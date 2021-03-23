12 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Ахтыршский каньон и ущелье Ахцу

На смотровой площадке в каньоне вы сможете сделать великолепные снимки на фоне белых Корабельных скал. Увидите изюминку Скайпарка — самый протяженный в Европе пешеходный подвесной мост над ущельем. Под ним, на берегу реки Мзымта вам откроется вид на долину и, возможно, эпизоды из жизни бесстрашных экстремалов. Также в программе живописное ущелье Ахцу с богатой историей 📖, интересным происхождением и уникальным ландшафтом, сложившимся около 20 миллионов лет назад!

Минеральный источник Чвижепсе

Вода из нарзанного источника обладает массой полезных свойств и помогает зарядиться бодростью. Вы сможете отведать этой богатырской воды, а неподалеку вас будет ждать водопад Любви, где, по традиции, загадывают желания.

Обед в горном кафе

Не успеете оглянуться — как вас встретит теплый прием, но не хлебом и солью, а знаменитым краснополянским медом и домашним вином 🍷 с чачей. Вам расскажут, как правильно принимать мед для улучшения здоровья. А после дегустации вас ждет долгожданный сытный обед из блюд кавказской кухни 🥧.

Курорт Красная Поляна

Во время променада вы узнаете об истории 📖 и современной жизни курорта. Вас ждут лучшие обзорные точки и смотровые площадки. Главная канатная дорога и возможность подняться на вершину высотой 2320 м с великолепной площадкой «Панорама 360». Вы разглядите хребет Аибга, сможете пройти по подвесному мосту над пропастью или покачаться на качелях у знаменитого обрыва с видом на Кавказский хребет.

Курорт Роза Хутор

Вы прогуляетесь 👣 по нижней части курорта, полюбуетесь уютными зданиями на набережной Мзымты и сфотографируетесь у башни с часами. Если будет желание, подниметесь по канатной дороге выше в горы ⛰️ и посетите Розу Пик. Там вас ждет «олимпийское спокойствие», сани Родельбан, мост над пропастью и панорамы Олимпийских объектов в россыпи разноцветных огней.

Курорт Газпром

Далее вы посетите общественно-культурный центр «Галактика». Со смотровой площадки на крыше окинете взглядом долину и горы ⛰️ Аибга, Чугуш и Ачшихо. Рассмотрите «галактический» дизайн центра и узнаете, какие виды развлечений здесь представлены.

Олимпийский парк 🌳

На обратном пути вы объедете вокруг Олимпийского парка и увидите его знаковые объекты: Большой ледовый дворец, центр фигурного катания, теннисный центр, керлинг-центр и многое другое. А вечером вас ждет красочное шоу — весь комплекс в яркой подсветке.

Организационные детали

Трансфер на новом комфортабельном автобусе 🚌, дегустация и страховка входят в стоимость

Отдельно оплачивается обед и поездка на канатной дороге. Тип вы выбираете по желанию, гид расскажет вам их особенности и сориентирует по ценам.

Программу также можно заказать в индивидуальном формате

Экскурсию ⛳ проводит квалифицированный экскурсовод, имеющий диплом государственного образца.