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Через Гагру на озеро Рица — бирюзовая вода и горные вершины

4.9
15 отзывов
Максим П.
Максим П. – Гид из Сочи
Красивейшая природа, советское наследие, побережье Черного моря 🌊 — все это Абхазия.

Или «страна души» — так называют свою родину местные жители.

Возможно, это место станет страной и вашей души.

Давайте проверим? Наш маршрут пройдет по основным достопримечательностям — главному советскому курорту Гагры и зелено-голубому озеру Рица.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 💧Водопады
  • ☀️Однодневная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Через Гагру на озеро Рица — бирюзовая вода и горные вершины
Через Гагру на озеро Рица — бирюзовая вода и горные вершины

Что вы увидите

  • Ресторан Гагрипш
  • Колоннада
  • Озеро Рица
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Молочный водопад
  • Дача И. Сталина (по желанию)
Погружении в советскую эпоху в ГаграхЯ помогу открыть многовековую летопись Абхазии, историю 📖 борьбы страны за независимость и становления Гагры как популярного курорта. Здесь вы легко погрузитесь в советскую эпоху — большинство зданий не реставрировались и не менялись с XX века, и при взгляде на некоторые санатории вам может показаться, что время остановилось. Незабываемые фотографии 📸 на озере Рица Дорога проходит по ущелью и вы осмотрите все то, чем славится абхазская природа — окутанные легендами горы ⛰️, шумные водопады, бурную растительность и крутые скалы Юпшарского каньона. Пообедаем в национальной апацхе на берегу Рицы. Побываем на смотровой площадке, где вы сможете сделать незабываемые фотографии озера с высоты птичьего полета. По вашему желанию можно посетить дачу И. Сталина. Организационные детали:• Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
  • По вашему желанию возможны остановки и отклонения от маршрута.
  • При себе иметь оригиналы паспортов, детям до 14 лет — свидетельство о рождении. Если дети до 18 лет едут без сопровождения родителей, необходимо нотариально оформленное согласие родителей на въезд в Абхазию;
  • Иностранным гражданам необходимо заблаговременно оформить разрешение на сайте МИД Абхазии.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Заезд по вашему адресу.
Что не входит
  • Обед
  • Въезд на территорию Рицинского нацпарка (350 руб/чел)
  • Дача И. Сталина — посещение + экскурсия (150 руб/чел)
  • Трансфер из Центрального Сочи (1000 р. — общая сумма в обе стороны) и Красной Поляны (1500 р. — общая сумма в обе стороны) (по желанию).
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Через Гагру на озеро Рица — бирюзовая вода и горные вершины
Через Гагру на озеро Рица — бирюзовая вода и горные вершины
Через Гагру на озеро Рица — бирюзовая вода и горные вершины
Через Гагру на озеро Рица — бирюзовая вода и горные вершины
Через Гагру на озеро Рица — бирюзовая вода и горные вершины

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Максим П.
Максим П.
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15 отзывов оставили туристы

Максим П. проводит ещё 2 экскурсии

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