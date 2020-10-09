8 отзывов оставили туристы

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Джип-тур на Хмелевские озера

В меру экстремальный, безопасный и захватывающий маршрут по лесной дороге к необычным водоемам Сочи

4.9
8 отзывов
Alexandr
Alexandr – Гид из Сочи
Главная ценность поездки — бесконечно прекрасные панорамы Западного Кавказа, которые вы откроете по пути к водоемам: 100 км обзора от горы ⛰️ Фишт до Бзыбского хребта в Абхазии.

Я познакомлю вас с редкими видами местной флоры и покажу лучшие обзорные точки.

А у озер вы узнаете об ученом, в честь которого их назвали, выясните, в чем их особенность, и сможете сделать экзотические снимки.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏞Парки
  • 🛣Джиппинг
  • 🐼Животный мир
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 13 000 ₽ за экскурсию

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Джип-тур на Хмелевские озера
Джип-тур на Хмелевские озера

Что вас ожидает

Красоты сочинских окрестностей
Вы минуете Красную Поляну, а чуть позже остановитесь на смотровой площадке с прекрасным видом на поселок. Проедете по красивой дороге через буковый лес 🌳, осмотрите субальпийские луга и узнаете о редком растении, ради которого сюда приезжают любители экзотики: рододендроне кавказском — эндемике, произрастающем на высокогорьях Большого и Малого Кавказа. А главное, откроете локации с завораживающими панорамами на горы ⛰️ Ачишхо, Фишт, Пшеха-Су, Оштен, Чугуш, пик Пришвина, Ассару, Псеашхо, Агепсту, Каменный Столб, Аибгу.

Живописные Хмелевские озера
Доехав до финальной точки путешествия, на высоте 1850 м вы обнаружите вовсе не такие озера, какими вы, вероятно, привыкли видеть схожие водоемы. Я объясню, чем уникальны они и окружающая их природа. Здесь у вас будет время, чтобы насладиться лесами, цветущими полями с разнотравьем и сделать необычные впечатляющие снимки. А дополнительно, при желании, вы сможете пройти по очень интересному маршруту по территории заповедника — к хребту Ачишхо, до озера Зеркального и остаткам метеостанции, о которой я вам также расскажу.

Кому подходит экскурсия

Людям любого возраста, которые могут несколько часов побыть без связи и цивилизации, спокойно переносящие небольшие перепады высоты.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Отдельно оплачиваются билеты 🎫 в Сочинский национальный парк, на территории которого находятся озера — 100 рублей/человека
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Джип-тур на Хмелевские озера
Джип-тур на Хмелевские озера
Джип-тур на Хмелевские озера
Джип-тур на Хмелевские озера
Джип-тур на Хмелевские озера
Джип-тур на Хмелевские озера
Джип-тур на Хмелевские озера
Джип-тур на Хмелевские озера
Джип-тур на Хмелевские озера
Джип-тур на Хмелевские озера
Джип-тур на Хмелевские озера
Джип-тур на Хмелевские озера
Джип-тур на Хмелевские озера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Alexandr
Alexandr
Приехал в Сочи сразу после Олимпиады и влюбился в это место — не остаться здесь было невозможно! Мой девиз по жизни «притворись местным и путешествуй!». Со мной вы погрузитесь в сердце региона, увидите лучшее, изучите самое интересное и попробуете все самое вкусное. Море впечатлений и океан эмоций обеспечены! Жду вас круглый год.
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8 отзывов оставили туристы

