3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Наброски из советской истории Сочи

На автоэкскурсии я расскажу, почему московская элита поначалу неохотно смотрела в сторону одного из самых перспективных курортов России. Познакомлю с архитектурой сталинского ампира и объясню, что сегодня происходит в этих зданиях. Поясню, к каким проектам имела отношение В. И. Мухина, автор культовой скульптуры «Рабочий и колхозница». Покажу место, где был подписан акт о капитуляции армии А. Деникина. Кроме того, вы узнаете, на каких улицах был аэродром во время войны и где в центральном Сочи долгое время находился аэропорт.

О Сталине, фильмах и литературе

Обойти вниманием вождя не получится — здесь много связано с одной из ключевых фигур 20 столетия. Вы посетите правительственную дачу Сталина в Зеленой Роще, где рассмотрите предметы быта и интерьера, узнаете, как Сталин лечился после инсульта в Сочи и что ему помогло. А также навестите дачу его любимой певицы. Узнаете, на какой улице создавалось всемирно известное произведение «Как закалялась сталь». Где Маяковский впервые прочитал «Стихи о советском паспорте». Какие советские фильмы и эпизоды снимали в Сочи и кто здесь нашел золотой самородок весом в 234 грамма!

Секреты Сочи

Вы узнаете, где можно поискать клад, потерянный с советских времен, переночевать с приведениями, посетить места, в которых произошли громкие трагедии, и познакомиться с азами шулерства. Услышите, с кем спорит местная администрация о возвращении первого сочинского санатория и придания ему исторической значимости. А также заберетесь на башню Ахун, построенную всего за 101 день, с которой вам откроется лучший обзорный вид на город. Я очень советую вам заказывать экскурсию в начале вашего отдыха, так как во время путешествия делюсь ценными советами и рекомендациями, как грамотно организовать отдых, что посетить, где продаются самые дешёвые сувениры с традиционными продуктами и т.д.