Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Курортная Гагра
Возле знаменитого ресторана Гагрипш поговорим о здании с часами и основателе курорта принце Ольденбургском. Затем вы прогуляетесь 👣 вдоль старейшей достопримечательности Абхазии — Гагрской колоннады. Увидите изящный фонтан ⛲ и заброшенный Зимний театр.
Панорамные виды и завтрак
Поднявшись от побережья Черного моря 🌊 в горы ⛰️, вы посмотрите на Гагру с высоты. Попутно познакомитесь с историей старинной крепости и других памятных построек. А после вас угостят горячим чаем и блинами со сгущенкой, предложат продегустировать алкогольные напитки с местным сыром.
Незабываемая дорога к Рице
Вы навестите водопад Девичьи слезы и живописное ущелье реки Бзыбь. Заедете на смотровую площадку, где сможете прокатиться на 500-метровом зиплайне. Далее в программе — Голубое озеро со своими преданиями. Еще один водопад на пути — Мужские слезы. И конечно, вы посетите Юпшарский каньон.
Озеро Рица и посещение пасеки
Вы пообедаете на берегу, а затем у вас будет свободное время для созерцания горного озера с разных ракурсов. Следующая остановка — государственная медовая пасека, где вам расскажут о полностью натуральном продукте и правильном способе его употребления.
Новый Афон: город 🏙️, затмивший величием
Вы прогуляетесь 👣 по территории прославленного монастыря. Увидите рукотворный водопад, созданный монахами, и одну из первых мини-ГЭС в Российской империи. У храма Симона Кананита услышите древнюю легенду об этом святом месте. Побываете на необычной заброшенной ж/д станции Псырцыха. А в Приморском парке 🌳 вас будут ждать черные и белые лебеди.