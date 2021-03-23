12 отзывов оставили туристы

Гранд-тур по всей Красной Поляне

Групповая автобусно-пешеходная экскурсия по самым ярким и знаменитым «страницам» горной сказки Сочи

4.8
12 отзывов
Александр
Александр – экскурсионное агентство из Сочи
В группе до 50 человек вы посетите лучшие горнолыжные курорты России.

Пройдете тайными лесными тропами и ощутите энергию «русских джунглей».

Подниметесь на фуникулере, чтобы покорить горные вершины.

Откроете головокружительные виды и памятники первозданной природы.

А еще узнаете о местных традициях и жизни Сочи до и после Олимпиады-2014.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1000400 ₽ за человекаскидка60%

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Гранд-тур по всей Красной Поляне
Гранд-тур по всей Красной Поляне

Что вас ожидает

Ахтыршский каньон и ущелье Ахцу
На смотровой площадке в каньоне вы сможете сделать великолепные снимки на фоне белых Корабельных скал. Увидите изюминку Скайпарка — самый протяженный в Европе пешеходный подвесной мост над ущельем. Под ним, на берегу реки Мзымта вам откроется вид на долину и, возможно, эпизоды из жизни бесстрашных экстремалов. Также в программе живописное ущелье Ахцу с богатой историей 📖, интересным происхождением и уникальным ландшафтом, сложившимся около 20 миллионов лет назад!

Минеральный источник Чвижепсе
Вода из нарзанного источника обладает массой полезных свойств и помогает зарядиться бодростью. Вы сможете отведать этой богатырской воды, а неподалеку вас будет ждать водопад Любви, где, по традиции, загадывают желания.

Обед в горном кафе
Не успеете оглянуться — как вас встретит теплый прием, но не хлебом и солью, а знаменитым краснополянским медом и домашним вином 🍷 с чачей. Вам расскажут, как правильно принимать мед для улучшения здоровья. А после дегустации вас ждет долгожданный сытный обед из блюд кавказской кухни 🥧.

Курорт Красная Поляна
Во время променада вы узнаете об истории 📖 и современной жизни курорта. Вас ждут лучшие обзорные точки и смотровые площадки. Главная канатная дорога и возможность подняться на вершину высотой 2320 м с великолепной площадкой «Панорама 360». Вы разглядите хребет Аибга, сможете пройти по подвесному мосту над пропастью или покачаться на качелях у знаменитого обрыва с видом на Кавказский хребет.

Курорт Роза Хутор
Вы прогуляетесь 👣 по нижней части курорта, полюбуетесь уютными зданиями на набережной Мзымты и сфотографируетесь у башни с часами. Если будет желание, подниметесь по канатной дороге выше в горы ⛰️ и посетите Розу Пик. Там вас ждет «олимпийское спокойствие», сани Родельбан, мост над пропастью и панорамы Олимпийских объектов в россыпи разноцветных огней.

Курорт Газпром
Далее вы посетите общественно-культурный центр «Галактика». Со смотровой площадки на крыше окинете взглядом долину и горы ⛰️ Аибга, Чугуш и Ачшихо. Рассмотрите «галактический» дизайн центра и узнаете, какие виды развлечений здесь представлены.

Олимпийский парк 🌳
На обратном пути вы объедете вокруг Олимпийского парка и увидите его знаковые объекты: Большой ледовый дворец, центр фигурного катания, теннисный центр, керлинг-центр и многое другое. А вечером вас ждет красочное шоу — весь комплекс в яркой подсветке.

Организационные детали

  • Трансфер на новом комфортабельном автобусе 🚌, дегустация и страховка входят в стоимость
  • Отдельно оплачивается обед и поездка на канатной дороге. Тип вы выбираете по желанию, гид расскажет вам их особенности и сориентирует по ценам.
  • Программу также можно заказать в индивидуальном формате

Экскурсию ⛳ проводит квалифицированный экскурсовод, имеющий диплом государственного образца.