9 октября 2020
Были на экскурсии с Сергеем- все очень понравилось! Машина комфортная! Сергей рассказал интересные факты города и местных жителей! На вершине очень красиво!
5 октября 2020
Отличная поездка! По сложной дороге в комфортной машине с опытным водителем. Красивые виды, удивительная природа. Озёра необычные. Рекомендую!
28 августа 2020
Прекрасное путешествие! Сергей отличный водитель, ответственный умный гид, джип шикарный.
24 августа 2020
Огромное спасибо, нам все очень понравилось! Нам посчастливилось пообщаться сразу с двумя гидами Дмитрием и Александром, и оба из них оказались замечательными людьми и профессионалами своего дела! Они интересно и полно отвечали на все вопросы, так, что даже не хотелось прекращать экскурсию. Также хотелось бы отметить хорошее качество машин, что немаловажно. Дорога была, на наш взгляд, тяжелой, но благодаря качественным машинам и профессиональным водителям, было спокойно и безопасно :) Сам тур наполнен очень красивыми пейзажами (зарядите камеры). И наденьте спортивную обувь, для того чтобы дойти до этих прекрасных мест. Рекомендую именно эту экскурсию из всех похожих, так как в конце вас будет ждать невероятный сюрприз, приготовленный гидами :) Дмитрий и Александр, спасибо вам большое за этот насыщенный прекрасный день! Мы будем рекомендовать вас нашим знакомым :)
Светлана
12 августа 2020
Хочу отметить роскошную, мощную, красивую машину! Такая машина возьмет любые препятствия и проедет по любой дороге, а дорога непростая, но мы понимали что раз едем на джипе, то будет трясти и будет весело! Понравились пешеходная прогулка по старой дороге на Красную поляну. На нее водят только во время индивидуальных экскурсий. Горы и р. Мзымта в этом месте просто волшебные! Из трех Хмелёвских озер посмотрели только Большое озеро. Горы со смотровой площадки смотрятся красиво, но они расположены очень далеко. Я думала, что горы будут ближе.
8 августа 2020
Ездили на экскурсию с детьми. Гид очень много и интересно рассказывал обо всем вокруг. Что ни спроси, ответ был развёрнутый и интересный. Места действительно очень красивые. Деревушка Красная поляна похожа на европейскую, уютные улочки, красивые домики. Дорога до озёр - круто вверх. Гид опытный водителя, поэтому было не страшно. На верху очень красиво, с вершин виды, аж дух захватывает. Муж мой запустил квадрокоптер, тот взлетел и потерялся в вершина гор и разности высоты. Батарея быстро села и он где то приземлился в лесу, точнее упал. Наш гид, как опытный следопыт часа 2 вести с мужем бегал по кустам и его искал. Ура, дорогостоящаяя вертушка была найдена. Ураа! Спасибо бооольшуше нашему гиду Сергею!!!
31 июля 2020
Мы взяли экскурсию на Хмелевские озера. Наш гид приехал на хорошо оборудованной, чистой снаружи и внутри машине Nissan Patrol. Александр предложил нам расширить маршрут пешим восхождением на высоту 2050 метров к Зеркальному озеру. На машине мы добрались до высоты 1850 метров. Джип отлично справлялся с каменистой дорогой и ее крутыми подъемами. Пешая тропа проходила по буковому лесу. На маршруте были смотровые площадки с замечательными видами, лужайки с красиво цветущим разнотравьем. По пути Александр рассказал много интересных, неизвестных нам ранее фактов о природе края, культуре, истории и других пеших маршрутах. Мы поднялись до бывшего места расположения метеостанции. Виды, открывшиеся с высоты 2050 метров, захватывали дух. Время прохождения пешего маршрута составило примерно 4 часа для неподготовленной группы, маршрут был умеренной сложности. Настоятельно рекомендуем пройти его вместе с Александром.
6 июля 2020
На Хмелевские озера мы собрались, чтобы еще раз увидеть горы и озера не в том привычном понимании этого явления природы. Если Вы хотите здесь увидеть бескрайнюю синюю гладь воды, здесь её нет, но от этого красота этого места не становится не становится хуже. На индивидуальную экскурсию мы поехали с Александром и ни минуту не пожалели. Машина - огонь. С такой не страшно не только в горы, но можно и речку в брод переплыть. Несмотря на это, Александр водит очень аккуратно. С нами был ребёнок, который плохо переносит дорогу, но и он съездил туда и обратно "без приключений". Да и возвращались мы по горной дороге после дождя, но преодолели её легко и спокойно. Рассказчик Александр отличный, да и в разных темах ориентируется, так что мы узнали ещё плюсом про курорт Гагры и его появление, также нам рассказали что еще стоит здесь посетить. Вся экскурсия прошла без суеты, спешки. Мы сделали отличные снимки и получили максимум удовольствия.

Alexandr проводит ещё 2 экскурсии

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