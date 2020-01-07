3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Гагра — первое знакомство с Абхазией

Путешествие начнется со знаменитого курортного города — вы прогуляетесь по исторической части Гагры, увидите знаменитую Коллонаду и рассмотрите богатую флору Приморского парка. А по пути я расскажу, как среди пышных пицундских лесов расцвел один из лучших советских курортов, кем был его основатель и что интересного здесь происходило при генуэзцах и турках. По желанию, вы также сможете посетить старейший ресторан Гагрипш, где готовят традиционные блюда национальной кухни.

Новый Афон — историческая и религиозная значимость

В сакральном для Абхазии городе вы посетите прославленный монастырь и грот Святого апостола Симона Кананита. Услышите легенды о его проповедях и узнаете, как возникла знаковая мужская обитель. Возле развалин Анакопийской крепости 8 века я познакомлю вас с историей древнего сооружения и расскажу о первой столице Абхазского царства. Также вы вдоволь нагуляетесь по красивым местам, заботливо облагороженным монахами на рубеже 19-20 вв., и увидите рукотворный водопад. А если будет желание — включим в программу посещение дачи Сталина и новоафонские пещеры.