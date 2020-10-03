9 отзывов оставили туристы

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Абхазия от А до Я

Насладиться сказочной природой и узнать о традициях страны на экскурсии в мини-группе

4.5
9 отзывов
Сергей
Сергей – представитель из Сочи
У меня небольшая команда гидов: каждый из нас с радостью станет вашим проводником по Абхазии.

Мы покажем красивейшие 🤩 обзорные точки, расскажем о флоре и фауне, обеспечим комфорт и ответим на любые вопросы.

Маршрут охватит Новый Афон, Гагру и Пицунду, озёра Рица и Голубое.

За 7 часов вы откроете судьбу Абхазии, познакомитесь с ее культурой и поймете, почему это действительно другая страна.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 19 человек

  • 15501 395 ₽ за человекаскидка10%

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Абхазия от А до Я
Абхазия от А до Я

Что вас ожидает

Абхазия летом или зимой
Когда вы ни отправились в путешествие по Стране души, приготовьтесь к чарующим пейзажам и разнообразным открытиям. Летом день украсят отдых на пляже Пицунды, приятная прохлада реликтового леса, купание в озере Рица и шум водопадов. Зимняя Абхазия — это спокойная красота тропического побережья и заснеженных гор ⛰️, ароматные мандарины, горячий очаг в апацхе, молодое вино 🍷 и огненная чача.

Все символы Абхазии
Я заберу вас из отеля и с первых минут начну рассказ об истории 📖 и культуре Абхазии. Наш маршрут охватит главные точки на карте этого края.

  • Новый Афон: вы узнаете о первом поселении на этой земле и о судьбе апостола Симона Кананита, посетите знаменитый монастырь, увидите лебединое озеро и по желанию исследуете Новоафонскую пещеру.
  • Озеро Рица, чьи бирюзовые воды охраняют горы. Это место притягивает всех путешественников, но и дорога к нему сказочная: горные реки, мшистые камни и деревья 🌳 в Бзыбском ущелье, романтичные водопады Девичьи и Мужские слёзы, смотровая площадка под названием «Прощай, Родина» и яркое Голубое озеро.
  • Пицунда и Гагра — абхазские города-курорты. В Пицунде вас ждут чистейшее море 🌊, нарядная набережная и один из старейших христианских центров на Кавказе — Пицундский храм Х века. В Гагре я расскажу об основании города принцем Ольденбургским, покажу легендарный ресторан Гагрипш и древнюю крепость Абаата.

Кроме того, мы заедем на пасеку, где можно купить натуральный мед и продукты пчеловодства.

Абхазия — какая она?
Я расскажу о местных обычаях и национальных блюдах, покажу типичные поселения, помогу прочувствовать абхазский колорит. А еще вы, конечно, узнаете о заповедной природе: о растениях-эндемиках, фауне, геоморфологии гор и хрониках Рицинского национального парка.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительные расходы:
    — билеты 🎫 в Новоафонскую пещеру (500 руб. с человека; посещение по желанию)
    — обед по желанию (в среднем 500-600 руб. на человека)
    — проезд к Молочному водопаду (200 руб. с человека; заезжаем по желанию группы)
  • Экскурсию также можно начать из Адлера (уточняйте в переписке с гидом)
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Сочи или Адлере
Абхазия от А до Я
Абхазия от А до Я
Абхазия от А до Я
Абхазия от А до Я
Абхазия от А до Я
Абхазия от А до Я
Абхазия от А до Я
Абхазия от А до Я
Абхазия от А до Я
Абхазия от А до Я
Абхазия от А до Я
Абхазия от А до Я
Абхазия от А до Я

Экскурсия проводится в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 06:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Сергей
Сергей
Мне 37 лет. Бывший преподаватель географии и аттестованный экскурсовод с 16-летним стажем. У меня небольшая тур. фирма, команда гидов-единомышленников. Будем рады познакомить вас с красотой, историей и традициями удивительной Абхазии!
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9 отзывов оставили туристы

