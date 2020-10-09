8 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Красоты сочинских окрестностей

Вы минуете Красную Поляну, а чуть позже остановитесь на смотровой площадке с прекрасным видом на поселок. Проедете по красивой дороге через буковый лес 🌳, осмотрите субальпийские луга и узнаете о редком растении, ради которого сюда приезжают любители экзотики: рододендроне кавказском — эндемике, произрастающем на высокогорьях Большого и Малого Кавказа. А главное, откроете локации с завораживающими панорамами на горы ⛰️ Ачишхо, Фишт, Пшеха-Су, Оштен, Чугуш, пик Пришвина, Ассару, Псеашхо, Агепсту, Каменный Столб, Аибгу.

Живописные Хмелевские озера

Доехав до финальной точки путешествия, на высоте 1850 м вы обнаружите вовсе не такие озера, какими вы, вероятно, привыкли видеть схожие водоемы. Я объясню, чем уникальны они и окружающая их природа. Здесь у вас будет время, чтобы насладиться лесами, цветущими полями с разнотравьем и сделать необычные впечатляющие снимки. А дополнительно, при желании, вы сможете пройти по очень интересному маршруту по территории заповедника — к хребту Ачишхо, до озера Зеркального и остаткам метеостанции, о которой я вам также расскажу.

Кому подходит экскурсия

Людям любого возраста, которые могут несколько часов побыть без связи и цивилизации, спокойно переносящие небольшие перепады высоты.

Организационные детали