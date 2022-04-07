Гора Ахун и Агурское ущелье

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Рекомендуем взять с собой удобную одежду и обувь. Внимание! Сбор участников на данную экскурсию осуществляется только из Центрального и Хостинского районов г. Сочи. Если вы проживаете в других районах города, мы рекомендуем выбрать в форме бронирования ближайшую к вам точку сбора и подъехать к ней самостоятельно.
Гора Ахун и Агурское ущелье
Гора Ахун и Агурское ущелье
Гора Ахун и Агурское ущелье
Гора Ахун и Агурское ущелье
Гора Ахун и Агурское ущелье
Гора Ахун и Агурское ущелье
Гора Ахун и Агурское ущелье
Гора Ахун и Агурское ущелье
Гора Ахун и Агурское ущелье

Что вас ожидает 🤩

  • Гора Ахун
  • Ахунская башня
  • Агурское ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Наиболее известной смотровой площадкой Сочи считается башня, расположенная на горе Ахун. На первый взгляд кажется, что ей несколько сотен лет, хотя в действительности год постройки – 1936-й. Приехав однажды на свою Хостинскую дачу, Иосиф Сталин решил прогуляться на гору, увидел, насколько роскошные виды с нее открываются, и распорядился о постройке смотровой башни и дороги, ведущей к самой горе.

Отсюда действительно расстилается восхитительный ландшафт. На севере поднимаются Кавказские горы с заснеженными вершинами, на западе вы увидите во всей красе Сочи, а с востока – виды Адлера.

Пройдите по Агурскому ущелью, чтобы поддаться его мрачноватому очарованию. Вас ждут водопады, известняковые глыбы, обустроенная еще в 1911 году горная тропа. Туристы всегда отмечают, какого странного цвета вода в ущелье – словно здесь течет молоко. Восхитит вас и Нижний Агурский водопад, образующий под собой маленькое искрящееся брызгами озеро.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.

Программа

  • Сочи
  • Курортный проспект
  • Гора Ахун
  • Колесо обозрения
  • Агурское ущелье
  • Чертова купель
  • Дегустация вин

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты Дегустация вин
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Среда, Воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Среда, Воскресенье в 14:00

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