Сергей проводит ещё 4 экскурсии

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Путешествие в долину Шахе на родину русского чая и к монастырю «Крестова пустынь»

Сергей
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Сергей – ваш гид
Именно в маленьком посёлке Солох-Аул более 100 лет назад зародился русский чай.

Как необычная культура приживалась на сочинских землях и благодаря кому мы пьём сегодня краснодарский байховый — вы узнаете историю местного чая, полюбуетесь видом на ущелье реки Шахе и заедете в монастырь «Крестова Пустынь».

А если захотите, устроим чаепитие на горном склоне!
5700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Чайные истории Солох-Аула
Чайные истории Солох-Аула

Что вас ожидает

«Отец» самого северного чая в мире
Первым делом мы отправимся в усадьбу Иуды Антоновича Кошмана — простого украинского крестьянина, однажды решившего разводить в России чай. В 1900 году он приехал в Солох-Аул — я расскажу, как мечта Кошмана претворилась в жизнь, с какими сложностями столкнулся основатель чайных плантаций и что особенного в сочинском чае, разные сорта которого вы, конечно, сможете попробовать.

Чайные плантации и природа долины Шахе
Вы прогуляетесь вдоль чайных кустов и узнаете о тонкостях выращивания и сбора этой культуры. А после — отправитесь к водопадам на реке Шахе и насладитесь видом на живописное ущелье. Посетите небольшое форелевое хозяйство и купальни действующего мужского монастыря «Крестова Пустынь», историю которого я обязательно расскажу.

А по дороге…
Мы посетим Чайные домики, которые специально строились к Олимпиаде-80 для иностранных гостей и полюбуемся видами поселка Дагомыс со смотровой площадки по соседству. Если вам нравится фраза «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого автомобиля!» можно заглянуть в музей ретро-автомобилей. На обратном пути заедем на Озера любви — Дагомысские корыта, где по желанию даже можно попариться в бане.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются: входной билет в усадьбу Кошмана – около 50 руб./чел., дегустация чая в усадьбе – около 250 руб./чел.
  • С собой необходимо иметь паспорт и медицинскую страховку. Посещение монастыря предполагает одежду с закрытыми плечами и коленями.
Чайные истории Солох-Аула
Чайные истории Солох-Аула
Чайные истории Солох-Аула
Чайные истории Солох-Аула
Чайные истории Солох-Аула
Чайные истории Солох-Аула
Чайные истории Солох-Аула
Чайные истории Солох-Аула
Чайные истории Солох-Аула
Чайные истории Солох-Аула
Чайные истории Солох-Аула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Работаю учителем географии более 10 лет, более 7 лет живу в Сочи и уже четвертый год провожу экскурсии. На моих прогулках вы узнаете не только об экскурсионных объектах, но и о том, чем живет современный Сочи: о ценах, недвижимости, об интересных местах города и его необычных заведениях. А бесплатным бонусом к экскурсиям станет фотосессия на зеркальный фотоаппарат.
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Сергей проводит ещё 4 экскурсии

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Легенды урочища ДжегошЛегенды урочища ДжегошЛегенды урочища Джегош
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1 отзыв
Чайные плантации, красивые водопады и адыгское гостеприимство
В долине красивой и коварной горной реки Шахе вы узнаете об исторических событиях, связанных с этим местом. На тропе языческого бога Ахына обратимся к мифологическому этапу жизни нашего региона. Возле урочища Джегош — каскада из 33 дивных водопадов — вы услышите древние легенды и предания. На чайной плантации продегустируете самый северный чай в России с вареньем из шишек. А местные жители адыги, к которым мы заедем в гости, угостят вас традиционным сыром, вином и медом и расскажут о том, как устроен их быт и что составляет основу адыгской культуры.

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