Море, горы, цветущие улочки и горные реки. Вместо шаблонных изображений города и миллиона фотографий на телефоне — создайте своими руками живую открытку гуашью на память о путешествии. Не беспокойтесь о навыках: под руководством нашего преподавателя все получится даже у новичка. А яркие насыщенные пигменты гуаши идеально подойдут для красочных видов Сочи. И самое главное, гуашь — это краски из детства, с их помощью вы сможете почувствовать себя ребенком и рисовать свободно.
Я расскажу, какие красоты мы можем запечатлеть на память: кораблики в морском порту, горное ущелье, водопады, цветущий Дендрарий или другие местечки. А вы сами выберете впечатление по душе. Мы прогуляемся по городу или его окрестностям, а на месте вас встретит наша художница. Вы увидите красочные пейзажи, отключитесь от повседневных забот и вдохновитесь красотой вокруг. Мы заварим на горелке травяной чай или кофе и в прекрасном настроении порисуем.