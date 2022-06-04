Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Долина реки Шахе: 33 водопада + тюльпановое дерево

Погулять по сказочному горному ущелью и загадать сокровенное желание

В ущелье реки Шахе вам встретятся могучие водопады, тихие речные пороги и загадочные лиановые заросли. Мы увидим древнейшее в России тюльпановое дерево и попросим у него о самом желанном.

А заодно познакомимся с обаятельными страусами, насладимся раскинувшимися по горному хребту чайными плантациями и узнаем о древней и красивой истории этих мест.
Долина реки Шахе: 33 водопада + тюльпановое дерево
Долина реки Шахе: 33 водопада + тюльпановое дерево
Долина реки Шахе: 33 водопада + тюльпановое дерево
Долина реки Шахе: 33 водопада + тюльпановое дерево
Долина реки Шахе: 33 водопада + тюльпановое дерево
Долина реки Шахе: 33 водопада + тюльпановое дерево
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Что вас ожидает

Водопады и пороги

Из города на машине мы отправимся на территорию Сочинского национального парка. Вас ждет прогулка по тенистому ущелью Джегош в долине горной реки Шахе. Маршрут оборудован удобными деревянными лестницами, установленными вдоль единого каскада водопадов, перетекающих друг в друга. Самый крупный из них достигает 12 метров в высоту, а самый маленький — всего 1,5 метра. Здесь можно отключиться от привычного городского шума и насладиться единением с природой — помочить ноги в горном ручье и прикоснуться к деревьям-великанам. Растения вокруг увиты лианами, свисающими до земли, как будто вы оказались в сказочном лесу, где возможно все.

Целебное дерево

По ходу экскурсии я буду рассказывать об истории города и его жизни. Вы узнаете старинную легенду о возникновении водопадов и познакомитесь с еще одним местным чудом — самым большим в России тюльпановым деревом. Считается, что оно исполняет сокровенные желания и исцеляет недуги. Но не стоит забывать и о приятных мирских радостях: по дороге мы заглянем на небольшую страусиную ферму, узнаем о секретах копчения сыра и увидим, где выращивают и собирают местный чай.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я на своей машине
  • Дополнительные расходы: вход на водопады (200 руб.), вход на страусиную ферму (200 руб.)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вокзала в Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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