Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон

Групповая автобусно-пешеходная экскурсия по самым впечатляющим и исторически интересным местам края

4.9
6 отзывов
Александр
Александр – экскурсионное агентство из Сочи
В группе до 20 человек вы увидите все, что составляет наследие Абхазии.

Познакомитесь с памятниками курортной Гагры.

Побываете на лучших водопадах, двух легендарных озерах и в живописных ущельях.

Отведаете блюда местной кухни 🥧 и откроете медовые секреты на пасеке.

Осознаете сакральную роль Нового Афона и погуляете в местах с идиллическими видами.
Задать вопросОбычно отвечает за 12 мин.
В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон

Что вас ожидает

Курортная Гагра
Возле знаменитого ресторана Гагрипш поговорим о здании с часами и основателе курорта принце Ольденбургском. Затем вы прогуляетесь 👣 вдоль старейшей достопримечательности Абхазии — Гагрской колоннады. Увидите изящный фонтан ⛲ и заброшенный Зимний театр.

Панорамные виды и завтрак
Поднявшись от побережья Черного моря 🌊 в горы ⛰️, вы посмотрите на Гагру с высоты. Попутно познакомитесь с историей старинной крепости и других памятных построек. А после вас угостят горячим чаем и блинами со сгущенкой, предложат продегустировать алкогольные напитки с местным сыром.

Незабываемая дорога к Рице
Вы навестите водопад Девичьи слезы и живописное ущелье реки Бзыбь. Заедете на смотровую площадку, где сможете прокатиться на 500-метровом зиплайне. Далее в программе — Голубое озеро со своими преданиями. Еще один водопад на пути — Мужские слезы. И конечно, вы посетите Юпшарский каньон.

Озеро Рица и посещение пасеки
Вы пообедаете на берегу, а затем у вас будет свободное время для созерцания горного озера с разных ракурсов. Следующая остановка — государственная медовая пасека, где вам расскажут о полностью натуральном продукте и правильном способе его употребления.

Новый Афон: город 🏙️, затмивший величием
Вы прогуляетесь 👣 по территории прославленного монастыря. Увидите рукотворный водопад, созданный монахами, и одну из первых мини-ГЭС в Российской империи. У храма Симона Кананита услышите древнюю легенду об этом святом месте. Побываете на необычной заброшенной ж/д станции Псырцыха. А в Приморском парке 🌳 вас будут ждать черные и белые лебеди.

Организационные детали

  • Включено: трансфер до границы, страховка пассажиров, завтрак (чай с блинами и сгущенкой)
  • Оплачивается отдельно: экологический сбор на озере Рица: взрослые — 350 рублей; дети 8 −12 лет — 250 рублей; дети до 7 лет — бесплатно; обед (опционально)
  • Экскурсия ⛳ проходит только на микроавтобусах Mercedes вместимостью до 20 человек
  • Дополнительные опции: посещение дачи Сталина, Молочного водопада, Новоафонской пещеры (уточняйте график работы) и Новоафонского термального источника, а также катание на катамаране на озере Рица и спуск на зиплайне в ущелье реки Бзыбь
  • Экскурсию ⛳ проводит квалифицированный гид-водитель 🚗 из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 от КПП вашего отеля в Сочи или с ближайшей остановки
В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон

Экскурсия проводится ежедневно в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александр
Александр
Здравствуйте! Я рад, что вы собрались посетить самый южный уголок нашей Родины. Каждый день мы открываем гостям наиболее живописные места Краснодарского края. Показываем тайные тропы, знакомим с местными жителями. Из исторических фактов выбираем для вас действительно важные и достоверные. Наша команда — это профессионалы, которые любят свою работу. Для нас это стиль жизни, мы фанаты своего дела. Вы можете быть уверены в качестве. Вам остается забронировать программу — и дождаться начала вашего приключения!
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6 реальных отзывов от туристов

23 апр 2021
Отличная атмосфера, транспорт комфортный. Невероятной красоты природа!
14 апр 2021
Сегодня постели данную экскурсию, впечатления остались только положительные!👍 Спасибо Наталье и Самвелу за незабываемые эмоции! Всё организовано интересно и грамотно, рекомендую посетить и убедится в этом!
7 апр 2021
Добрый день! Благодарность экскурсоводу Беслану и водителю Вахтангу (Масиику), всем сотрудникам, кто встречал, сопровождал и администрировал и маркетологам, конечно, благодаря которым я нашла вас на просторах интернета. У Беслана все четко, интересно и понятно. В Абхазии первый раз, обязательно вернусь еще. Настолько интересен рассказ и красота природы, воздух. Благодарю.
Ольга
7 апр 2021
Гид Саида - говорила не языком, а сердцем! Человек, знающий историю страны и с гордостью преподносящий ее путешественникам! Водитель Геннадий большой профессионал! Мы рады, что выбрали эту экскурсию! Настроение всем испортил водитель - хам, который встречал группу в Сочи после прохождения паспортного контроля. Он запретил положить багаж в багажник и грубо ругался всю дорогу, Номер его автомобиля В490НА191
24 мар 2021
Всем привет!начну с того, что тур выбирали долго, смотрели многих операторов, остановились на tripstere, созвонившись с гидом, договорились о времени отправления, заявленное на сайте 8. 00, по факту 6. 30, может оно и лучше для прохождения границы, после прохождения границы, на сайте оператора был включён завтрак, чай с блинчиками, его по факту не было, так же при оплате, не понятно, 690руб оплатил на сайте, оплата остальных 2310 гиду, а по факту я заплатил ещё гиду 3000р, куда подевались 690руб, не понятно, так что уточняйте сразу сколько полностью будет стоить экскурсия, по самой экскурсии, по маршрута и гиду, только положительные отзыв!
Александр
Ответ гида:Спасибо за отзыв) эко сбор по 350₽ на Рицу не входил в ту стоимость, которую вы оплатили. информация об этом есть в орг. деталях экскурсии)
23 мар 2021
В целом экскурсия понравилась! Водитель Аслан и гид Саида профессионально сопровождали группу в течение 12 часов. Небольшое замечание, если какой то объект закрыт ( например, выходной) просьба информировать на моменте заказа экскурсии. У нас в понедельник, храм в Новом Афоне был закрыт. Много времени тратили на дегустации вина и меда. Можно сократить это времяпровождение и потратить его, например, на осмотр дачи Сталина. Экскурсия очень понравилась!!! Группа подобралась прекрасная. Удачи вам и процветания!

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Александр проводит ещё 2 экскурсии

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