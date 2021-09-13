Дзитакские озера

Очень красивы и доступны Дзитакские озера. Их обнаружено восемь

4.7
3 отзыва
Очень красивы и доступны Дзитакские озера. Их обнаружено восемь.

Долина Дзитаку перевального типа, то есть Главный Водораздельный хребет проходит здесь по дну долины. Самое значительное озеро — Большое — площадью 20.000 м2 и максимальной глубиной до 10 м. Феномен другого озера, Двуликого, в том, что сток из него осуществляется как на северный склон, так и на южный, то есть в бассейны рек Уруштена и Лауры. Это очень редкое явление. И наконец, третье озеро. Оно носит название Малое. Появился водоем благодаря, спадающим с гор лавинам. Именно они выбили большущую яму глубиной больше шестнадцати метров. В этой лавинной яме и расположено одно из Дзитакских озер – озеро Малое.
Дзитакские озера
Дзитакские озера
Дзитакские озера
Дзитакские озера
Дзитакские озера
Дзитакские озера
Дзитакские озера
Дзитакские озера
Дзитакские озера
Дзитакские озера
Дзитакские озера
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • тур выходного дня – всего за три дня окунемся в красоту и умиротворение природы;
  • переночуем в палатках на берегу живописного озера;
  • пройдем перевала к леднику Холодный, наслаждаясь прекрасной панорамой.

Программа тура по дням

1 день

Трекинг к Дзитакским озерам

Встреча группы на железнодорожной станции «Роза Хутор» в 10:00.

Подъем на канатной дороге к началу маршрута.

Трекинг к Дзитакским озерам с Пихтовой поляны через перевал Медвежьи ворота и перевал Псеашхо.

Ночевка на берегу озера.

2 день

Радиальный выход к Лагерю Холодный

Ранний подъем.

Радиальный выход к Лагерю Холодный.

Здесь открывается вид на г. Мраморную, ледник Холодный.

Вы увидите памятник защитникам города Сочи во время ВОВ.

Побываете на леднике Холодном.

3 день

Возвращение на Пихтовую поляну

Возвращение на Пихтовую поляну по пути подъема.

Спуск с хребта в поселок Эсто-Садок на канатной дороге.

Окончание программы после 18:00

Проживание

Тур предусматривает ночевки в туристических палатках.

Стоимость тура на человека, в зависимости от группы:

  • от 4 человек – 9 500 руб. (сборная группа по фиксированному расписанию);
  • от 1 до 3 человек – 28 500 руб. (индивидуальный тур в удобные для Вас даты);
  • от 1 до 2 человек – 19 000 руб. (специальный тариф) для индивидуальных туристов проходящих маршрут за 2 дня.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание на маршруте (1 день: обед и ужин, 2 день: завтрак, обед и ужин, 3 день: завтрак и обед)
  • Прокат группового снаряжения
  • Пребывание в заповеднике, национальном парке и пограничной зоне
  • Услуги гида-проводника
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до места сбора и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы вне программы
  • Экологические сборы и т. д
Место начала и завершения?
Ж/Д станция «Роза Хутор»
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая куртка;
  • лыжная шапочка;
  • непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
  • спортивный костюм;
  • спальник;
  • пенополиуретановый коврик;
  • трекинговая обувь;
  • сменная обувь для лагеря (кроссовки);
  • рюкзак 80 – 100л;
  • сидушка;
  • накидка от дождя на себя и на рюкзак;
  • защита от солнца: панама, крем, очки;
  • рабочие перчатки; кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
  • термос или фляга для воды;
  • фонарь налобный (батарейки запасные);
  • аптечка индивидуальная.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Групповое снаряжение
  • палатки;
  • основные верёвки;
  • средства связи;
  • газовые баллоны;
  • горелки;
  • мед. аптечка;
  • посуда для приготовления пищи, и т. д.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
13 сен 2021
Выбрали тур выходного дня на Дзитаткские озера и не пожалели. Координация тура с самого начала от заключения договора до передачи нас гиду была на высшем уровне. Гид Сергей - доброжелательный, общительный, просто кладезь информации и местах, которые мы посетили. Виды шикарные. Единственное, что хотелось бы изменить это питание. Думаю, что даже при таком небольшом бюджете некоторые продукты можно заменить на более съедобные. В остальном всё прекрасно)
О
23 июля 2021
Отличный тур
М
14 июня 2022
Благодарим турагентство за организацию нашего отдыха и внимательное отношение к клиентам!
В компании работают замечательные люди и профи своего дела!

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