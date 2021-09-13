Трекинг к Дзитакским озерам

Очень красивы и доступны Дзитакские озера. Их обнаружено восемь.



Долина Дзитаку перевального типа, то есть Главный Водораздельный хребет проходит здесь по дну долины. Самое значительное озеро — Большое — площадью 20.000 м2 и максимальной глубиной до 10 м. Феномен другого озера, Двуликого, в том, что сток из него осуществляется как на северный склон, так и на южный, то есть в бассейны рек Уруштена и Лауры. Это очень редкое явление. И наконец, третье озеро. Оно носит название Малое. Появился водоем благодаря, спадающим с гор лавинам. Именно они выбили большущую яму глубиной больше шестнадцати метров. В этой лавинной яме и расположено одно из Дзитакских озер – озеро Малое.