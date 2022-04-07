Наиболее известной смотровой площадкой Сочи считается башня, расположенная на горе Ахун. На первый взгляд кажется, что ей несколько сотен лет, хотя в действительности год постройки – 1936-й. Приехав однажды на свою Хостинскую дачу, Иосиф Сталин решил прогуляться на гору, увидел, насколько роскошные виды с нее открываются, и распорядился о постройке смотровой башни и дороги, ведущей к самой горе.

Отсюда действительно расстилается восхитительный ландшафт. На севере поднимаются Кавказские горы с заснеженными вершинами, на западе вы увидите во всей красе Сочи, а с востока – виды Адлера.

Пройдите по Агурскому ущелью, чтобы поддаться его мрачноватому очарованию. Вас ждут водопады, известняковые глыбы, обустроенная еще в 1911 году горная тропа. Туристы всегда отмечают, какого странного цвета вода в ущелье – словно здесь течет молоко. Восхитит вас и Нижний Агурский водопад, образующий под собой маленькое искрящееся брызгами озеро.

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