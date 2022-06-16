Сочи — город с открытки. Здесь открывается душа — снова чувствуешь себя свободным и вдохновленным, как в детстве. Устройте себе творческий вечер и запечатлейте красоту местной природы с помощью листа бумаги, гуаши и парочки кистей. Не волнуйтесь, под руководством нашего преподавателя это получится даже у новичка.

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Что вас ожидает

Отпустить все и получить удовольствие

Море, горы, цветущие улочки и горные реки. Вместо шаблонных изображений города и миллиона фотографий на телефоне — создайте своими руками живую открытку гуашью на память о путешествии. Не беспокойтесь о навыках: под руководством нашего преподавателя все получится даже у новичка. А яркие насыщенные пигменты гуаши идеально подойдут для красочных видов Сочи. И самое главное, гуашь — это краски из детства, с их помощью вы сможете почувствовать себя ребенком и рисовать свободно.

Ущелье, гуашь и травяной чай

Я расскажу, какие красоты мы можем запечатлеть на память: кораблики в морском порту, горное ущелье, водопады, цветущий Дендрарий или другие местечки. А вы сами выберете впечатление по душе. Мы прогуляемся по городу или его окрестностям, а на месте вас встретит наша художница. Вы увидите красочные пейзажи, отключитесь от повседневных забот и вдохновитесь красотой вокруг. Мы заварим на горелке травяной чай или кофе и в прекрасном настроении порисуем.

Организационные детали