Начало и место завершения
🚩 в Сочи
Гранд-тур по всей Красной Поляне
Гранд-тур по всей Красной Поляне
Гранд-тур по всей Красной Поляне
Гранд-тур по всей Красной Поляне
Гранд-тур по всей Красной Поляне
Гранд-тур по всей Красной Поляне
Гранд-тур по всей Красной Поляне
Гранд-тур по всей Красной Поляне
Гранд-тур по всей Красной Поляне

Экскурсия проводится ежедневно в 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александр
Александр
Здравствуйте! Я рад, что вы собрались посетить самый южный уголок нашей Родины. Каждый день мы открываем гостям наиболее живописные места Краснодарского края. Показываем тайные тропы, знакомим с местными жителями. Из исторических фактов выбираем для вас действительно важные и достоверные. Наша команда — это профессионалы, которые любят свою работу. Для нас это стиль жизни, мы фанаты своего дела. Вы можете быть уверены в качестве. Вам остается забронировать программу — и дождаться начала вашего приключения!
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12 отзывов оставили туристы

23 мар 2021
ехали в микроавтобусе, постоянно запотевали стёкла, чтобы увидеть виды направо-налево приходилось работать «стеклоочистителем». А в остальном все отлично. Экскурсовод Елена - просто супер! Чувствуется профессионализм!!!
19 мар 2021
Очень приятная, веселая поездка. Спасибо гиду Кристине и водителю Сергею! Вы профи !
18 мар 2021
Отлично организованная экскурсия. Гид Ирина интересно рассказывала про все значимые места и события, отвечала на вопросы. Очень понравилось.
17 мар 2021
Это была первая поездка в горы. Рада, что выбрала этот тур. Конечно, если Вы хотите долгую прогулку в горах, то стоит подумать о самостоятельной поездке, а не в составе тура. Это скорее ознакомительная экскурсия «по верхам». Зато увидев все эти красоты бегло, я знаю, что точно хочу сюда вернуться. Кстати форель готовят на самом деле очень вкусно, съела целую рыбу одна:))) Большое спасибо Ирине, замечательный экскурсовод!
15 мар 2021
Все понравилось, но мало времени погулять и познакомиться с курортами.
Александр
Ответ гида:Выражаю почтение за ваш отзыв!) Бывает хожу в горы с палаткой на пару-тройку дней, все равно кажется что мало! Так что могу вам сказать, что горами можно наслаждаться бесконечно)
11 мар 2021
Всё понравилось, молодцы, организовали всё отлично!
11 мар 2021
Стоит, конечно же, брать фуникулёр. Это самые большие эмоции от всей поездки. Не предупреждали, что на источник вход 100₽. Хорошо, была с собой наличка. Если на обед берешь форель, то лучше делить на 2-3 человека. Порция большая как и ценник. Так же предупреждают о номере автобуса и месте встрече в районе 23 часов накануне. Будьте готовы не спать и ждать. Долгий сбор туристов + пробки в Адлере. В целом экскурсия интересная и удобная.
Александр
Ответ гида:Вообщем я рад что вам понравилось, по номеру автобуса вы явно напутали) так как его говорят с утра, а не в 23:00
9 мар 2021
Замечательная экскурсия! Ездили с дочкой 6 лет. Комфортабельный автобус, очаровательная ведущая.
8 мар 2021
Заказывал экскурсию за несколько дней. Но до последнего не было ясно, в какое время и откуда будет забирать автобус. Это заставило понервничать. В остальном всё прекрасно. Экскурсовод Кристина просто супер профи. Очень интересно и увлечённо всё рассказала и показала.
8 мар 2021
Экскурсия очень понравилась. Все было четко, оперативно. В назначенное время приехал автобус. Прекрасный и позитивный экскурсовод Кристина очень интересно провела экскурсию. Хорошо и с пользой провели время. Всем советую для посещения.
7 мар 2021
Очень понравилось, гид интересно рассказывает, всё удобно, слажено. Спасибо за увлекательную экскурсию.
5 мар 2021
Добрый день, спасибо за экскурсию, Ирина очень понравилась, но очень долго собирали на маршрут гостей
Александр
Ответ гида:Ольга, спасибо за отзыв, но вы же понимаете что экскурсионный автобус это не такси))

Александр проводит ещё 1 экскурсию

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