3 октября 2020
5 из 5. Была на экскурсии 30. 09, у нас был, пожалуй, самый лучший, юморной и красивый экскурсовод Астамур:)) Сама экскурсия прошла на одном дыхании, в красоту этой прекрасной маленькой страны нельзя не влюбиться, она захватывает своей энергетикой и мощью, сюда хочется возвращаться. Экскурсия спланирована идеально, для тех, кто впервые попал в эту страну и хочет с ней познакомиться! После, уже имея представление, понимаешь куда хотелось бы вернуться и не торопясь насладиться пребыванием. Самые тёплые воспоминания об Абхазии и желание вернуться сюда вновь. Огромная благодарность организаторам, гиду и водителю (нашим водителем был Алхас ) -мы были в надёжных руках весь день! Спасибо всей Вашей команде, вы классные, ребят!
1 октября 2020
Вчера приехали с экскурсии, очень уставшие и довольные. водителю и гиду огромнейшее спасибо! К большому огорчения не запомнила их имена. Душевные люди, прекрасные организаторы, прекрасная страна. Экскурсия познавательная.
27 сентября 2020
Не предупредили, что гидом будет другой человек. Ничего нового не узнали, кроме странных поговорок, видимо, самосочиненных. Везде в кафе/ресторанах цены задраны специально для туристов, стоит самостоятельно зайти в другое кафе рядом, как вы увидите, что местные цены в несколько раз ниже предлагаемых. Везде обдирают. Не особо советую, лучше берите джип и камерную экскурсию на 3-4 человека. Будет веселее и не будете трястись в холодной маршрутке на 20 человек.
24 сентября 2020
Вчера были на данной экскурсии, нас забрали прям у нашего отеля, что очень удобно, за это особая благодарность 🙏 На границе прошли очень быстро, водитель и гид решали быстро любые вопросы, так же как и на обратном пути. Сама экскурсия была шикарной и познавательной!! Озеро Рицца нас просто восхитило, отдельное спасибо гиду за предложение подняться выше на высоту птичьего полёта, потому что вид который нам открылся наверху никак не сравнится с стандартный обзорной площадкой на Рицце, это место теперь навсегда в сердце ❤️ Гид очень интересно рассказывал про обычаи своей страны, очень круто, что наш гид местный и знает все от А до Я) Сергей, большое Вам Спасибо за такую экскурсию!! Отдельная благодарность за то, что бесплатно накормили блинами с мёдом и напоили всех вкусным чаем!!)) Круто организовали все дегустации и продумали наш ужин в местном кафе, куда мы вернулись уже к готовой для нас еде !!)) Мы обязательно Вас будем советовать и ещё не раз вернёмся!)
24 сентября 2020
Оооочень крутая экскурсия!! Интересно, красиво, вкусно, душевно!! Сергей, Алхас, благодарю за миллион эмоций!) сюда однозначно стоит вернуться!
20 сентября 2020
Абхазия - потрясающая страна, за один день успели, кажется, везде, где можно и посмотрели больше того, что указано в описании. Из-за этого, конечно, экскурсия длилась значительно дольше (с 6 до 20), поэтому советую закладывать больше времени, как экскурсоводам, так и туристам, и не строить планов на ранний вечер. Плюс была некоторая заминка, когда водители пытались разобраться, кто с кем едет, поэтому до границы добрались позже запланированного. Но задержка стоила того. Гидом была Линда - отличный экскурсовод, который любит свое дело и свою страну, очень вежливая и интересная рассказчица. Водитель Гудиса тоже очень понравился - лучший водитель, с которым мне довелось ездить. Спасибо большое организаторам.
16 сентября 2020
Однозначно рекомендую! Содержательная, насыщенная и безумно красивая! Программа составлена очень грамотно! Гид Адам очень позитивный, с юмором! Экскурсия прошла очень легко и оставила самые яркие впечатления! Спасибо!
13 сентября 2020
Все прошло прекрасно, действительно познакомились с Абхазией за один день! Гид Адам прекрасный; глубоко знает историю, его предки тоже Абхазы, и от коренного жителя информация воспринимается совсем по-другому ) Но! Водитель - это просто ужас. При всем уважении, такое ощущение, что педаль тормоза просто отсутствовала. Серпантин, лежачие полицейские- не важно. Да, мы довольно рано вернулись, все быстро успели, но поверьте безопасность гораздо важнее сохранённых минут... По дороге обратно попросили сделать музыку потише, так как в самом конце стоят огромные колонки и уставшему тебе все это бьёт по ушам в 2 раза сильнее 🥴
3 сентября 2020
Выбрал эту экскурсию, потому что это самый удобный способ осмотреть Абхазию, будучи в Сочи или Адлере. Подъем в пять утра, ожидание автобуса, час на прохождение границы — и ты в Абхазии! Сергей хорошо себя показал как гид: рассказывал об истории страны, отвечал на вопросы и шутил. Экскурсия не выглядит формально и скучно за счёт подачи. Единственное, что не очень понравилось — это распределение времени на объекты. На купание в чистейшем море Пицунды даётся 40 минут: переоделся, проплыл туда-сюда и уже пора в автобус. При этом, на последний объект пути — Новоафонский монастырь — отводится полтора часа, которых слишком много для той локации. Полчаса из них я просто сидел, ожидая сбора обратно. В целом, я рекомендую экскурсию, если хотите быстро посмотреть страну и посетить основные объекты. Но если есть возможность ехать самостоятельно и самому распределять время, то лучше сделать так.

Сергей проводит ещё 2 экскурсии

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