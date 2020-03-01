Екатерина проводит ещё 2 экскурсии

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История, традиции и природа в Гагре, Новом Афоне и на озере Рица — авто-тур из Красной поляны

Екатерина
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Екатерина – представитель гидов
Вам предстоит узнать историю Абхазии и прочувствовать этот край.

Вы увидите великолепные пейзажи — горные реки, лесистые холмы и высокогорное озеро Рица.

Услышите истории о коренных жителях и их традициях.

Попробуете блюда национальной кухни и прикоснётесь к прозрачным водопадам.

В результате за один день вы успеете познакомиться с главными рукотворными достопримечательностями Абхазии и её природой.
11000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в Красной Поляне
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Абхазия: день в Стране души
Абхазия: день в Стране души

Что вас ожидает

Жизнь, традиции и кухня Абхазии
Маленькое частично признанное государство на Кавказе. Километры пляжей вдоль черноморского побережья. Курорты, которые любили ещё в СССР. Красивые горы, водопады и озёра. Плохо развитая инфраструктура и «мерседесы» последних моделей на фоне полуразрушенных домов — Абхазия многогранна. Мы развенчаем мифы о стране и расскажем о её истории. Вы узнаете о народах, которые оседали на берегах Абхазии, привнося свою культуру и религию. И о том, как Абхазии удалось сохранить самобытность. Откроете местные обычаи и национальную кухню — вас ждёт обед в традиционной пацхе, дегустации вина, чачи, копчёных сыров и мёда.

Абхазские природные шедевры
Заповедная природа — главное достояние Абхазии: вы полюбуетесь красивейшими пейзажами и насладитесь свежим воздухом. В Бзыбском ущелье окажетесь в гостях у лесной сказки: здесь камни и деревья укутаны мхом, а горные реки стремительно бегут вдоль отвесных скал. Вы увидите Голубое озеро, водопад на реке Псырцха, Юпшарский каньон, водопады Девичьи и Мужские слёзы. Полюбуетесь панорамой с Чабгарского карниза, проникнетесь легендой о девушке Рица и её братьях. И конечно, отправитесь к самому озеру Рица, где сможете погулять и покататься на лодках.

Абхазские города: Гагра, Новый Афон, Пицунда
Первая остановка живописной дороги — курортный город Гагра, основанный принцем Ольденбургским. Вы увидите развалины его замка, проезжая по городу, а также старый парк и эвкалиптовую аллею, сфотографируетесь у колоннады. В Новом Афоне вас ждёт пещера с множеством сталактитов и сталагмитов и Ново-Афонский мужской монастырь, где вы узнаете историю проповедника Симона Кананита. В этой части путешествия вы также полюбуетесь видами с Иверской горы и услышите историю Анакопийской крепости. А на обратном пути заедем на мыс Пицунда: вы прогуляетесь по реликтовому лесу, а летом искупаетесь в море.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, отдыхающим в Красной поляне и желающим получить услугу экстра-класса (экскурсию от квалифицированных гидов на качественном комфортабельном транспорте).

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Для прохождения российско-абхазской границы необходим общегражданский паспорт
  • Дополнительные расходы: въезд в Рицинский нац.парк — 350 руб./чел.; билеты в Новоафонскую пещеру — 500 руб./чел.
Абхазия: день в Стране души
Абхазия: день в Стране души
Абхазия: день в Стране души
Абхазия: день в Стране души
Абхазия: день в Стране души
Абхазия: день в Стране души
Абхазия: день в Стране души
Абхазия: день в Стране души
Абхазия: день в Стране души
Абхазия: день в Стране души
Абхазия: день в Стране души
Абхазия: день в Стране души
Абхазия: день в Стране души

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Красной Поляне.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Приветствуем вас! Мы — Екатерина и Дмитрий, с радостью познакомим вас с нашим краем! Екатерина: родилась в Уфе, 10 лет в турбизнесе, тревел блогер, горнолыжный инструктор, гид по Уфе, Сочи, Красной Поляне, Абхазии. Провела сотни индивидуальных и групповых экскурсий в данных регионах. Посетила порядка 30 стран. Дмитрий: родился в Уфе. Гид по Уфе, Сочи, Красной Поляне, Абхазии, провел сотни экскурсий по региону. Хорошо знаю культуру и историю Башкирии. Высшее психологическое и высшее экономическое образование. Практикующий психолог. Провел десятки различных семинаров, тренингов, курсов по консультированию, личностному и духовному развитию человека.
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Екатерина проводит ещё 2 экскурсии

