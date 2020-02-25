38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Работы импрессионистов в Главном штабе

Познакомиться с одним из ключевых направлений французской живописи

Светлана
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Светлана – ваш гид
Добро пожаловать в цветущую Францию конца 19 — начала 20 века! На экскурсии по залам Главного штаба вам предстоит увидеть мир глазами французских импрессионистов, разобраться в особенностях этого направления живописи и познакомиться с одной из лучших коллекций шедевров импрессионизма в мире.

Я расскажу интересные факты из жизни Ренуара, Моне, Дега и других художников, познакомлю вас с разными периодами их творчества и помогу прочувствовать динамику, игру света и цвета на картинах французских импрессионистов.
1600 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии38 отзывов
4.84
Работы импрессионистов в Главном штабе
Работы импрессионистов в Главном штабе

Что вас ожидает

Разобраться в особенностях импрессионизма
Я расскажу вам, как зародился импрессионизм, в чем его основное отличие от классической живописи и почему импрессионисты произвели настоящую революцию в изобразительном искусстве начала 20 века. Вы научитесь видеть стилистические особенности импрессионизма и разберетесь в его философии. Узнаете интересные факты из жизни главных представителей этого направления, почувствуете созданную художниками иллюзию движения и проникнете внутрь сюжетов картин.

Лучшие работы импрессионистов в Главном штабе
В залах Главного штаба представлена уникальная коллекция шедевров импрессионизма, аналогов которой не так много во всем мире. На экскурсии вы познакомитесь с картинами Тулуз-Лотрека, Ренуар, Эдуарда Мане, Дега и, конечно, с работами Клода Моне разных периодов творчества. Вы рассмотрите знаменитую «Даму в саду Сент-Адресс», прекрасные пейзажи Живерни и Парижа, парные картины «Женщина на лестнице» и «Мужчина на лестнице» кисти Ренуара, увидите «Городок Вильнёв-ла-Гаренн» работы Альфреда Сислея и другие ключевые работы импрессионизма. Поверьте, каждая из картин Главного штаба поражает своей художественной ценностью и заслуживает отдельного похода в музей!

Перенестись во Францию начала 20 века
Импрессионисты прекрасно запечатлели на своих полотнах образ Франции конца 19 — начала 20 века. На экскурсии вы рассмотрите бесчисленные портреты француженок: балерин, актрис, натурщиц и обычных женщин за их каждодневными занятиями. Насладитесь видами блистательного Парижа, берегов Сены, морского побережья и живописных французских пригородов. Это прекрасная возможность увидеть Францию глазами великих художников и уловить их эмоции через краски, формы, мазки и игру света.

Организационные детали

Дополнительные расходы: входные билеты в Главный штаб — 300 руб./чел.(также можно приобрести электронные билеты). Кроме того, можно купить общий билет за 400 руб., который позволит вам после нашей экскурсии посетить и главное здание Эрмитажа.

Работы импрессионистов в Главном штабе
Работы импрессионистов в Главном штабе
Работы импрессионистов в Главном штабе
Работы импрессионистов в Главном штабе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Я — ваш персональный гид Светлана. Приглашаю вас посетить один из самых больших и значительных музеев мира, — место, в которое я абсолютно и без остатка влюблена, — наш легендарный Эрмитаж. Я увлекаюсь живописью, в свободное от работы время выезжаю на пленэрные зарисовки. Последний год жила во Франции, на родине импрессионизма, плотно изучая историю его представителей. С удовольствием разделю с вами радость познания прекрасного.
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38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Большое спасибо Светлане не только за интересный рассказ, а за совместно проведенное время в очень приятной атмосфере. Нельзя сказать, что Светлана проводит экскурсию. Она делиться своими знания и открытиями со страстью и любовью к изучаемой ей теме. Это, конечно, не может не увлечь. Очень рады нашему знакомству.
С уважением Галина и Ирина.
Ирина
2 февраля 2020
Нам очень понравилась экскурсия!
Светлана рассказывает все очень понятным языком, при этом информативно и интересно.
Видно, что гид любит свою работу, и, как результат, ее любовь и заинтересованность передается посетителям.
Очень рекомендуем!
Светлана, спасибо вам еще раз за вашу работу и положительную энергетику!
23 сентября 2019
Экскурсия проводится в рамках выставки собраний братьев Морозовых, о чем не было сообщено при заказе. Уверена, что содержательнее и интереснее осмотр с аудиогидом. Экскурсовод часто повторялась, обращаясь к рекомендуемому ею списку литературы и фильмов , посвященным художникам-импрессионистам, теряя на этом время.
19 сентября 2019
Спасибо огромное, Светлана! Вы заразили нас своей любовью к искусству.
31 августа 2019
Экскурсия со Светланой была очень интересная, увлекательная и живая. Я узнала много нового, есть место и приветствуется обсуждение и личная интерпретация работ, что для меня всегда ценно. Светлана приводила много фактов из жизни художников и предоставила список проверенной литературы и фильмов, к которым стоит обратиться, если есть желание «нырнуть» в искусство глубже. Хотя информации было много, Светлане удалось превратить экскурсию в насыщенный лаконичный рассказ о том, что было мне важно и интересно. Очень рекомендую.
21 августа 2019
Редко пишу отзывы, но тут не могла остаться в стороне! Невероятное,увлекательное путешествие в мир искусства в компании с понимающим, знающим и увлеченным человеком, которая влечет за собой познавать все больше и больше!!!!
Светлана , спасибо вам огромное!
18 августа 2019
Экскурсия понравилась. Узнали много новой интересной информации. Будем рекомендовать друзьям. Благодарность гиду Светлане за её труд.
4 августа 2019
Светлана с учётом наших пожеланий и уровня подготовки смогла построить экскурсию очень грамотно, познавательно. Спасибо большое за приятно проведённое время :)
29 июля 2019
Очень всем советую данную экскурсию!
Cветлана очень чуткий и искренний человек , по настоящему знающий и глубоко чувствующий
искусство!Мы с ребенком 13 лет получили огромное удовольствие при посещении импрессионистов,а работа Светланы достойна самой высокой награды!
Всем советую!
28 июля 2019
Экскурсия великолепная! Светлана замечательный гид, сразу видно что очень увлеченный, талантливый, высокоинтеллектуальный человек, интересный собеседник, любит свое дело. спасибо огромное!!!
Ещё 28 отзывов

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