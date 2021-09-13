Преимущества этого путешествия:
Встреча группы на железнодорожной станции «Роза Хутор» в 10:00.
Подъем на канатной дороге к началу маршрута.
Трекинг к Дзитакским озерам с Пихтовой поляны через перевал Медвежьи ворота и перевал Псеашхо.
Ночевка на берегу озера.
Ранний подъем.
Радиальный выход к Лагерю Холодный.
Здесь открывается вид на г. Мраморную, ледник Холодный.
Вы увидите памятник защитникам города Сочи во время ВОВ.
Побываете на леднике Холодном.
Возвращение на Пихтовую поляну по пути подъема.
Спуск с хребта в поселок Эсто-Садок на канатной дороге.
Окончание программы после 18:00
Тур предусматривает ночевки в туристических палатках.
Стоимость тура на человека, в зависимости от группы:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.