Этнографический туризм в Сочи

Экскурсия начинается в ауле Большой Кичмай, где уже тысячи и тысячи лет проживает один из коренных народов Черноморского побережья Кавказа адыги — шапсуги. Экскурсионный маршрут «Долина легенд и водопадов» стал самым популярным в Большом Сочи. Он включает в себя посещение ручья Джегош (33 водопада), чайной плантации, «Шапсугского подворья», знакомство с народными промыслами и «Кавказское застолье».

Переступая порог «Шапсугского подворья», вы перестаете быть клиентом, туристом, экскурсантом, а становитесь самым дорогим гостем, ведь гостеприимство — особый, один из самых важных разделов адыгского этикета. Реликтовый лес и каскад водопадов ручья Джегош завораживают своей красотой.

Легенды древних ашугов добавляют таинственности и величия природному объекту. Обычаи горского гостеприимства не заканчиваются духовной пищей и национальными яствами. Лучшие солисты ведущих танцевальных коллективов, приглашают на концертное шоу-программу «Кавказское застолье».

Важная информация

На экскурсии необходимо иметь удобную обувь и спортивную одежду. В летнее время года купальный костюм.