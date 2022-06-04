Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

В ущелье реки Шахе вам встретятся могучие водопады, тихие речные пороги и загадочные лиановые заросли. Мы увидим древнейшее в России тюльпановое дерево и попросим у него о самом желанном. А заодно познакомимся с обаятельными страусами, насладимся раскинувшимися по горному хребту чайными плантациями и узнаем о древней и красивой истории этих мест.

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Что вас ожидает

Водопады и пороги

Из города на машине мы отправимся на территорию Сочинского национального парка. Вас ждет прогулка по тенистому ущелью Джегош в долине горной реки Шахе. Маршрут оборудован удобными деревянными лестницами, установленными вдоль единого каскада водопадов, перетекающих друг в друга. Самый крупный из них достигает 12 метров в высоту, а самый маленький — всего 1,5 метра. Здесь можно отключиться от привычного городского шума и насладиться единением с природой — помочить ноги в горном ручье и прикоснуться к деревьям-великанам. Растения вокруг увиты лианами, свисающими до земли, как будто вы оказались в сказочном лесу, где возможно все.

Целебное дерево

По ходу экскурсии я буду рассказывать об истории города и его жизни. Вы узнаете старинную легенду о возникновении водопадов и познакомитесь с еще одним местным чудом — самым большим в России тюльпановым деревом. Считается, что оно исполняет сокровенные желания и исцеляет недуги. Но не стоит забывать и о приятных мирских радостях: по дороге мы заглянем на небольшую страусиную ферму, узнаем о секретах копчения сыра и увидим, где выращивают и собирают местный чай.

Организационные детали