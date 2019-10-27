3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Взглянуть на один из важнейших периодов в истории города и узнать факты, о которых вы не подозревали

Сергей
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Сергей – ваш гид
В программе сочетается сразу несколько экскурсий: обзорная по городу, поездка на гору Ахун, посещение дачи Сталина и курорта Мацеста.

И все они объединены общей концепцией — рассказать о судьбоносном периоде расцвета Сочи и открыть неожиданные факты о связанных с ним личностях и событиях мирового масштаба.
4500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи

Что вас ожидает

Наброски из советской истории Сочи
На автоэкскурсии я расскажу, почему московская элита поначалу неохотно смотрела в сторону одного из самых перспективных курортов России. Познакомлю с архитектурой сталинского ампира и объясню, что сегодня происходит в этих зданиях. Поясню, к каким проектам имела отношение В. И. Мухина, автор культовой скульптуры «Рабочий и колхозница». Покажу место, где был подписан акт о капитуляции армии А. Деникина. Кроме того, вы узнаете, на каких улицах был аэродром во время войны и где в центральном Сочи долгое время находился аэропорт.

О Сталине, фильмах и литературе
Обойти вниманием вождя не получится — здесь много связано с одной из ключевых фигур 20 столетия. Вы посетите правительственную дачу Сталина в Зеленой Роще, где рассмотрите предметы быта и интерьера, узнаете, как Сталин лечился после инсульта в Сочи и что ему помогло. А также навестите дачу его любимой певицы. Узнаете, на какой улице создавалось всемирно известное произведение «Как закалялась сталь». Где Маяковский впервые прочитал «Стихи о советском паспорте». Какие советские фильмы и эпизоды снимали в Сочи и кто здесь нашел золотой самородок весом в 234 грамма!

Секреты Сочи
Вы узнаете, где можно поискать клад, потерянный с советских времен, переночевать с приведениями, посетить места, в которых произошли громкие трагедии, и познакомиться с азами шулерства. Услышите, с кем спорит местная администрация о возвращении первого сочинского санатория и придания ему исторической значимости. А также заберетесь на башню Ахун, построенную всего за 101 день, с которой вам откроется лучший обзорный вид на город. Я очень советую вам заказывать экскурсию в начале вашего отдыха, так как во время путешествия делюсь ценными советами и рекомендациями, как грамотно организовать отдых, что посетить, где продаются самые дешёвые сувениры с традиционными продуктами и т.д.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в центральном районе Сочи, возможна с места вашего размещения.
  • Дополнительные расходы: входные билеты в музеи (150-200 руб.), посещение опциональное.
  • Экскурсия проводится на комфортном новом авто вместимостью 4 человека. Для больших групп также есть решение — уточняйте при бронировании.
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи
Экскурсия в прошлое: советский курорт Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Работаю учителем географии более 10 лет, более 7 лет живу в Сочи и уже четвертый год провожу экскурсии. На моих прогулках вы узнаете не только об экскурсионных объектах, но и о том, чем живет современный Сочи: о ценах, недвижимости, об интересных местах города и его необычных заведениях. А бесплатным бонусом к экскурсиям станет фотосессия на зеркальный фотоаппарат.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

27 октября 2019
Самый большой плюс индивидуальной экскурсии-это возможность диалога с экскурсоводом. Что-то переспросить, высказать свое мнение или вообще уйти от текущей темы и обсудить местную жизнь и локальные события. Спасибо Сергею за интересные подробности современного Сочи и исторический экскурс. Из других плюсов: комфортный автомобиль, гибкое планирование маршрута и нестандартные туристические маршруты. Спасибо, Сергей, за дух авантюризма)))
14 октября 2019
Это была потрясающе интересная поездка. Заброшенные здания дачи Квитко, ресторана на горе Ахун, санатория Орджоникидзе, в котором снимали "Старика Хоттабыча" - незабываемо! А еще Мацеста и конечно же дача Сталина. Кроме того, мы с гидом Сергеем объединили эту автомобильную экскурсию со второй его программой: "Путеводная нить старого Сочи", и он показал мне красивые виллы-дачи в самом Сочи и рассказал об их истории. Очень рекомендую обе экскурсии, мне невероятно понравилось, большое спасибо!
23 августа 2019
Интересно, познавательно. Для тех, кто любит историю

Сергей проводит ещё 4 экскурсии

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