете созданную художниками иллюзию движения и проникнете внутрь сюжетов картин.

Лучшие работы импрессионистов в Главном штабе

В залах Главного штаба представлена уникальная коллекция шедевров импрессионизма, аналогов которой не так много во всем мире. На экскурсии вы познакомитесь с картинами Тулуз-Лотрека, Ренуар, Эдуарда Мане, Дега и, конечно, с работами Клода Моне разных периодов творчества. Вы рассмотрите знаменитую «Даму в саду Сент-Адресс», прекрасные пейзажи Живерни и Парижа, парные картины «Женщина на лестнице» и «Мужчина на лестнице» кисти Ренуара, увидите «Городок Вильнёв-ла-Гаренн» работы Альфреда Сислея и другие ключевые работы импрессионизма. Поверьте, каждая из картин Главного штаба поражает своей художественной ценностью и заслуживает отдельного похода в музей!

Перенестись во Францию начала 20 века

Импрессионисты прекрасно запечатлели на своих полотнах образ Франции конца 19 — начала 20 века. На экскурсии вы рассмотрите бесчисленные портреты француженок: балерин, актрис, натурщиц и обычных женщин за их каждодневными занятиями. Насладитесь видами блистательного Парижа, берегов Сены, морского побережья и живописных французских пригородов. Это прекрасная возможность увидеть Францию глазами великих художников и уловить их эмоции через краски, формы, мазки и игру света.