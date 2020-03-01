Сергей проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

«Отец» самого северного чая в мире

Первым делом мы отправимся в усадьбу Иуды Антоновича Кошмана — простого украинского крестьянина, однажды решившего разводить в России чай. В 1900 году он приехал в Солох-Аул — я расскажу, как мечта Кошмана претворилась в жизнь, с какими сложностями столкнулся основатель чайных плантаций и что особенного в сочинском чае, разные сорта которого вы, конечно, сможете попробовать.

Чайные плантации и природа долины Шахе

Вы прогуляетесь вдоль чайных кустов и узнаете о тонкостях выращивания и сбора этой культуры. А после — отправитесь к водопадам на реке Шахе и насладитесь видом на живописное ущелье. Посетите небольшое форелевое хозяйство и купальни действующего мужского монастыря «Крестова Пустынь», историю которого я обязательно расскажу.

А по дороге…

Мы посетим Чайные домики, которые специально строились к Олимпиаде-80 для иностранных гостей и полюбуемся видами поселка Дагомыс со смотровой площадки по соседству. Если вам нравится фраза «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого автомобиля!» можно заглянуть в музей ретро-автомобилей. На обратном пути заедем на Озера любви — Дагомысские корыта, где по желанию даже можно попариться в бане.