Что вас ожидает

Курс на Рицу: Гагра, водопад и Голубое озеро

По пути к главной героине путешествия мы заедем в город-курорт Гагра. Вы погуляете по Приморскому бульвару, увидите «Гагрипш» и услышите интересные факты из истории этого культового ресторана. Узнаете об устройстве городков Кавказской Ривьеры конца 19 — начала 20 вв и вспомните советские фильмы. Вторая остановка — водопад Девичьи слёзы, где в ясную погоду солнечный свет играет в водяной пыли. И конечно, вас ждет чарующее Голубое озеро, связанное с легендой об абхазском старце.

Озеро Рица с трех сторон

В первую очередь озеро и окружающие его высокие горы откроются вам с панорамной точки. Здесь же вы взглянете на шумный водопад, а после проедете к берегу Рицы. Отсюда удобно начать прогулку на сап-бордах. Озеро глубокое и холодное, поэтому лучше рассекать воду поближе к берегу.

История и природа в увлекательных рассказах

В начале путешествия я расскажу о прошлом Абхазии, о влиянии византийской культуры на формирование и становление абазгов, об арабском нашествии и турецкой исламизации народа. Другой важной темой станет Кавказский биосферный заповедник и его любопытные сюжеты. Например, вы узнаете, как спасали зубров в период ВОВ и где искать «живую» воду.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном автомобиле с кондиционером. Транспорт включен в стоимость.

Выехать лучше не позже 7 утра, чтобы не стоять в очереди на границе

Для катания на сапах у вас будет свободное время (около 2 часов)

Дополнительные расходы