Абхазия: Гагра, водопады и катание на сапах по озеру Рица

Познавательное, живописное, активное и комфортное путешествие в Страну души

Классическую экскурсию по Абхазии мы предлагаем разбавить активным отдыхом — в нашем туре вы по желанию покатаетесь по озеру Рица на сап-бордах, самом модном летнем «транспорте».

Вдоволь полюбуетесь горными пейзажами, сделаете фото в легендарных Гаграх и у Голубого озера.

А мы погрузим вас в прошлое Страны души и расскажем о ее природе.
Абхазия: Гагра, водопады и катание на сапах по озеру Рица
Абхазия: Гагра, водопады и катание на сапах по озеру Рица
Абхазия: Гагра, водопады и катание на сапах по озеру Рица
Абхазия: Гагра, водопады и катание на сапах по озеру Рица
Абхазия: Гагра, водопады и катание на сапах по озеру Рица
Абхазия: Гагра, водопады и катание на сапах по озеру Рица
Абхазия: Гагра, водопады и катание на сапах по озеру Рица
Абхазия: Гагра, водопады и катание на сапах по озеру Рица
Абхазия: Гагра, водопады и катание на сапах по озеру Рица
Абхазия: Гагра, водопады и катание на сапах по озеру Рица

Что вас ожидает

Курс на Рицу: Гагра, водопад и Голубое озеро

По пути к главной героине путешествия мы заедем в город-курорт Гагра. Вы погуляете по Приморскому бульвару, увидите «Гагрипш» и услышите интересные факты из истории этого культового ресторана. Узнаете об устройстве городков Кавказской Ривьеры конца 19 — начала 20 вв и вспомните советские фильмы. Вторая остановка — водопад Девичьи слёзы, где в ясную погоду солнечный свет играет в водяной пыли. И конечно, вас ждет чарующее Голубое озеро, связанное с легендой об абхазском старце.

Озеро Рица с трех сторон

В первую очередь озеро и окружающие его высокие горы откроются вам с панорамной точки. Здесь же вы взглянете на шумный водопад, а после проедете к берегу Рицы. Отсюда удобно начать прогулку на сап-бордах. Озеро глубокое и холодное, поэтому лучше рассекать воду поближе к берегу.

История и природа в увлекательных рассказах

В начале путешествия я расскажу о прошлом Абхазии, о влиянии византийской культуры на формирование и становление абазгов, об арабском нашествии и турецкой исламизации народа. Другой важной темой станет Кавказский биосферный заповедник и его любопытные сюжеты. Например, вы узнаете, как спасали зубров в период ВОВ и где искать «живую» воду.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автомобиле с кондиционером. Транспорт включен в стоимость.
  • Выехать лучше не позже 7 утра, чтобы не стоять в очереди на границе
  • Для катания на сапах у вас будет свободное время (около 2 часов)

Дополнительные расходы

  • Аренда сапов — 4000 руб. за всю группу
  • Эко-сбор за проезд к озеру Рица — 350 руб. с человека
  • Питание в апацхе
  • При необходимости трансфер из Красной Поляны или не из центральной части Сочи — 1000 руб.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Татьяна
Татьяна
Меня зовут Татьяна, я дипломированный гид и коренная сочинка. Проведение экскурсий — это мое хобби. Особый интерес у меня, как профессионала в области истории культуры, вызывают исторические, культурные и этнографические маршруты как на территории Большого Сочи, так и республики Абхазия. Я хорошо разбираюсь в вопросах экологии и природопользования, поэтому с большим удовольствием проведу вас по туристическим тропам Сочинского национального парка и уникальных природных мест Абхазии. Работаю с коллегой, гидом Виктором. Наши экскурсии для самостоятельных путешественников и небольших групп, поэтому маршруты обсуждаем индивидуально.
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