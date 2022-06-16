Город с открытки: прогулка и мастер-класс по рисованию в Сочи

Не покупайте открытку на память о городе, а нарисуйте ее сами вместе с художницей

Сочи — город с открытки. Здесь открывается душа — снова чувствуешь себя свободным и вдохновленным, как в детстве.

Устройте себе творческий вечер и запечатлейте красоту местной природы с помощью листа бумаги, гуаши и парочки кистей. Не волнуйтесь, под руководством нашего преподавателя это получится даже у новичка.
Город с открытки: прогулка и мастер-класс по рисованию в Сочи
Город с открытки: прогулка и мастер-класс по рисованию в Сочи
Город с открытки: прогулка и мастер-класс по рисованию в Сочи
Город с открытки: прогулка и мастер-класс по рисованию в Сочи
Город с открытки: прогулка и мастер-класс по рисованию в Сочи
Город с открытки: прогулка и мастер-класс по рисованию в Сочи
Город с открытки: прогулка и мастер-класс по рисованию в Сочи
Город с открытки: прогулка и мастер-класс по рисованию в Сочи
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Отпустить все и получить удовольствие

Море, горы, цветущие улочки и горные реки. Вместо шаблонных изображений города и миллиона фотографий на телефоне — создайте своими руками живую открытку гуашью на память о путешествии. Не беспокойтесь о навыках: под руководством нашего преподавателя все получится даже у новичка. А яркие насыщенные пигменты гуаши идеально подойдут для красочных видов Сочи. И самое главное, гуашь — это краски из детства, с их помощью вы сможете почувствовать себя ребенком и рисовать свободно.

Ущелье, гуашь и травяной чай

Я расскажу, какие красоты мы можем запечатлеть на память: кораблики в морском порту, горное ущелье, водопады, цветущий Дендрарий или другие местечки. А вы сами выберете впечатление по душе. Мы прогуляемся по городу или его окрестностям, а на месте вас встретит наша художница. Вы увидите красочные пейзажи, отключитесь от повседневных забот и вдохновитесь красотой вокруг. Мы заварим на горелке травяной чай или кофе и в прекрасном настроении порисуем.

Организационные детали

  • В стоимость входят прогулка, все материалы для рисования, мастер-класс по рисованию и чай/кофе
  • В стоимость не входит трансфер до места и билеты в Национальный парк, заповедник или на канатную дорогу, если вы хотите порисовать на соответствующих маршрутах
  • Возьмите с собой сидушку, воду, перекус, солнцезащитный крем и головной убор
  • Мастер-класс можно организовать в Сочи, Адлере и на Красной Поляне

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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