Долина легенд и водопадов

На рубеже XX-XXI веков во всем мире всё более популярным становится этнотуризм - знакомство с...

На рубеже XX-XXI веков во всем мире всё более популярным становится этнотуризм — знакомство с национальными особенностями древних традиционных культур, которые вопреки обезличивающему нашествию цивилизации свято хранятся их исконными носителями.
Долина легенд и водопадов
Долина легенд и водопадов
Долина легенд и водопадов
Долина легенд и водопадов
Долина легенд и водопадов
Долина легенд и водопадов
Долина легенд и водопадов
Долина легенд и водопадов
Долина легенд и водопадов
Долина легенд и водопадов
Долина легенд и водопадов
Долина легенд и водопадов
Долина легенд и водопадов
Долина легенд и водопадов

Что вы увидите 🤩

  • 33 водопада
  • аул Большой Кичмай
  • чайная плантация
  • «Шапсугское подворье»
  • шоу-программа «Кавказское застолье»
Этнографический туризм в Сочи
Экскурсия начинается в ауле Большой Кичмай, где уже тысячи и тысячи лет проживает один из коренных народов Черноморского побережья Кавказа адыги — шапсуги. Экскурсионный маршрут «Долина легенд и водопадов» стал самым популярным в Большом Сочи. Он включает в себя посещение ручья Джегош (33 водопада), чайной плантации, «Шапсугского подворья», знакомство с народными промыслами и «Кавказское застолье».
Переступая порог «Шапсугского подворья», вы перестаете быть клиентом, туристом, экскурсантом, а становитесь самым дорогим гостем, ведь гостеприимство — особый, один из самых важных разделов адыгского этикета. Реликтовый лес и каскад водопадов ручья Джегош завораживают своей красотой.
Легенды древних ашугов добавляют таинственности и величия природному объекту. Обычаи горского гостеприимства не заканчиваются духовной пищей и национальными яствами. Лучшие солисты ведущих танцевальных коллективов, приглашают на концертное шоу-программу «Кавказское застолье».
Важная информация
На экскурсии необходимо иметь удобную обувь и спортивную одежду. В летнее время года купальный костюм.
 Что входит
  • транспортно-экскурсионное обслуживание
 Что не входит
  • дополнительные расходы — 750 руб. /чел: переправа по реке Шахе, экологический сбор Национального парка, шоу-программа
  • обед.
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: ваш отель
Время проведения: По средам и субботам в 10:00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Татьяна Я.
Татьяна Я.
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