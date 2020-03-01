Екатерина проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Жизнь, традиции и кухня Абхазии

Маленькое частично признанное государство на Кавказе. Километры пляжей вдоль черноморского побережья. Курорты, которые любили ещё в СССР. Красивые горы, водопады и озёра. Плохо развитая инфраструктура и «мерседесы» последних моделей на фоне полуразрушенных домов — Абхазия многогранна. Мы развенчаем мифы о стране и расскажем о её истории. Вы узнаете о народах, которые оседали на берегах Абхазии, привнося свою культуру и религию. И о том, как Абхазии удалось сохранить самобытность. Откроете местные обычаи и национальную кухню — вас ждёт обед в традиционной пацхе, дегустации вина, чачи, копчёных сыров и мёда.

Абхазские природные шедевры

Заповедная природа — главное достояние Абхазии: вы полюбуетесь красивейшими пейзажами и насладитесь свежим воздухом. В Бзыбском ущелье окажетесь в гостях у лесной сказки: здесь камни и деревья укутаны мхом, а горные реки стремительно бегут вдоль отвесных скал. Вы увидите Голубое озеро, водопад на реке Псырцха, Юпшарский каньон, водопады Девичьи и Мужские слёзы. Полюбуетесь панорамой с Чабгарского карниза, проникнетесь легендой о девушке Рица и её братьях. И конечно, отправитесь к самому озеру Рица, где сможете погулять и покататься на лодках.

Абхазские города: Гагра, Новый Афон, Пицунда

Первая остановка живописной дороги — курортный город Гагра, основанный принцем Ольденбургским. Вы увидите развалины его замка, проезжая по городу, а также старый парк и эвкалиптовую аллею, сфотографируетесь у колоннады. В Новом Афоне вас ждёт пещера с множеством сталактитов и сталагмитов и Ново-Афонский мужской монастырь, где вы узнаете историю проповедника Симона Кананита. В этой части путешествия вы также полюбуетесь видами с Иверской горы и услышите историю Анакопийской крепости. А на обратном пути заедем на мыс Пицунда: вы прогуляетесь по реликтовому лесу, а летом искупаетесь в море.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, отдыхающим в Красной поляне и желающим получить услугу экстра-класса (экскурсию от квалифицированных гидов на качественном комфортабельном транспорте).