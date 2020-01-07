3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Гагра и Новый Афон: погружение в историю

Узнать, как жили и развивались два культовых города Абхазии, и оценить живописные пейзажи региона

Максим
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Максим – ваш гид
В поездке вы откроете историю знаменитого советского курорта и познакомитесь с экзотической флорой Приморского парка.

А также узнаете об истоках сакрального значения Нового Афона, услышите легенды об апостоле Симоне Кананите и побываете на руинах древней крепости, где я расскажу о первой столице Абхазского царства.
От 7900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в Адлерском районе (кроме Красной поляны)
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Гагра и Новый Афон: погружение в историю
Гагра и Новый Афон: погружение в историю

Что вас ожидает

Гагра — первое знакомство с Абхазией
Путешествие начнется со знаменитого курортного города — вы прогуляетесь по исторической части Гагры, увидите знаменитую Коллонаду и рассмотрите богатую флору Приморского парка. А по пути я расскажу, как среди пышных пицундских лесов расцвел один из лучших советских курортов, кем был его основатель и что интересного здесь происходило при генуэзцах и турках. По желанию, вы также сможете посетить старейший ресторан Гагрипш, где готовят традиционные блюда национальной кухни.

Новый Афон — историческая и религиозная значимость
В сакральном для Абхазии городе вы посетите прославленный монастырь и грот Святого апостола Симона Кананита. Услышите легенды о его проповедях и узнаете, как возникла знаковая мужская обитель. Возле развалин Анакопийской крепости 8 века я познакомлю вас с историей древнего сооружения и расскажу о первой столице Абхазского царства. Также вы вдоволь нагуляетесь по красивым местам, заботливо облагороженным монахами на рубеже 19-20 вв., и увидите рукотворный водопад. А если будет желание — включим в программу посещение дачи Сталина и новоафонские пещеры.

Организационные детали

  • Трансфер от места вашего проживания на территории Адлерского района (кроме Красной Поляны) включен в стоимость экскурсии. Трансфер из других районов Большого Сочи оговаривается отдельно.
  • В стоимость не включены питание и туристические сборы — вход в пещеры 500 руб/чел, остальные объекты 100-200 руб/чел.
  • Желательно надеть удобную обувь и взять теплую одежду на случай посещения новоафонской пещеры (температура в пещере около 14°)
  • При себе иметь оригиналы паспортов, детям до 14 лет — свидетельство о рождении. Если дети до 18 лет едут без сопровождения родителей, необходимо нотариально оформленное согласие родителей на въезд в Абхазию.
Гагра и Новый Афон: погружение в историю
Гагра и Новый Афон: погружение в историю
Гагра и Новый Афон: погружение в историю
Гагра и Новый Афон: погружение в историю
Гагра и Новый Афон: погружение в историю
Гагра и Новый Афон: погружение в историю
Гагра и Новый Афон: погружение в историю
Гагра и Новый Афон: погружение в историю
Гагра и Новый Афон: погружение в историю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Адлерском районе (кроме Красной поляны).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Максим
Максим
Приветствую любителей путешествий и активного отдыха! Город Сочи имеет уникальное географическое расположение — единственное место в России с субтропическим климатом, величественными горами и, конечно же, морем. Олимпийские игры дали мощный стимул для развития Сочи как круглогодичного курорта. Предлагаю вместе со мной познакомиться с историей этих мест, прогуляться по самым живописным уголкам Сочи и, конечно же, Олимпийскому парку и Красной Поляне. Также провожу однодневные экскурсионные туры в Абхазию.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 января 2020
Все, отлично. Экскурсия прошла на одном дыхании. Все пожелания были учтены и выполнены в полном объеме. Максиму (экскурсовод, водитель, приятный собеседник:) большое спасибо. Путешествуйте с профессионалами.
Денис
11 октября 2019
Очень рады, что взяли именно индивидуальную экскурсию в Абхазию, и именно с Максимом. Во-первых, маршрут и программа подстраивались под нас (например, вместо крепости нам была интересна Новоафонская пещера - пожалуйста!). Во-вторых, на машине, в отличие от автобуса, не только комфортнее, но и можно подъехать туда, куда последний не заедет (например, к Новоафонскому монастырю - в противном случае туда пришлось бы идти долго пешком в гору или ехать в кузове грузовика). В-третьих, во время поездки до места и обратно с гидом можно поговорить о жизни в Абхазии, в Сочи, особенностях местной культуры и т.д. В итоге узнали массу нового, а помимо достопримечательностей ещё и искупались в море и пообедали в апацхе (кафе нац. абхазской кухни). За день получили полное впечатление о стране, и постараемся туда вернуться. В общем, супер!
21 сентября 2019
Максим - замечательный рассказчик, обладающий общирными знаниями обо всех достопримечательностях экскурсии. Отдельное спасибо за чуткое отношение к моей маме-инвалиду и готовность менять маршрут в соответствии с мамиными нуждами и самочувствием. Все очень понравилось. Однозначно рекомендую и точно ещё будем обращаться именно к Максиму))

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