Старая новая Красная ПолянаСтарая новая Красная ПолянаСтарая новая Красная Поляна
3000 за экскурсию
2 часа
6 отзывов
История, современность, природа и колорит популярного курорта – с отправлением из Красной поляны
Живописная долина в обрамлении монументальных горных хребтов. Аккуратные домики в альпийском стиле. Улицы, круто взбегающие вверх от речки Мзымты к подножию величественной горы Ачишхо. Современные отели и канатные дороги. Уютные кафе и ресторанчики. Всё это — наша любимая Красная Поляна! Мы с радостью откроем вам её историю и покажем самое интересное: курорты, посёлок Красная Поляна, Краснополянский храм, пасеку, древние дольмены и современное наследие.
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2 отзыва
Природные, вкусовые, сакральные и экстремальные впечатления в окрестностях Красной поляны
Многие путешественники, отправляясь в Красную поляну из Адлера или Сочи, стремятся увидеть в первую очередь олимпийские объекты. Эта поездка посвящена не менее ярким местам в окрестностях ущелья горной реки Мзымта. Вас ждут чудеса, скрытые за новыми тоннелями: древняя Ахштырская пещера, нарзанный источник, водопад Девичьи слёзы, монастырь с интересной судьбой, пасека и форелевое хозяйство. А также проход по подвесному мосту над ущельем в Скайпарке.

Экскурсии в Абхазию

Абхазия круглый год!Абхазия круглый год!Абхазия круглый год!
скидка10%
9900 ₽
8910 за экскурсию
9 часов
19 отзывов
Полюбоваться дивной природой и понять характер страны
С радостью стану вашим проводником в поездке по Абхазии: покажу красивейшие обзорные точки, расскажу о флоре и фауне, обеспечу комфорт и отвечу на любые вопросы. Маршрут охватит Новый Афон, Гагру и Пицунду, озёра Рица и Голубое. За 7 часов вы откроете судьбу Абхазии, познакомитесь с ее культурой и поймете, почему это действительно другая страна.
Через Гагру на озеро РицаЧерез Гагру на озеро РицаЧерез Гагру на озеро Рица
скидка10%
От
7800 ₽
7020 за экскурсию
9 часов
139 отзывов
Красота горной Абхазии в самом живописном уголке региона
В этом авто-туре вы посетите самое чарующее место Абхазии — озеро Рица. По дороге на озеро вы насладитесь невероятными пейзажами и сделаете впечатляющие фотоснимки, потому что я покажу вам места, которые недоступны туристам на автобусах. На Рице мы погуляем и попробуем национальные блюда в лесном кафе с отличным видом на озеро.
Старинная красота Абхазии в однодневном автотуреСтаринная красота Абхазии в однодневном автотуреСтаринная красота Абхазии в однодневном автотуре
скидка10%
От
9900 ₽
8910 за экскурсию
12 часов
45 отзывов
Полюбоваться горными пейзажами и погрузиться в культуру древней страны
За один день вы познакомитесь с завораживающей природой Абхазии и её достопримечательностями. Получите самые разнообразные впечатления — от созерцания горных озёр до живописных видов древних городов. Маршрут охватывает Гагру, Голубое озеро, Юпшарский каньон, Озеро Рица, Новый Афон. Покажу красивейшие обзорные площадки, организую оптимальный маршрут и обеспечу ваш комфорт.
Волшебными дорогами к РицеВолшебными дорогами к РицеВолшебными дорогами к Рице
скидка15%
8500 ₽
7225 за экскурсию
9 часов
38 отзывов
Вдохновенное авто-путешествие из Сочи по сказочной Абхазии
Добро пожаловать в красивейший уголок — Абхазию! Вас ждут величественные горы, мшистые леса, чистейшие горные реки, живописные водопады и поразительные обрывы. Дорога мимо двух средневековых крепостей приведёт вас к легендарному озеру Рица, чей покой хранят Абхазские горы. Здесь вы пообедаете в традиционной апацхе, а я расскажу вам местные легенды и необыкновенные истории жизни абазинов, издревле населявших эти земли.
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние АбхазииГагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние АбхазииГагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
скидка15%
От
9750 ₽
8288 за экскурсию
12 часов
86 отзывов
Познакомиться с историей, обычаями и кухней Абхазии в авто-туре по самым живописным местам региона
В этом авто-туре мы посетим знаменитые красоты Абхазии: Новый Афон и озеро Рица. Вы познакомитесь с историей, населением, культурой и кухней Абхазии, насладитесь живописными пейзажами, прикоснетесь к религиозному достоянию региона, откроете уникальные природные памятники и попробуете традиционные блюда.
Из Сочи в Абхазию: Гагра, Рица, Новый АфонИз Сочи в Абхазию: Гагра, Рица, Новый АфонИз Сочи в Абхазию: Гагра, Рица, Новый Афон
12000 за экскурсию
8 часов
11 отзывов
Однодневная поездка по самым знаковым местам «страны души»
Голубое небо, пушистые горы и вкусная кухня — всё это Абхазия. Вы посетите два главных города региона — Гагру и Новый Афон — и увидите своё отражение в кристально чистой воде озера Рица. По пути нам будут встречаться водопады и тоннели, подвесные мостики над рекой и, конечно, великолепные виды. А закончится путешествие сытным обедом из мамалыги, жарено-копчёного мяса и хачапури.

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